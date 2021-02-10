«Брюгге» — «Антверпен». Прогноз на матч Кубка Бельгии (10.02.2021)

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сегодня, 05:17

Интересную встречу подарит нам 1/8 финала Кубка Бельгии. «Брюгге» дома сыграет с «Антверпеном». Представляем вам прогноз и обзор ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на её победу можно с коэффициентом 1.66. Победа «Антверпена» оценивается в 4.8, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и на ТБ 2.5 выставили коэффициент 1.67. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.28. На то, что команды обменяются голами, можно поставить за 2.2.

Форма команд

«Брюгге» находится в отличной форме и готовится к поединку с хорошим настроением. Отрыв в чемпионате от ближайших преследователей составляет целых 14 очков. На прошлой стадии Кубка лидер чемпионата устроил настоящий разгром для клуба из нижнего дивизиона «Олса Бракел» (6:1). В чемпионате клуб так же показывает отличные результаты. Последние два матча закончились победами над «Ваасланд-Бевереном» (2:0) и «Стандардом» (3:1).

«Антверпен» как раз и является ближайшим преследователем «Брюгге» в чемпионате. Команда за последнее время проиграла только одну встречу и имеет серьезные планы в Кубке Бельгии. В 1/16 турнира клуб смог преодолеть преграду в виде «РААЛ Ла Лувирье» (2:1). В последних двух турах чемпионата «Антверпен» обыграл «Беерсхот» (2:1) и «Ваасланд-Беверен» (3:2).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл девять матчей подряд во всех турнирах

«Антверпен» выиграл шесть из семи последних поединков

Последние три матча между командами закончились с исходом ТМ 2.5

В пяти последних домашних матчах «Брюгге» забил 17 голов

Прогноз

Уже на стадии 1/8 финала Кубка встречаются две достойные команды, которые определят одного участника 1/4 финала. Матч будет тяжелым и напряженным для обоих коллективов. Предположим, что в первом тайме «Брюгге» и «Антверпен» не смогут выявить победителя. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью в первом тайме можно с коэффициентом 2.44.