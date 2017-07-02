Пять тактических схем для «Зенита» Манчини

«Зенит» начал сборы с поражений, у команды много новичков, три состава, пока не устроили распродажу. «Соккер.ру» выясняет, как могут сыграть в новом сезоне?

Сколько у «Зенита» составов?

Учитываем, что ищут иностранного центрального защитника – обозначим его как «Маноласа» в наших схемах ниже. Еще одного россиянина – тут можно написать «Денисов» или «Аршавин», но давайте назовем его «Панюков» – форвард ведь на сборах на просмотре.

Также помни про интерес к аргентинским атакующим ребятам, не только Паредесу известен тренер Манчини, и условно назовем третьего новичка «Друисси». Понятно, что не только Юсупов, Рязанцев и Эрнани могут начать сезон не в «Зените», но сейчас легко собрать три состава на новый сезон.

«Зенит» № 1. Лунев – Смольников, Манолас, Новосельцев, Кришито – Хави Гарсия – Кузяев, Нобоа, Паредес – Друисси, Дзюба.

«Зенит» № 2. Лодыгин – Анюков, Иванович, Нету, Жирков – Маурисио, Эрнани, Жулиано – Кокорин, Джорджевич, Шатов.

«Зенит» № 3. М. Кержаков – Богаев, Йованович, Терентьев, Чернов – Ерохин, Цаллагов, Юсупов, Молло – Панюков, Полоз.

Кроме этих игроков на официальном сайте «Зенита» в составе значатся Мак, Файзулин и Рязанцев. 36 человек получается, не считая молодежи из «Зенита-2», которая на сборах.

Исходя из этого, сами легко соберете основу по своему вкусу и согласно лимиту для любой представленной ниже схемы. С ума сойти, людей на три состава за двенадцать дней до старта чемпионата.

Схема № 1. Классика для «Зенита» («4-3-3»)

Плюсы тактики: 1. Разнообразие в атаке – нападают шесть человек, для РФПЛ удобно. 2. Легко обеспечить широкое наступление – сдвоенные фланги. 3. Высокий форвард в центре – полезно для лиги. 4. Легко выходить в атаку за счет вертикальных передач – или через фланг, как делал Данни, или через центр – Жулиано и Халк так поступали. 5. Опорник может страховать оборону, как Вернблум и Фернандо – чемпионы последних лет.

Минусы тактики: 1. Уязвимость к контратакам – разрыв между защитой и атакой заметен. 2. Слабые фланги в защите – вингеры, как Молло и Кокорин, мертвые в обороне. 3. Проблемы при взломе массированной защиты – не хватает созидателя в центре. 4. Схема подразумевает навесы, а они у «Зенита» не получаются – любят играть низом. 5. Снижение уровня игры любого из хавбеков – автоматические проблемы в обороне. 6. Такая резкая схема боится забросов – вспомните вылет от «Андерлехта».

Схема № 2. Итальянский почерк («3-5-2»)

Плюсы тактики: 1. В РФПЛ многие играют в три защитника, а против такой схемы лучше работает зеркальный вариант. 2. Слабые центральные защитники – проблема «Зенита», ищут новичка, вроде Ачерби, и у трио больше шансов успеть с подстраховкой. 3. Не страдает атака – оба фланговых бека при грамотном опорном могут идти в атаку. 4. Два нападающих делят пространство, и их поддерживают четыре человека по периметру штрафной. 5. Можно играть в короткий пас, «Зениту» удобнее держать мяч внизу – когда поле позволяет.

Минусы тактики: 1. Нужен центральный управляющий линией защитник, а такого в составе нет, и даже Манолас не такой. 2. На флангах по одному человеку – проблема, если латерали увлекаются атакой. 3. В этом варианте нет места для плеймейкера, а «Зенит» много лет хорошо играл, когда в форме были организаторы игры – будь-то Данни или Халк, независимо от их амплуа и привязок к зонам на поле. 4. Линию офсайда сложнее держать – вероятность ошибки растет, ведь в сердце защиты больше людей. 5. Нужна идеально сыгранная пара форвардов, а ее нет.

Схема № 3. Английская классика («4-4-2»)

Плюсы тактики: 1. Классика снова в моде – можно адаптировать идеи Зидана или Аллегри к задачам «Зенита» как фаворита своей песочницы. 2. Легкость перестроений, один нападающий может нырять глубже, а фланговые хавбеки играть выше против аутсайдеров. «4-4-2» в двадцать первом веке ближе к «4-3-3», по которой «Зенит» играть умеет. 3. В обороне две ровные широкие линии, тактически простые для восьми игроков защитной фазы. 4. Два разных по стилю форварда увеличивают возможность атак и усложняют сопернику игру в защите. 5. Сильный второй форвард может, как Дибала и Роналду, менять позиции, а правый латераль в защите, как Марсело и Дани Алвес, улучшит игру в атаке.

