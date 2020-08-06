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Севилья - Рома
Байер - Рейнджерс
Вулверхэмптон - Олимпиакос
Базель - Айнтрахт

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Рома

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    Голы
    Регилон
    ассистент Банега Эвер     		1:0 22’
    Эн-Несери Юссеф
    ассистент Окампос Лукас     		2:0 44’
    Наказания
    45+3’ Коларов Александар
    Диего 61’
    86’ Пеллегрини Лоренцо
    Хордан Хоан 90+2’
    90+10’ Манчини Джанлука
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Пеллегрини Лоренцо Дзаньоло Николо
    57’ Перес Карлес Диавара Амаду
    Эль-Хаддади Мунир Сусо 67’
    78’ Вильяр Гонсало Коларов Александар
    Де Йонг Люк Эн-Несери Юссеф 90+3’
    Васкес Франко Окампос Лукас 90+6’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 1
    		11 Фолы 21
    		10 Угловые 3
    		3 Офсайды 0
    		56% Владение мячом 44%
    		1 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Сергей Кравченко
    Сергей Кравченко
    сегодня в 04:29
    Не ожидал от Ромы такой плохой игры. Первый гол, удачно игрок Севильи попал, я бы сказал даже по хоккейному, под ловушку, но и вратарь тут сыграл плоховато. Второй полностью на совести игрока Ромы который пошёл в подкат. Не уверен что подкат удастся, не иди в подкат. Он мог просто догнать футболиста с мячом и притормозить его действия, к этому времени подбежала бы подстраховка. Надеюсь тренер Ромы сделает выводы с этой игры, даст взбучку, и подскажет игрокам обороны как надо действовать в подобной ситуации.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    сегодня в 01:24
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответ Тео Джонс (раскрыть)
      сегодня в 01:23
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        сегодня в 00:10
        Похоже одному Интеру прийдется тащить серию а в еврокубках, остальные днище еще те))
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ Угадайте кто (раскрыть)
        сегодня в 00:09
        Ахахахахахахах жги дальше, лол.
        Маgоmеd Аydаmirоv
        Маgоmеd Аydаmirоv
        вчера в 23:54
        Севилья хорош слишком 👍🏻
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
        вчера в 23:26
        Похоже на то
        Руслан Магамуров
        Руслан Магамуров ответ Шишанутый (раскрыть)
        вчера в 23:21
          VAN ARM
          VAN ARM
          вчера в 23:13
          как и ожидали))
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
          вчера в 22:46
          Твоя Ромка дном оказалась
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          вчера в 22:24
          Эхх, а ведь эта Рома наводила страх в ЛЧ.
          Браво, Севилья
          Bom Bom
          Bom Bom
          вчера в 22:04
          Севилья игру контролировала полностью, жаль волков. Но лучше пропустить 2 гола, чем 3 гола. Ауф!
          нечитайло
          нечитайло
          вчера в 22:03
          Браво
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ Альфи (раскрыть)
          вчера в 22:02
          Наверно у них с мани проблемы.) Если не ошибаюсь. Вроде новый хозяин.
          Шишанутый
          Шишанутый
          вчера в 21:58
          Более чем убедительная победа Севильи. Она не дала играть Роме в ее игру и почти не допустила не каких моментов у своих ворот. Даже вспоминать римскую атаку не чего, задушили ее в зародыше. Джеко остался на галодном пайке. А вот Окампос у севильцев был крут, как он здорово идет в обводку и обостряет игру, гном отдыхает. С победой Севилью, надеюсь они возьмут Ле, это их турнир!
          Альфи
          Альфи ответ Ravshan878 (раскрыть)
          вчера в 21:57
          еще и второй Римский в ЛЧ протащили собственными ногами, уроды
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ Альфи (раскрыть)
          вчера в 21:57
          Ну да на сквозь видно !!!
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ Альфи (раскрыть)
          вчера в 21:55
          Рома 0.))) Альфияхон.
          Альфи
          Альфи ответ Ravshan878 (раскрыть)
          вчера в 21:54
          настроение 💩.....
          Альфи
          Альфи
          вчера в 21:53
          Да это какой-то капец. Нельзя же так уныло играть. Фонсека чует пятой точкой, что место под ним горит, поэтому и сливает игру по полной. Надеюсь, что пригласят кого получше, нежели очередной псевдотренер. Даже на Спалетти согласена...
          ни одного удара в створ это сильно
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ Альфи (раскрыть)
          вчера в 21:43
          🤣👍🔥. )))
          Альфи
          Альфи
          вчера в 21:26
          Да всё понятно играем из рук вон плохо но им ещё и судья помогает откровенно,это же очевидно братцы...
          Альфи
          Альфи ответ Ravshan878 (раскрыть)
          вчера в 21:23
          хнык хнык.... :(
          Comentarios
          Comentarios
          вчера в 21:14
          Чет Рома совсем скисла
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          вчера в 20:34
          Миллеровские судьи на ВАРе и в этом матче...)).
          Ravshan878
          Ravshan878
          вчера в 20:29
          Без Тотти Рома, как без крестного отца.🧐.
          волгодон 2
          волгодон 2
          вчера в 20:26
          Получается,что не зря Севилью прочили фаворитом.
          Evilhuman
          Evilhuman
          вчера в 20:20
          Как во дворе, пока только испанцы играют
          волгодон 2
          волгодон 2
          вчера в 20:02
          Просто посмотрю,без азарта.
          За красивый футбол.
          ФорвардЪ
          ФорвардЪ
          вчера в 18:46
          Севилья
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