Лучшая и худшая селекции в РФПЛ

Насколько основа «Ростова» выгоднее, чем составы «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара»? На «Соккер.ру» - о трансферной эффективности Бердыева.

Сколько «Ростов» заплатил за основу?

Когда сравнивают команды перед матчами, то редко при похожих результатах или уровне игры сопоставляют суммы, которые потратили на сбор актуальной основы. А ведь это важно, поскольку тоже позволяет отличать эффективную трансферную политику от сомнительного подхода. «Ростов», который сегодня примет «Спартак», играл в ЛЧ, в ЛЕ, сражался против больших команд.

Как думаете, сколько стоила клубу их основа? Берем одиннадцать человек, которые чаще других появлялись на поле в РФПЛ, и получаем страшные деньги – 6.9 миллиона евро. В среднем по 620 тысяч евро за один контракт. Из одиннадцати человек шесть свободных агентов! Также отмечаем, что вольные птицы Гранат и Бухаров оказались вне списка одиннадцати человек, сыгравших больше всех минут. Средняя цена за игрока первого состава еще ниже.

Если учтем, что «Ростов» использовал в чемпионате 17 человек, сыгравших свыше 540 минут – шесть полных матчей, то узнаем, сколько за них заплатили в сумме. Чуть больше семи миллионов евро, что в среднем дает по 400 тысяч евро за футболиста. У «Ростова» шесть-семь человек тех, за чей трансфер платили. Самая дорогая покупка – Азмун за 2.3 миллиона. Даже Нобоа взяли с заметной «скидкой» - в пять раз. При этом, если бы зимой отдали Кристиана в «Зенит» - получили бы 7 миллионов, цену всей основы.

Насколько дороже основы «Спартака» и «Зенита»?

Одиннадцать футболистов, которые чаще других появляются в основе «Спартака», обошлись москвичам в 54.8 миллиона евро. Как видите, эффективность игры от трансферных сумм прямо не зависит. Ведь Озбилис, Тино Коста, Ромуло, Мовсисян, Чельстрем, Пареха, МакГиди, Инсаурральде, Эменике, Билялетдинов и Де Зеув – одиннадцать человек, обошлись в 82 миллиона евро, заметно дороже.

И сколько титулов выиграли для клуба недешевые ребята? Также из этого списка мало кто играл так, как сейчас Фернандо или Промес. Одновременно «Спартаку» лишь двое из твердой основы достались без трансферных сумм – Ещенко и Кутепов. Также Ребров пришел давно и за «копейки». В результате в среднем получаем почти 5 миллионов на человека. В восемь раз дороже, чем игрок основы «Ростова».

То есть «Спартак» стал эффективнее тратить деньги на игроков, но до вершины еще далеко. Если добавить Джано, Попова, Маурисио, Мельгарехо, Самедова и Джикию, то получим еще 17 миллионов евро. Средний показатель падает, но не очень сильно - 4.2 миллиона евро. Как видите, не очень много по меркам футбола. Получается, успешные команды собирают не за счет денег, если речь именно о России, а не о АПЛ или Ла Лиге, куда Промес перешел бы не за 11.5 миллиона евро, а дороже.

У «Зенита» одиннадцать самых часто игравших в РФПЛ в текущем сезоне стоили 101 миллион евро. В среднем получаем по 9.2 миллиона евро на брата, что заметно дороже, чем весь состав «Ростова». Также в случае с «Зенитом» надо учитывать глубину заявки – со скамейки часто выходили еще двенадцать человек. Полноценные два состава. Если добавить деньги, потраченные и на этих футболистов, то получаем еще 58 миллионов евро.

А если вспомните, что Цаллагов, Молло и Новосельцев якобы обошлись по цене месячной зарплаты Кокорина, и не будете доверять таким цифрам – заметно ниже рыночных, то получим среднюю цену игрока из обоймы «Зенита» в 7.2 миллионов евро. Почти вдвое дороже, чем футболисты основы «Спартака». Даже если учтем влияние цен Данни и Витселя, то можем снизить цифру лишь до 4.6 млн. евро на брата. В любом случае, «Зениту» футболисты обходятся дороже, чем «Спартаку».

И пусть Халк, Гарай и Витсель уходили за живые деньги, они и приходили не бесплатно. И зарплаты в «Зените» царские – что для Ивановича и Гарсии, что для Кокорина и Рязанцева с Файзулиным. Поэтому продажи существенно на оценку не влияют – «Зенит» по российским меркам немало потратил на сборы нынешней основы. Больше, чем лидер сезона. А об эффективности будем судить по игре. Более дешевый состав «Спартак» обыграл «Зенит» совсем недавно.

У ЦСКА и «Краснодара» трансферы эффективнее?

Не забывайте, что есть также финансовый «фэйр-плей», в который российским клубам тяжело вписаться. Следовательно, тот же «Краснодар» не может накупить себе основу, как у «Зенита» - теперь есть ограничения. Но в таких условиях лучше видно мастерство селекционной службы. И по «Краснодару» можно сделать оптимистичный вердикт – они умеют покупать игроков, не забывая при этом вкладывать очень большие деньги в академию клуба.

За 14 человек, сыгравших более шести полных матчей по времени в РФПЛ, заплачено 28 миллионов евро. Это по 1.9 за брата, что существенно ниже, чем показатели «Зенита» и «Спартака». При этом, как и у «Ростова», есть ряд удачных подписаний. А самые дорогие игроки – в районе 5 миллионов евро, как Гранкивист, например. Хотя не умение найти такого футболиста является главным козырем селекционеров «быков».

