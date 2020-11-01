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Тамбов - Динамо
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Химки - Зенит
Ротор - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов против Динамо

Тамбов Логотип футбольный клуб Тамбов 1:2 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Тамбов
Динамо
1 : 2
завершен
01 ноября 2020, 19:00
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 13 тур
Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    Голы
    8’ 0:1 Лесовой Даниил
    ассистент Фомин Даниил
    Онугха Герман 1:1(П) 64’
    90+3’ 1:2(П) Комличенко Николай
    Наказания
    Каплиенко Александр 2’
    6’ Шиманьски Себастьян
    32’ Нойштедтер Роман
    Килин Антон 44’
    Килин Антон 54’
    Карасев Павел 57’
    Тетрашвили Гурам 60’
    64’ Ордец Иван
    Шляков Евгений 90+2’
    90+8’ Комличенко Николай
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тилль Себастьен Рабиу Мохаммед 37’
    60’ Карапузов Владислав Терехов Антон
    70’ Тюкавин Константин Нойштедтер Роман
    78’ Захарян Арсен Скопинцев Дмитрий
    Ойеволе Адесойе Тилль Себастьен 87’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 26
    		4 Удары в створ 10
    		14 Фолы 14
    		3 Угловые 10
    		0 Офсайды 3
    		26% Владение мячом 74%
    		8 Cэйвы 3
    		5 Предупреждения 4
    		2 Удаления 0
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    Все комментарии
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 10:00
    Не только этот матч имел ввиду. Значит все же этот матч ввиду имел. Значит все таки Тетрашвили на твой взгляд красава? Или ты просто так написал, матч не смотрел, увидел две красные в отчете и просто Москва достала, надо ее пнуть?
    valt134
    valt134
    вчера в 07:54
    Драматургия была, игры-нет. А Тетрашвили вообще показал себя полным Негодяем. Умышлено наступить на лежачего... Такое, в своё время, даже в дворовом футболе не водилось. Наказать ПО ПОЛНОЙ !!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 06:05
    Вот это матч так матч! Самый нервозный матч для обоих наставников, пожалуй. Бело-голубым несказанно повезло, что они увезли победу из Саранска! Так, конечно, дело шло к ничейному исходу)
    Kresi frok
    Kresi frok
    вчера в 03:04
    Суровые реалии чемпианата двара. Как только игроки соперника удаляются, команды рпл просто напросто не могут перестроиться на атаку и контроль мяча, начинают плыть и суетиться на поле. Что сказать, уровень плинтуса, не больше не меньше!
    Храневец
    Храневец
    вчера в 00:02
    в пердиве мы конечно не будем но и на пьедестале с такой игрой тоже !
    Wolf77785
    Wolf77785
    01 ноября в 23:11
      Хиромант
      Хиромант ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
      01 ноября в 22:51
      Цитирование Глеба Жеглова в данном контексте считаю неуместным. А по поводу красных карточек - я не только этот матч имел ввиду. Оглянись на прошедшие туры, и тебе всё станет ясно. Судьи слишком рьяно взялись за подъём московских команд на верх турнирной таблицы. В итоге им это удалось - но спроси у Ростова, Сочи, Краснодара, Ротора, Химок и Ахмата - нравится им такая "судейская поддержка"?
      Муслим90
      Муслим90
      01 ноября в 22:47
      Хоть и болею за Динамо, но победа не принесла никакой радости. Не понимаю как можно так играть имея на 2 игрока больше!?
      протон1
      протон1
      01 ноября в 22:45
      радует динамо. там тренер видно хорошая рука. посмотрим дальше
      баск
      баск ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
      01 ноября в 22:42, ред.
      Про Каборе это я подзабыл, в самом деле, с ним было бы, пожалуй, понадежнее.
      Игбун тоже усилил бы, верно..
      А вот насчет Терехова не соглашусь, несмотря на его относительную молодость, за ним числится уже около 30 матчей в РПЛ, это немало.
      Травму он давно залечил, форму набрал, пора бы уже полноценно играть и забивать, а он все пристреливается и пританцовывает..

      В целом же, профессиональная команда должна бы в любом составе дожимать соперника без двух игроков, ну или хотя бы сохранять победный счет, а не стоять как манекены в магазине..

      ЗЫ.
      Шайбисты порадовали, да)
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс ответ баск (раскрыть)
      01 ноября в 22:40
      Кстати, с победой над конями в шайбу! Тоже валидол:))))
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
      01 ноября в 22:31
      И кстати Паршивлюк под конец тоже был сильно уставшим. Думал увидим Варелу-Валеру. Может навесил бы прострелил, или упал бы в штрафной...
      Видимо совсем не готов пока:(
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс ответ баск (раскрыть)
      01 ноября в 22:28, ред.
      Стартовый состав - уже без правого атакующего полузащитника, раз. Повторю, я убежден что все моменты Терехова - это минимум один гол Ножика.
      Ной в опорной зоне вместо Каборе(Моро) - два. Ной тем более разобраный, со своими метаниями мжду турцией и Россией.
      Замены на "удушение" соперника в численном преимуществе?
      Представь вышел бы тот же свеженький Моро бить издалека в обход автобуса.
      Имея всего 8 игроков соперника он получил бы кучу подходов для своего удара. По моему более чем реальная угроза.
      Нажравшийся к 60-ой минуте Комли. Выгоняем, выходит настырный свежий Слай, толкаться пихаться, прыгать в штрафной. Усиление? По мне - да.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ баск (раскрыть)
      01 ноября в 22:27
      Сколько раз тебя читаю- столько раз тебе аплодирую стоя!!!!!!!
      баск
      баск ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      01 ноября в 22:24
      Привет, Виктор, рад видеть)

