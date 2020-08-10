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Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Динамо

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Урал
Динамо
Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)
0 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 1 тур
Стадион Екатеринбург-Арена (Екатеринбург)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    38’ 0:1 Н'Жи Клинтон
    ассистент Шимански Себастьян
    60’ 0:2 Игбун Сильвестр
    ассистент Шимански Себастьян
    Наказания
    Егорычев Андрей 22’
    48’ Паршивлюк Сергей
    72’ Филипп Максимилиан
    Ароян Вараздат 77’
    90+1’ Слепов Сергей
    Араторе Марко 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Емельянов Роман Бавин Юрий 62’
    Караев Давид Панюков Андрей 71’
    72’ Филипп Максимилиан Шимански Себастьян
    76’ Карапузов Владислав Игбун Сильвестр
    Артем Шаболин Егорычев Андрей 77’
    77’ Морозов Григорий Паршивлюк Сергей
    89’ Слепов Сергей Н'Жи Клинтон
    89’ Грулев Вячеслав Комличенко Николай
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 7
    		14 Фолы 12
    		4 Угловые 8
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 20:27
    С новым тренером тебя в Юве!!! Пирло- это тот, кто вам нужен!!! Прекрасный футболист, может стать мудрым тренером!!! Удачи, Юве!!!!!!!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 20:24, ред.
    Сейчас, многие наши болельщики с ума сходят по случаю победы над Уралом. Я же, никакой эйфории не делаю. Время покажет на каком мы пути. Не думаю, что за неделю, Новиков вдруг преобразился и стал великим тренером. Не верю. А Урал- просто ни о чём....
    баск
    баск ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
    сегодня в 20:20
    Привет, Виктор, рад видеть)

    Да, согласен конечно
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    сегодня в 20:16
    Динамо возрождается, Урал пошел на дно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 20:16
    Вот и Динамо заиграло!
    Динамиков с Победой!!!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 20:06
    Сергеич, доброго здоровья!!!
    Спасибо! Завтра болею за Лёню!!!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 20:05
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 20:03
      Динамо с победой. Судьи наверно были сегодня шелковыми и бегали с лупами в глазах и с динамиками в ушах).
      A.S.A
      A.S.A
      сегодня в 20:03
      Динамо с победой!
      Шимански хороший матч провел,две голевые и сам имел шанс забить.
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      сегодня в 20:02
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Угадайте кто (раскрыть)
        сегодня в 19:59
        Моё почтение, Дорогой!!!
        Вот это да!!! А ведь я, неоднократно предупреждал- не пускать рагульню в Европу!!!!! Скорей всего, дело было на клубничке. Напились рагульки, и перепутали клубнику с х....м. Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Один срам от них!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
        сегодня в 19:56
        На бомбе новость, что украинский игрок в Бельгии получил травму члена в стычке с вратарём. Видимо не туда сунул)
        санек002
        санек002
        сегодня в 19:48
        динамиков с победой!молодцы!
        Владислав 122
        Владислав 122
        сегодня в 19:45
        Это не может не радовать.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Сергей Саныч (раскрыть)
        сегодня в 19:42
        Добрый день, Уважаемый!!!
        Ох, как я вчера вам сочувствовал. Настоящее убийство, не иначе. Держитесь, спартачи!!! Великий клуб с великой историей- должен пережить и это!!!
        NYJ
        NYJ
        сегодня в 19:41
        С победой
        Бубнин
        Бубнин
        сегодня в 19:40
        Теперь "Урал" должен сняться с чемпионата.
        Пьеркарло Гиндзани
        Пьеркарло Гиндзани
        сегодня в 19:38
        Уважение Динамо. Поздравляю с победой и удачи в ЛЕ уже совсем скоро)⚪🔵
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ баск (раскрыть)
        сегодня в 19:36
        Павел, привет!!!
        Павел, пару слов, буквально, об игре. Полностью согласен с тобой по всем пунктам. От себя, добавлю только одно. При Парфёнове была совсем другая команда- боевая, агрессивная. Матвеев, видимо всё перестраивает, а на это нужно время. Ну и ряд кадровых потерь Урала сказались, однозначно. Никаких выводов по этой игре я не делаю. Только игры с сильными соперниками покажут истинное лицо Динамо.
        particular
        particular
        сегодня в 19:34, ред.
        Солидный старт Динамо... Лучше сразу загребать победные очки, чем потом довольствоваться ничейными очёчками..:))
        gentlewolf
        gentlewolf
        сегодня в 19:30
        Марсельское недоразумение превращается в черную Мистраль:)
        ermak6848
        ermak6848
        сегодня в 19:22, ред.
        С почином - ПОБЕДОЙ фк московское " ДИНАМО "!!!
        gentlewolf
        gentlewolf
        сегодня в 19:22, ред.
        С победой!
        На контратаках с троицей афродинамовцы + поляк очень неплохое движение было, и мысль тоже.И обороне здорово помогали. Контратакующий состав что надо, игра порадовала. Реализация улучшилась, но есть куда еще расти.
        Милли можно не возить не выезды. Жаль отцепили Жоазиньо, со Слаем вместо Рябого в атаке такая схема была бы еще круче.
        Филлимилли и Рябому надо прибавлять, потому что на домашних играх на них расчет.
        баск
        баск
        сегодня в 19:15
        Мы смотрелись на удивление лучше, чем обычно.
        Моментами даже проступала осмысленность действий, что за Динамо давненько уже не водилось.
        Неужто так удачно, с первого же матча, вписался Фомин?
        Во всяком случае, он был внушителен..

        Впрочем, весьма бездарно работал Урал, может быть дело в этом.
        Кстати, для Урала это пятое поражение в 5 последних официальных матчах. Даже Бикфалви был какой-то убитый..

        Ладно, в следующем туре играем с "целым" Ротором, вот и посмотрим, насколько неслучайным было улучшение игры сегодня..
        dok66
        dok66
        сегодня в 19:09
        У Урала просто некому играть , тем более двух ключевых игроков даже в заявку не поставили
        Hesus_4erez_us
        Hesus_4erez_us
        сегодня в 19:05
        Комличенко продолжает божить))
        протон1
        протон1
        сегодня в 19:04
        кто судил? не дай Бог попасть на казарцева.
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
        сегодня в 19:03
        Динамовцев с победой.
        И никогда не попадать на Казарцева.
        Rheinfall
        Rheinfall
        сегодня в 19:01
        Динамо с победой.
        autochthon
        autochthon
        сегодня в 19:01
        Молодцы, С победой! Шиманьскому прибавить в точности...
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