В 1 Шунин Антон Спасений: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 93

З 24 Евгеньев Роман Ударов всего: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 93

З 18 Ордец Иван Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 93

З 4 Паршивлюк Сергей Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 77

З 7 Скопинцев Дмитрий Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 25 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 93

П 77 Каборе Шарль Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 93

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 93

П 53 Шимански Себастьян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 72

П 10 Игбун Сильвестр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 76

Н 11 Комличенко Николай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 89

П 9 Н'Жи Клинтон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 2 Морозов Григорий Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 16

З 79 Слепов Сергей Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 4

З 44 Шунич Тони

П 20 Грулев Вячеслав Минут сыграно: 4

П 23 Карапузов Владислав Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 17

П 65 Москвичев Владимир

П 17 Терехов Антон