      Жаль конечно, если все действительно так со Шварцем..
      alex074
      alex074
      01 ноября в 22:24
      Судя по обзору, Динамо довольно не плохо комбинировали. Лесовой очень хорошо вписался в состав и правильно сделал, что убежал из Аджоевского болота под названием Арсенал. Таких "детей гор" как Тетрашвили нужно вообще от футбола отстранить и депортировать на их историческую Родину...
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ баск (раскрыть)
      01 ноября в 22:15
      Павел, привет!!!
      Павел, буквально пару слов. Вот этот самый Шварц, ничем не лучше Хохлова или Новикова. Вспомнишь меня, через пару месяцев, будем думать, как избавиться от этого хлама. А игра сегодня- очередной позор.
      баск
      баск ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
      01 ноября в 22:04
      Ну почему не было, отсутствовал только Моро, который пока еще не факт, что он вообще игрок основы, да Ножик, который, впрочем, способен запороть любое количество моментов.
      В остальном же состав был вполне боеспособным, но он почти встал еще в первом тайме.
      Молодняком Шварц лишь пытался спасаться на заменах, что ему не удалось, т.к. никакой динамики никто из молодых не добавил.

      Шварц, видимо, еще не в курсе, что если в Германии юные пацанчики, получив доверие,
      рвут жилы и на глазах становятся бойцами, то у нас все зачастую наоборот- продвинувшись,
      ребятишки либо излишне волнуются и трусят, либо звездятся и падают в гламур..
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      01 ноября в 21:58
      А игры-то не было.
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс ответ Хиромант (раскрыть)
      01 ноября в 21:55
      А что, за то что шипами по лежачему ходят, как по паркету, предлагаешь талоны на усиленное питание давать? Сам то понял что написал?
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      01 ноября в 21:52
      По каким критериям комментарий попадает в блок "лучшие комментарии"?
      Хиромант
      Хиромант
      01 ноября в 21:44
      Господа, позвольте нескромный вопрос... Сколько игроков у команды соперника надо удалить, что бы наши, так называемые "ГРАНДЫ", смогли спокойно выигрывать свои матчи? (Копию ответа можете спокойно отправить в судейский корпус, им явно пригодится)!
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс ответ баск (раскрыть)
      01 ноября в 21:32, ред.
      Ну состава то не было. Играй НЖье вместо Терехова в первом тайма - даже этот балбес положил бы парочку.
      И вышли бы на второй тайм с тремя сухими мячами.
      Сколько у Антона было ударов, моментов?
      Kuvkil
      Kuvkil
      01 ноября в 21:32
      Динамо очень повезло, были в шаге от позора)
      баск
      баск
      01 ноября в 21:29
      Антоха красавец, что и говорить.
      СораДников - с победой..

      Но матч в целом в исполнении Динамо был омерзительным.
      Не ожидал такого от Шварца. Цыганщина цыганщиной, однако мера-то должна быть,
      но оказывается - ее нет.

      Первые полчаса показывали агрессивный комбинационный футбол, на гол наиграли и забили, но потом все, сдулись. Причем, самое печальное, что после перерыва ничего
      не изменилось, и у тамбовских явно появились шансы на очки.
      Испортили они все сами, сетовать не на кого.

      Сначала заслуженно удалился Килин, грубивший с первых минут, а затем забавному
      клоуну Тетрашвили пришло в голову прогуляться по лежащему Шиме в стиле раннего
      Суареса, когда тот еще пылил за Ливер и бродил по спине Губочана))

      Динамо же, тем временем, получив двойное большинство, стало играть еще хуже, чем до удалений у соперника (!!).
      Если бы не несчастный случай с рукой Шлякова, да не геройство Антохи, не отмыться
      бы команде от очередного позорища, которое было бы покруче тбилисского - пролюбить уже взятые очки, имея двойное большинство- такое можно встретить только в боливийских договорняках..

      Мдя.
      Нам, болельщикам Динамо, пришло время снова наращивать дозу валерьянки, ну или
      огненной воды, кому как нравится..)))
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс
      01 ноября в 21:29, ред.
      Тамбов конечно грыз, так и было. Но пока "Динамо" играло в тот футбол, который пытается поставить Шварц, эта грызня была только на фол.
      Еще в первом тайме могли удалять Каплиенко.
      И отмечая агрессию тамбовских, можно еще заметить что если бы не так грязно бились - то и не пришлось бы героически биться м меньшинстве.

      А "Динамо" не хватило пока выучки и физы чтоб еще в первом тайме заколотить не 1 а 3.
      Kolymchanin
      Kolymchanin ответ Gahi (раскрыть)
      01 ноября в 21:25
      Ни чкго особенного Тамбов не показал. Просто мы не умеем играть в большинстве (сколько раз убеждаюсь в этом).
      112910415
      112910415
      01 ноября в 21:24
      крутой триллер !
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс
      01 ноября в 21:23
      кем играли в большинстве: Карапузов - 20 лет, Тюкавин - 18, Захарян - 17.
      при этом в основе вышел Терехов, ему хоть и 22 года, но он ниразу не игрок основы. Я не помню когда он вообще за основу выходил.
      Сики Туранчокс
      Сики Туранчокс
      01 ноября в 21:19
      Все кто с умным видом осуждают игру Динамо в большинстве пусть счала посмотрят на состав. 9 полевых в порядке из основы было у "Динамо" - остальные - молодняк. Выведите трех салаг в состав, посмотрите, какая будет сыгранность и эффект.
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