В 13 Буну Яссин Спасений: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 20 Диего Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 12 Кунде Жуль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 23 Регилон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 10 Банега Эвер Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 16 Навас Хесус Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Пасы: 39 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 5 Окампос Лукас Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 89

П 25 Фернандо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

П 24 Хордан Хоан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

Н 41 Сусо Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 68

Н 51 Эн-Несери Юссеф Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 1 Вацлик Томаш

В 31 Санчес Диас

З 3 Гомес Серхи

З 36 Родригес Женаро

З 18 Эскудеро Серхио

П 28 Алонсо Хосе

П 22 Васкес Франко Офсайды: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 1

П 26 Мена Хосе

П 21 Торрес Оливер

Н 19 Де Йонг Люк Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 8