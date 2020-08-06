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2 : 0
завершен
вчера, 19:55
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Стадион Шауинсланд-Райзен Арена (Дуйсбург)
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Регилон
ассистент Банега Эвер
|1:0
|22’
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Окампос Лукас
|2:0
|44’
|45+3’
|Коларов Александар
|Диего
|61’
|86’
|Пеллегрини Лоренцо
|Хордан Хоан
|90+2’
|90+10’
|Манчини Джанлука
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Пеллегрини Лоренцо
|Дзаньоло Николо
|57’
|Перес Карлес
|Диавара Амаду
|Эль-Хаддади Мунир
|Сусо
|67’
|78’
|Вильяр Гонсало
|Коларов Александар
|Де Йонг Люк
|Эн-Несери Юссеф
|90+3’
|Васкес Франко
|Окампос Лукас
|90+6’
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|16
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|21
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|10
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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Браво, Севилья
Браво, Севилья
ни одного удара в створ это сильно
ни одного удара в створ это сильно
За красивый футбол.
За красивый футбол.