Один из трансферных методов «Краснодара» - не переплачивают за российских футболистов. Смолов им достался бесплатно (привет Аджоеву), Газинский – за 250 тысяч евро, Синицин – за 370 тысяч, Подберезкин официально свободный агент, Торбинский – аналогично. За Мамаева заплатили ЦСКА, но у команды половина футболистов с минутами в РФПЛ текущего сезона – иностранцы, так что на россиян деньги точно не выбрасывают. Все грамотно, в лимит вписываются и не кормят бездельников.

Одновременно есть экстренные варианты увеличения трансферного бюджета. «Краснодар» одной удачной продажей Смолова может отбить более половы трат на формирование текущей основы. У ЦСКА та же тактика применялась недавно, когда продали Мусу «Лестеру». Но сколько стоит нынешняя основа чемпионов? 32.5 миллиона евро – шестнадцать игроков, которые провели более шести полных матчей. Но Витиньо близко к этому показателю, поэтому если его добавить, то получится 17 человек по 2.47 миллиона евро на брата.

С учетом, что в составе ЦСКА много воспитанников или тех, кто пришел бесплатно и давно – как Игнашевич, то можно даже отчасти развеять миф о невероятной скупости Гинера. Если армейцы тратят на игроков первой команды в среднем больше, чем «Краснодар» - а там никто не скупится, просто делают грамотные трансферы, то упрекать руководителей москвичей не в чем. Они взяли Вернблума за 3 миллиона евро – Миланов обошелся немного дороже, Фернандес свои 10.5 миллионов отобьет в случае продажи, как и Тошич – свою немалую сумму.

У армейцев грамотная трансферная политика, невзирая на ряд проколов и странных подписаний. Но даже Еременко, который обошелся не дешево, деньги-то отработал, игроком года бывал. А Витиньо, если продолжит играть удачно, перекроет оценку трансфера, выданную по горячим следам. ЦСКА и «Краснодар» меньше тратят и меньше ошибаются, чем «Спартак» и «Зенит». При этом любой может обыграть любого, разрыва в классе нет. И все могут уступить «Ростову», который в этом списке вне конкуренции.

Чему нас учит опыт «Ростова»?

Не все золото, что блестит. Бердыев, хотя и до него в клубе умели считать деньги – понятно по подписаниям Плетикосы, Калачева или Гацкана, развил идею с набором свободных агентов или недооцененных игроков. Забавно, что одновременно «Спартак» тоже учится строить команду с теми, кто есть, не переплачивая – и идет высоко. А «Краснодар» формирует трансферную политику по принципу ЦСКА успешных лет – тоже с перспективами порядок, плюс воспитанники на подходе.

А «Зенит», сознательно отказавшись от громких подписаний, перешел не в фазу «Ростова» с хитрыми покупками, а скорее в режим былого «Спартак» - хватают пачками футболистов за 5-7 миллионов евро. Неужели тоже будут четвертыми? Шутки шутками, а от грамотности подписаний зависит качество футбола как в Испании – смотрим на «Барселону», так и в России. Причем в РФПЛ Месси, Неймар и Суарес не выручат. Зато могут выручить Полоз, Бухаров или Навас, которые достались «Ростову» как свободные агенты.

Любопытные факты о трансферах РФПЛ

- в основе «Ростова» шесть бывших свободных агентов, в актуальной обойме – двенадцать человек;

- лишь за двоих игроков Бердыев заплатил больше двух миллионов евро – 2.3 за Азмуна (рыночная стоимость - 13 млн. евро) и 2 за Кудряшова (сейчас цена 3.5 млн. евро, игрок сборной России);

- трансфер одного Хави Гарсии в два с половиной раза дороже, чем все сделки по основным игрокам команды Бердыева;

- годовых зарплат Файзулина и Хави Гарсии достаточно, чтобы оплатить все контракты, которые «Ростов» подписал с игроками основы;

- за всю основу «Ростова» заплатили меньше 7 миллионов евро, 620 тысяч евро – средняя стоимость одного футболиста старта;

- у «Зенита» средняя цена одного из одиннадцати игроков актуальной основы, без учета проведенных в сезоне минут – 8.4 миллиона евро. У «Спартака» - 4.9. У ЦСКА – 2.9 миллиона евро, У «Краснодара» - 2.3 млн. евро. В таблице такой же порядок, как знаем, не сохраняется;

- в твердой основе «Зенита» есть только один свободный агент – Дзюба, вторым может стать Иванович.

- а вот Ганчаренко способен выпустить одновременно семь человек, которые пришли к армейцам свободными агентами или из академии клуба;

- у ЦСКА на поле появлялось шесть воспитанников, у «Спартака» - одиннадцать (но лишь трое – игроки для старта). У «Зенита» один воспитанник. Правда, тоже из школы «Спартака» и зовут его Артёмом;

- в основе ЦСКА больше воспитанников питерского футбола, чем в самом «Зените» - Васин и Ионов. В Петербурге в основе нет парней из академии (только Александр Кержаков на лавке) - отчасти отсюда и самый высокий показатель трат на игроков в РФПЛ;

- нынешняя основа «Спартака» обошлась Федуну на тридцать миллионов евро дешевле, чем основа сезона 2013/14, когда команда была четвертой.