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Уфа - Краснодар
Арсенал - Ахмат
Спартак - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Краснодар

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 0:3 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Уфа
Краснодар
Логотип футбольный клуб Уфа
0 : 3
завершен
сегодня, 17:00
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Логотип футбольный клуб Краснодар
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 1 тур
Стадион Нефтяник (Уфа)
Телетрансляция: Матч Премьер
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Мелбет 4.41 3.42 1.96
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    Голы
    53’ 0:1 Кабелья Реми
    ассистент Вандерсон
    63’ 0:2 Кабелья Реми
    ассистент Олссон Кристоффер
    65’ 0:3 Берг Маркус
    ассистент Вандерсон
    Наказания
    34’ Петров Сергей
    Безденежных Игорь 42’
    51’ Олссон Кристоффер
    Йокич Боян 67’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гиоргобиани Николай Кротов Вячеслав 55’
    Вомбергар Андрес Агаларов Гамид 56’
    68’ Сулейманов Магомед-Шапи Кабелья Реми
    Фольмер Кирилл Безденежных Игорь 69’
    73’ Смольников Игорь Петров Сергей
    80’ Мацукатов Алекс Олссон Кристоффер
    81’ Кутовой Максим Берг Маркус
    Белоусов Никита Голубев Артем 83’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 24
    		2 Удары в створ 11
    		9 Фолы 17
    		5 Угловые 7
    		1 Офсайды 0
    		28% Владение мячом 72%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:26
    ну, молодцы !
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответ Silent Assassin (раскрыть)
    сегодня в 19:23
    Откуда. У одного клуба +6 у другого + !2 до старта чемпа.
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 19:22
    Быки с победой!!!
    Кабелья красава, две "девяточки" положил
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Silent Assassin (раскрыть)
    сегодня в 19:19
    ...опять...
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:19
    ...и после матча тренер "Уфы" привычно крикнул в микрофоны :"Жуй мне!!!".
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 19:18
    Быков с победой...Башкирский автобус он до первой пробоины на ходу, а потом рассыпается)) Еще раз с победой соседи))
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 19:16
    До жали
    Silent Assassin
    Silent Assassin
    сегодня в 19:16
    Отличное начало. Возможно в этом сезоне Краснодар станет чемпионом.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:15
    Краснодар с победой!
    valt134
    valt134
    сегодня в 19:14
    Начало положено! БЫКОВ-с Победой!!!
    Zeychba
    Zeychba
    сегодня в 19:13
    Жаль Реми в прошлом сезоне поломан был, хорошо смотрится
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    сегодня в 19:12
    С почином,интересно было посмотреть на Кабеллу,уровень достаточно хороший,если Классон восстановится будет серьёзная сила.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 19:09
    Без шансов для Уфы. 20%-80% в первом тайме, это, как будто против Барсы играли.
    С победой Краснодар.
    nubom
    nubom
    сегодня в 19:07
    Автобусный парк без водителей...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 19:04
    Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
    Спагетти
    Спагетти
    сегодня в 19:00
    Рад за Смольникова, наконец то перешёл в нормальную команду и узнает вкус настоящих побед;)
    neukomm
    neukomm
    сегодня в 18:59
    Слабая игра Уфы
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 18:57
    Хорошая победа
    Pashok00786
    Pashok00786
    сегодня в 18:56
    Всех с победой порадовал Кабелла....плохо что нет равнозначных замен убери кого-то и ппц...но самый сложный автобус пройден...
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:55, ред.
    Отлично прокатились по младшему Спартаку))
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 18:55
    Уфе чуть-чуть не хватило, чтобы гол престижа забить, но шансов отыграться естественно не было.
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 18:54
    Всех неравнодушных к Краснодару поздравляю с победой!
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 18:52
    Кайо в защите это сильно конечно, уже второй раз мяч на угловой отправил в безобидной ситуации.
    Конфедерат
    Конфедерат
    сегодня в 18:48
    Увы, русские голов не забили
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 18:44
    Можно Камболова вместо Кайо выпускать, пусть Руслан после травмы пробежку сделает пятиминутную.
    serh62
    serh62
    сегодня в 18:36
    это должно было когда то произойти. невозможно показывать антифутбол постоянно и не поплатиться за это. надеюсь что уфу все так будут возить, пока евсеев не начнет играть в футбол с командой.
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 18:33, ред.
    Увы попыток играть в футбол со стороны Уфы за два тайма не замечено. Хоть бы имитацию игры на своём поле обозначили....
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 18:32
    Интересно, почему Вандерсон с мячом бежит быстрее любого футболиста Уфы без мяча.
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 18:31
    Всё, разорвали Уфу
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 18:28
    И Берг вдогонку закатил) Отличное начало чемпионата!
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