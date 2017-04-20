Кто может покинуть РФПЛ летом?

Сезон близится к завершению, а трансферная пора приближается. «Соккер.ру» называет видных футболистов, которые могут покинуть чемпионат России грядущим летом.

Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды)

Ценник по «Трансфермаркту»: 18 миллионов евро

Контракт до: 30 июня 2021

Причины расстаться. На Квинси после трех солидных сезонов в РФПЛ точно есть спрос в Европе, на днях появились слухи о том, что лондонский «Арсенал» рассматривает голландца в качестве возможной замены Алексису Санчесу. Промесу 25 лет, и он всегда нацелен на прогресс, ради которого может решиться на переезд в сильный европейский чемпионат.

Причины остаться. При всей звездности Квинси в рамках РФПЛ, ни один европейский топ-клуб не позовет его на тепленькое место в основе. То есть нужно либо переходить в состав середняка, либо соглашаться на позицию игрока ротации большого клуба. Между тем, из «Спартака» его никто не гонит, здесь он лидер, купается в любви болельщиков и радуется прекрасным отношениям с тренером и партнерами. Но главным аргументом может стать осеннее участие «красно-белых» в Лиге чемпионов: для Промеса это именно та сцена, на которой можно проявить себя во всей красе.

Фёдор Смолов («Краснодар»; Россия)

Ценник по «Трансфермаркту»: 10 миллионов евро

Контракт до: 30 июня 2019

Причины расстаться. Промес и Смолов – пожалуй, два лучших футболиста чемпионата России на сегодняшний день, поэтому у Федора все та же причина расстаться с РФПЛ, что и у Квинси: попробовать свои силы в одном из ведущих чемпионатов, осуществив тем самым свою мечту. Нападающий «Краснодара» может во второй раз подряд стать лучшим бомбардиром РФПЛ, но его клуб не прыгает выше Лиги Европы – как бы в такой ситуации не произошел застой мотивации.

Причины остаться. У Смолова одна веская причина остаться в России еще на один сезон – грядущий чемпионат мира. Европа и большой вызов, конечно же, манят, но это одновременно и риск потратить время на адаптацию в новой стране, потерять регулярную игровую практику и, соответственно, место в основе национальной команды.

Сердар Азмун («Ростов»; Иран)

Ценник по «Трансфермаркту»: 13 миллионов евро

Контракт до: 30 июня 2018

Причины расстаться. «Ростов» уже не сможет дать Азмуну больше, чем сейчас: логично уехать в Европу после сезона, в котором дончане играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а Сердар смог проявить себя, забив несколько мячей. А еще срок действия контракта подталкивает «Ростов» к расставанию с иранской звездой уже этим летом.

Причины остаться. Только Бердыев может убедить Сердара задержаться в «Ростове» или России – Курбан Бекиевич может возглавить другой клуб и позвать иранского форварда с собой. Азмуну только 22 года, так что пока у него еще есть время поиграть в РФПЛ.

Хави Гарсия («Зенит»; Испания)

Ценник по «Трансфермаркту»: 8 миллионов евро

Контракт до: 30 июня 2019

Причины расстаться. В данном случае инициатива расставания должна исходить от «Зенита», просто потому что нецелесообразно держать на скамейке запасных самого высокооплачиваемого футболиста чемпионата России (4.5 миллионов евро в год). Откровенно говоря, Хави Гарсия действительно не демонстрирует уровень игры, который от него ждут, то есть место в старте он потерял не из-за причуд Луческу, но по причине снижения к себе требований. Сомнительное состояние и непопадание в состав легионера с такой зарплатой – проблема для всего клуба.

Причины остаться. Возможно, самого Хави Гарсию все устраивает: работа не пыльная, деньги хорошие. Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Например, если у «Зенита» летом будет новый тренер, и он заручится поддержкой испанского хавбека, то Хави еще может принести пользу, что станет хорошей новостью для питерцев, ведь расставание с Гарсией экономически выгодным точно не получится.

Зоран Тошич (ЦСКА; Сербия)

Ценник по «Трансфермаркту»: 4 миллиона евро

Контракт до: 30 июня 2017

Причины расстаться. Первая, главная и явная – до сих пор не продленный контракт, истекающий в конце сезона. Переговоры идут, но Тошич имеет официальное право договариваться и с другими клубами, не ставя ЦСКА в известность. Вероятно, есть между армейцами и Зораном определенное взаимное недовольство. Серб не балует искрометным футболом, периоды его плохой формы становятся все продолжительнее, при этом Тошич всегда рассчитывает играть в стартовом составе, но этим сейчас похвастаться не может. Перспективы опытного хавбека не слишком радужные с учетом внедрения схемы 3-5-2.

Причины остаться. Тошич уже семь лет защищает цвета ЦСКА, а через неделю ему исполнится 30 лет – пожалуй, поздновато отправляться за новым вызовом, лучшие годы Зорана прошли в России. В ЦСКА все знакомо, и если Тошич хочет вернуть свою лучшую форму, то почему бы не сделать это в Москве? Переход в другой клуб, скорее всего, только усложнит задачу.

Ивелин Попов («Спартак»; Болгария)

Ценник по «Трансфермаркту»: 6 миллиона евро

Контракт до: 30 июня 2019

Причины расстаться. В «Спартаке» два футболиста, которые «уходят», причем почти всегда в Турцию, каждое трансферное окно – это Сердар Таски и Ивелин Попов. В случае попадания «Спартака» в Лигу чемпионов болгарин может оказаться тем игроком, который должен будет освободить место в составе для усиления. Ивелин старательный, может забить красивый мяч, но качество его игры часто вызывает нарекания. Определенно, «Спартак» может найти игрока сильнее на место Попова.

Причины остаться. Сам болгарин и не спешит уходить – наверное, он готов дождаться Лиги чемпионов даже на правах игрока ротации. Причины оставить Попова в составе для клуба? В первую очередь, внутренняя атмосфера: Ивелин является мостиком между россиянами и легионерами, хорошо изъясняется по-русски. Попов находит общий язык со всеми – от Ещенко с Комбаровым до Промеса и бразильцев.