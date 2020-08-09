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0 : 3
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Нефтяник (Уфа)
Телетрансляция: Матч Премьер
|53’
|0:1
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Кабелья Реми
ассистент Вандерсон
|63’
|0:2
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Кабелья Реми
ассистент Олссон Кристоффер
|65’
|0:3
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Берг Маркус
ассистент Вандерсон
|34’
|Петров Сергей
|Безденежных Игорь
|42’
|51’
|Олссон Кристоффер
|Йокич Боян
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гиоргобиани Николай
|Кротов Вячеслав
|55’
|Вомбергар Андрес
|Агаларов Гамид
|56’
|68’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Кабелья Реми
|Фольмер Кирилл
|Безденежных Игорь
|69’
|73’
|Смольников Игорь
|Петров Сергей
|80’
|Мацукатов Алекс
|Олссон Кристоффер
|81’
|Кутовой Максим
|Берг Маркус
|Белоусов Никита
|Голубев Артем
|83’
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|5
|Удары по воротам
|24
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|2
|Удары в створ
|11
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|9
|Фолы
|17
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|5
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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Кабелья красава, две "девяточки" положил
Кабелья красава, две "девяточки" положил
С победой Краснодар.
С победой Краснодар.