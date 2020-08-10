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0 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Екатеринбург-Арена (Екатеринбург)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|38’
|0:1
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Н'Жи Клинтон
ассистент Шимански Себастьян
|60’
|0:2
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Игбун Сильвестр
ассистент Шимански Себастьян
|Егорычев Андрей
|22’
|48’
|Паршивлюк Сергей
|72’
|Филипп Максимилиан
|Ароян Вараздат
|77’
|90+1’
|Слепов Сергей
|Араторе Марко
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Емельянов Роман
|Бавин Юрий
|62’
|Караев Давид
|Панюков Андрей
|71’
|72’
|Филипп Максимилиан
|Шимански Себастьян
|76’
|Карапузов Владислав
|Игбун Сильвестр
|Артем Шаболин
|Егорычев Андрей
|77’
|77’
|Морозов Григорий
|Паршивлюк Сергей
|89’
|Слепов Сергей
|Н'Жи Клинтон
|89’
|Грулев Вячеслав
|Комличенко Николай
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|14
|Удары по воротам
|15
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|2
|Удары в створ
|7
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|14
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|8
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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Да, согласен конечно
Да, согласен конечно
Динамиков с Победой!!!
Динамиков с Победой!!!
Спасибо! Завтра болею за Лёню!!!
Спасибо! Завтра болею за Лёню!!!
Шимански хороший матч провел,две голевые и сам имел шанс забить.
Шимански хороший матч провел,две голевые и сам имел шанс забить.
Вот это да!!! А ведь я, неоднократно предупреждал- не пускать рагульню в Европу!!!!! Скорей всего, дело было на клубничке. Напились рагульки, и перепутали клубнику с х....м. Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Один срам от них!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот это да!!! А ведь я, неоднократно предупреждал- не пускать рагульню в Европу!!!!! Скорей всего, дело было на клубничке. Напились рагульки, и перепутали клубнику с х....м. Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Один срам от них!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ох, как я вчера вам сочувствовал. Настоящее убийство, не иначе. Держитесь, спартачи!!! Великий клуб с великой историей- должен пережить и это!!!
Ох, как я вчера вам сочувствовал. Настоящее убийство, не иначе. Держитесь, спартачи!!! Великий клуб с великой историей- должен пережить и это!!!
Павел, пару слов, буквально, об игре. Полностью согласен с тобой по всем пунктам. От себя, добавлю только одно. При Парфёнове была совсем другая команда- боевая, агрессивная. Матвеев, видимо всё перестраивает, а на это нужно время. Ну и ряд кадровых потерь Урала сказались, однозначно. Никаких выводов по этой игре я не делаю. Только игры с сильными соперниками покажут истинное лицо Динамо.
Павел, пару слов, буквально, об игре. Полностью согласен с тобой по всем пунктам. От себя, добавлю только одно. При Парфёнове была совсем другая команда- боевая, агрессивная. Матвеев, видимо всё перестраивает, а на это нужно время. Ну и ряд кадровых потерь Урала сказались, однозначно. Никаких выводов по этой игре я не делаю. Только игры с сильными соперниками покажут истинное лицо Динамо.
На контратаках с троицей афродинамовцы + поляк очень неплохое движение было, и мысль тоже.И обороне здорово помогали. Контратакующий состав что надо, игра порадовала. Реализация улучшилась, но есть куда еще расти.
Милли можно не возить не выезды. Жаль отцепили Жоазиньо, со Слаем вместо Рябого в атаке такая схема была бы еще круче.
Филлимилли и Рябому надо прибавлять, потому что на домашних играх на них расчет.
На контратаках с троицей афродинамовцы + поляк очень неплохое движение было, и мысль тоже.И обороне здорово помогали. Контратакующий состав что надо, игра порадовала. Реализация улучшилась, но есть куда еще расти.
Милли можно не возить не выезды. Жаль отцепили Жоазиньо, со Слаем вместо Рябого в атаке такая схема была бы еще круче.
Филлимилли и Рябому надо прибавлять, потому что на домашних играх на них расчет.
Моментами даже проступала осмысленность действий, что за Динамо давненько уже не водилось.
Неужто так удачно, с первого же матча, вписался Фомин?
Во всяком случае, он был внушителен..
Впрочем, весьма бездарно работал Урал, может быть дело в этом.
Кстати, для Урала это пятое поражение в 5 последних официальных матчах. Даже Бикфалви был какой-то убитый..
Ладно, в следующем туре играем с "целым" Ротором, вот и посмотрим, насколько неслучайным было улучшение игры сегодня..
Моментами даже проступала осмысленность действий, что за Динамо давненько уже не водилось.
Неужто так удачно, с первого же матча, вписался Фомин?
Во всяком случае, он был внушителен..
Впрочем, весьма бездарно работал Урал, может быть дело в этом.
Кстати, для Урала это пятое поражение в 5 последних официальных матчах. Даже Бикфалви был какой-то убитый..
Ладно, в следующем туре играем с "целым" Ротором, вот и посмотрим, насколько неслучайным было улучшение игры сегодня..
И никогда не попадать на Казарцева.
И никогда не попадать на Казарцева.