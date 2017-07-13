Взгляд Луческу. Почему провалился «Зенит»?

Мирча ушел, но слово его живет. «Соккер.ру» смотрит на клуб изнутри глазами главного тренера. Ведь выяснилось, что чемпионство «Спартака» - заслуга «Зенита»!

Луческу провалился в России, но вряд ли стоит списывать все произошедшее на тренера. «Зенит» не без греха, и накануне попытки нового Мирчи – Манчини, полезно выслушать Мистера. Теперь «бронза» откроет путевку в Лигу чемпионов – расклад меняется, но Олег Шатов абсолютно прав, назвав третье место провальным.

И его любимый тренер Луческу, как ни странно, тоже во многом помогает фанатам «Зенита», рассказав о внутренней кухне. Два подряд скомканных сезона в РФПЛ подсказывают, что болезнь давняя, а незнание симптомов помешает Фурсенко и Манчини ее вылечить.

Лидеры команды мечтали об уходе

«Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк! Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай.

Следом – Ломбертс, потом Кришито и Витсель. Я испытывал шок!».

Мирча Луческу

Халк, Витсель, Гарай, Кришито, Ломбертс – вся пятерка могла оказаться в основе, будь Нико в идеальной форме. Но каждый хотел уйти. И виноват в этом не Луческу, а клуб. В «Зените» прекрасно знали, что Халка приглашают китайцы. Аксель тогда мечтал о «Ювентусе», имел все шансы попасть в Турин. Эсекьель со своей Тамарой ходит парой – жена наотрез отказывалась жить в России. Доменико всегда говорит об уходе открыто. А в Лигу Европы не пошел ни один легионер круче Жулиано. И денег в прошлом сезоне потратили в два раза меньше, чем этим летом.

Подписав контракт с Луческу, первый из его начальников сознательно подставил Мирчу – пригласил в команду с названными выше фигурами, забыв предупредить, что каждый мечтал уйти. Плюс Данни был травмирован. Оставили тренера с Кокориным, Юсуповым, Новосельцевым, Черновым, где каждый был непригоден для основы. Как сейчас Мутко готовит на заклание козлика Черчесова, так в «Зените» пытались выгородить себя, спихнув читавшийся изнутри клуба провал на Мирчу. Взяли «временную фигуру», как проболтался Орлов, мечтая тыкнуть в Луческу пальцем, чтобы остаться. Но просчитались – убрали всех.

Ждать повторения? Все, кто хотел – ушел, ситуация вряд ли повторится. Этот симптом вылечили ампутацией звезд от тела команды.

Клуб блокировал нужные покупки

«Не могу назвать причину, почему Фернандо и Луис Адриано не оказались в „Зените“. Но это смешно, никогда с этим не сталкивался».

Мирча Луческу

Мирча не назвал причину, почему чернокожие игроки – двое из длинного списка бразильцев, воспитанных и приведенных в чувство в «Шахтере», не смогли попасть в «Зенит». Но заявил, что причина смешна. Вы ее прекрасно знаете, на самом деле она не смешная. Скорее глупая, поскольку расизм – штука прямолинейная, а в отдельно взятом случае избирательная. Тут тупость, не чистый расизм. Ведь чернокожие родители Халка, Бруну Алвеса и Витселя, оказывается, не важны отдельным фанатам, а вот Фернандо покупать нельзя.

«Зенит» зря трусит, на «Вираже» ведь так себе расисты. Потакая тем, кто давно под надзором силовиков перед ЧМ-18, клуб вручил «Спартаку» чемпионство! Вот что важно осознать после слов Луческу, что бразилец Фернандо был готов закрыть дыру в опорной зоне питерцев. Но бывшие боссы поступили трусливо. «Вираж» ничего не сделает ни одному чернокожему новичку «Зенита», поскольку чернокожие футболисты уже играли за клуб. И один из них стал легендой. Если Манчини нужен парень африканских кровей – надо подписать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Роберто хватит смелости для такого правильного шага, а у Сарсании и Фурсенко?

Ждать повторения? Скорее всего – да, Сарсания испугается пригласить чернокожего новичка после двух третьих мест. И зря, с Промесом и Фернандо чемпионом был бы «Зенит».

Фанат «Спартака» Мутко навел порчу

«В России лучше молчать. Большая моя ошибка – начал говорить про Мутко».

