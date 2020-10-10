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1 : 0
завершен
10 октября 2020, 21:45
суббота
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
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Ойарсабаль Микель
ассистент Мерино Микель
|1:0
|14’
|30’
|Шер Фабиан
|Мерино Микель
|64’
|75’
|Фройлер Ремо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Траоре Адама
|Фати Анссумане
|57’
|Каналес Серхио
|Ольмо Даниэль
|57’
|60’
|Шакири Джердан
|Мехмеди Адмир
|60’
|Варгас Рубен
|Соу Джибриль
|Морено Жерар
|Ойарсабаль Микель
|73’
|81’
|Цубер Стивен
|Бенито Лорис
|86’
|Эдимилсон Фернандеш
|Фройлер Ремо
|86’
|Гавранович Марио
|Видмер Силвэн
|Родри
|Торрес Ферран
|88’
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|12
|Удары по воротам
|4
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|2
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|6
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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Вот каков уровень Швейцарии.
Вот каков уровень Швейцарии.