Минусы тактики: 1. От схемы «4-4-2» не случайно на время отказывались – ее взламывали, поскольку расстояния между линиями стандартизированы. 2. Нет одного опорного хавбека, а двое могут допускать позиционные ошибки. 3. В РФПЛ многие играют в три защитника, старомодная схема «4-4-2» не всегда сработает. 4. На сборах «Зенит», играя по этой схеме в двух матчах, так показательно прижимался к воротам, что соперники легко создавали контратаки и голы в ворота Лодыгина. 5. Кокорин и Дзюба – великие форварды, но назвать их сильным дуэтом нельзя, могут друг другу мешать, а если вместо Александра появится молодой аргентинец – нужно время, чтобы Артем стал Игуаином, а новичок - Дибалой.

Схема № 4. Оборонительный вариант («5-4-1»)

Плюсы тактики: 1. В отличие от схемы «3-5-2», здесь фланговые беки держатся низко – проще закрыть все зоны в обороне. 2. Можно использовать двух центральных полузащитников без чистого опорника – проблемы с опорной зоной проще решить, условные Нобоа и Паредес подвижнее, чем Хави Гарсия. 3. Остается плюс первой схемы – один форвард впереди получает все ключевые передачи или отвлекает внимание на себя. 4. Наглухо перекрытые фланги – на поле не вингеры, а именно полузащитники, вроде Шатова и Жулиано справа и слева.

Минусы тактики: 1. Слишком сухое блюдо – у «Зенита» потребность в такой игре возникает разве что в сложных матчах Лиги чемпионов. 2. Выход в атаку замедляется, поскольку в таких схемах максимум один из двух фланговых защитников (не путать с вольными стрелками - латералями) ходит в атаку. 3. Позиционные ошибки одного из двух центральных хавбеков приводят к моментам. 4. Разрыв между нападающим и хавбеками как у аутсайдеров – нет связующего звена двух линий. 5. Плотная оборона «Зенита» - символ пропущенных мячей, если команда прижимается – часто это равно поражению.

Схема № 5. Два форварда и плеймейкер («4-3-1-2»)

Плюсы тактики: 1. Роберто Манчини полюбил эту схему, когда последний раз возглавлял «Интер» - знает ее и считает интересной. 2. Тройка в опорной зоне равномерно распределяет задания – можно перекрыть подходы и даже подстраховать фланги. 3. Скорость выхода в атаку высокая – и по краям выкатиться можно, и три человека в центре способны средней передачей аля-Паредес связаться с плеймейкером. 4. Можно ставить на индивидуальный класс игроков атаки – в этой схеме у форвардов и «треквартисты» много пространства. 5. Схему легко перестраивать – можно перейти на «4-1-3-2», «4-2-1-2» и даже «4-3-3», если плеймейкером ставить парня вроде Шатова или Жулиано.

Минусы тактики: 1. Часто Манчини использовал тройку опорников – играли Медель, Мело, Кондогбия Для Италии подходит, для России – не очень. 2. Если оба крайних защитника загуляют – Жирков и Смольников на такое способны точно, то в обороне останется толпа в центре, сопернику будет проще. 3. Два форварда и плеймейкер, который не любит защищаться, приносят урон оборонительным возможностям. 4. Команда часто разрывается на две неравные части, если соперник высоко прессингует. 5. Здесь снова два форварда, а идеальный дуэт, пока вы дочитали до этого места, не успели создать. 6. Атаки по центру присущи высококлассным лигам и командам, «Зенит» пока не такой – его только строят. 7. Для роли «треквартисты» - плеймейкера под двумя нападающими, вроде Снейдера, нет правильного игрока.

Какая схема будет основной?

Манчини сразу сказал, что «4-4-2» обкатал, поскольку не хватало игроков сборных и не привезли всех новичков. Но даже игра в два форварда – нечто новенькое, один подвижный Панюков, который находится на просмотре, привнес больше нового, чем его многие коллеги за весь прошлый сезон. Тактически «Зениты» Спаллетти, Виллаш-Боаша и Луческу почти не отличались, причем каждый раз в поисках важных побед возвращались к истокам.

Мистер Мирча вообще боялся трех защитников или двух чистых форвардов, как огня, неуклюже пытаясь сделать из Кокорина блуждающего нападающего. А бедняга Александр терялся в трех соснах чаще, чем Жулиано в роли полузащитника, который бегает в штрафную, но не может заступать на священную землю Данни. Манчини в тактическом плане заметно разнообразнее и смелее коллег – это важно. Роберто постарел, возможно, стал спокойнее и мудрее, чем был в «Манчестер Сити»?

В любом случае, радикальных метаний не ждем – итальянцу все уши прожужжали про особый атакующий путь «Зенита», поэтому стабильно в три защитника вряд ли заиграют. Но кадровый подбор огромен – пусть и будут продажи лишних из заявки, а это значит, что «Зенит» перекуют, стилистические ходы затронут все полевые линии. Интересно посмотреть пять-шесть первых туров РФПЛ – тогда и поймем, какой тактический рисунок окончательно выберет итальянец.