Мирча Луческу

Главу РФС заявление, что был на стороне «Спартака», может оскорбить – а Мирча так считает. Ведь Мутко не перестал быть поклонником «Зенита». Одновременно, «жирный тролль» не мог не принять вызов Мирчи – Мутко нужен был оппонент, и Луческу вызвался сам. Также по версии Луческу, одна из важных проблем его «Зенита» - СМИ были против клуба. Вот только «Спартак» играл полтора десятилетия так бездарно, что давно успело вырасти поколение модераторов, администраторов и авторов, где процент фанатов «красно-белых» ничтожный.

И наоборот – поклонников питерцев предостаточно. Многие известные фанаты москвичей сейчас никак не влияют на общественное мнение. Напротив, наличие у «Зенита» постоянной комментаторской поддержки ухудшает реакцию на клуб. Мирча, во-первых, переоценивает влияние пишущей и говорящей братии на результат – оно нулевое. Во-вторых, делает вид, что не в курсе, где и кто болеет за «Зенит» или защищает его в нужных случаях. В-третьих, Мутко плевать на «Спартак», просто его родной клуб так часто оступался, что даже подарок на новоселье не помог.

Ждать повторения? Нет, поскольку заявление Луческу, что телевидение за «Спартак» - бред, журналистам нового поколения «красно-белые» не важны, а Мутко не за «Спартак». Будет «Зенит» Манчини крут – так и напишут, более того, Мирча нам не поверит, но журналисты не влияют на счет.

«Зениту» не хватило судейской лояльности

«Большинство судей в лиге были из столичного региона. „Спартак“ сделал все для чемпионства и выиграл его. Я поздравляю их».

Мирча Луческу

Мирча намекает, что «Зенит» не «сделал все для чемпионства», не организовав себе судейство, как против «Урала», в каждом туре? Хитрый румын прекрасно знает, что почти все ведущие клубы РФПЛ достаточно слабые и лицемерные, чтобы жить по принципу: «Если судья помогает – хороший, не помогает или мешает - заговор». Но Луческу сделал из джокера, который был у «Зенита» раньше – арбитры к нему относились, мягко говоря, лояльно, шута – «московские судьи» стали мемом. Мирча не сомневаемся, что стал бы чемпионом 2018, но свой шанс поставить себя солидным спецом истратил на разговоры об арбитрах.

А у Манчини есть возможность категорически запретить Фурсенко даже думать о таких играх. Роберто еще может не говорить ни слова о судействе, как делал Каррера, и поставить сильную игру. И Луческу тут помог Манчини, став экзорцистом. Вытащил наружу клубных демонов, заставив признать ошибочность многих решений. На сезон отложили правки ляпов еще Спаллетти и Виллаш-Боаша. А вот если и Манчини не справится, то будет доподлинно известно – не тренеры такие, а футболисты охамели и новые руководители, как и старые, не умеют расставить акценты, принимая решения. Арбитры не помогали в прошлом сезоне «Зениту», как могли, но и качество игры не компенсировало последствия того, что Луческу считает спартаковским заговором.

Ждать повторения? Нет, но это опасное ожидание. «Зениту» надо вернуться с помощью игры, а не арбитров. Если возьмут чемпионство за счет свиста – станет грустно, а если арбитры просто перестанут ошибаться в матчах питерцев – будет здорово.

Парадоксальная ситуация, сложно понять, кто виноват сильнее, конкретно тренер, или все остальные вместе взятые? Кто допустил решающий промах «Зенита»? Ведь даже расставание с Луческу намекает на отсутствие профессионализма. Мирча собирался развестись полюбовно, но потом передумал и затребовал денег. Причина веская – об увольнении узнал, когда в Бухаресте зашел на сайт «Зенита». Румына принято выставлять крайним в истории провала команды, но разве клуб, его руководители и футболисты сработали лучше, чем Мистер? Луческу был неправ, когда управлял командой вальяжно, многословно и скандально.

Румын работал с запасом, мечтая получить еще год? Наверное, но просчитался. А теперь забавным образом подчеркнул то, что вправду важно знать о «Зените». Если отбросить наивные оправдания, в которых Мистер - мастер, то нет весомых оправданий двум третьими местами команды подряд. «Ростов» и ЦСКА оказались целостнее «Зенита» на поле, но по возможностям уступают, причем критически. А это, опять же – камень в огород «лазурных». Луческу ушел, новую команду набирают, но многие старые проблемы остались. Можно и дальше искать врагов вокруг и оправдания, а можно признать, что «Зенит» должен быть чемпионом России. Не «может», а именно «должен». И стоит выполнить задачу, играя в сильный футбол.