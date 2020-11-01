В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пенальти отражено: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 101

З 24 Евгеньев Роман Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 101

З 18 Ордец Иван Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 101

З 4 Паршивлюк Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 101

З 7 Скопинцев Дмитрий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 78

П 19 Лесовой Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 101

П 5 Нойштедтер Роман Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 70

П 17 Терехов Антон Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 66

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 101

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 101

Н 11 Комличенко Николай Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 101

Запасные игроки

В 45 Сангаре Давид

З 2 Варела Гильермо

З 3 Плиев Заурбек

З 34 Рауш Константин

З 79 Слепов Сергей

П 47 Захарян Арсен Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 23

П 23 Карапузов Владислав Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 35

П 65 Москвичев Владимир

П 22 Школик Игорь