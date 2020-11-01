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1 : 2
завершен
01 ноября 2020, 19:00
воскресенье
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Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|8’
|0:1
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Лесовой Даниил
ассистент Фомин Даниил
|Онугха Герман
|1:1(П)
|64’
|90+3’
|1:2(П)
|Комличенко Николай
|Каплиенко Александр
|2’
|6’
|Шиманьски Себастьян
|32’
|Нойштедтер Роман
|Килин Антон
|44’
|Килин Антон
|54’
|Карасев Павел
|57’
|Тетрашвили Гурам
|60’
|64’
|Ордец Иван
|Шляков Евгений
|90+2’
|90+8’
|Комличенко Николай
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тилль Себастьен
|Рабиу Мохаммед
|37’
|60’
|Карапузов Владислав
|Терехов Антон
|70’
|Тюкавин Константин
|Нойштедтер Роман
|78’
|Захарян Арсен
|Скопинцев Дмитрий
|Ойеволе Адесойе
|Тилль Себастьен
|87’
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|6
|Удары по воротам
|26
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|4
|Удары в створ
|10
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|14
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|10
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|0
|Офсайды
|3
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|26%
|Владение мячом
|74%
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|8
|Cэйвы
|3
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|5
|Предупреждения
|4
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|2
|Удаления
|0
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А вот Динамо должно быть стыдно за свою игру! Как можно пропустить от несильного соперника, когда он играет в меньшинстве, тем более когда на 2 игрока меньше. А вот Шунин спас Динамо от ещё бо́льшего позора, отразив пенальти в таком решающем моменте! И стал игроком матча! И отсюда возникает такой вопрос. Зачем сборной России Гильерме, который не топ, если есть свои ребята: Сафонов, Максименко, Джанаев, Шунин и т.д.???
Динамо никак не может придти в себя. Иногда, в некоторых сезонах начинают норм результаты показывать. И ты начинаешь думать, что вот и Динамо укрепилось. И тут же Динамо начинает сдавать позиции.
Раньше ведь очень сильная команда была!
А вот Динамо должно быть стыдно за свою игру! Как можно пропустить от несильного соперника, когда он играет в меньшинстве, тем более когда на 2 игрока меньше. А вот Шунин спас Динамо от ещё бо́льшего позора, отразив пенальти в таком решающем моменте! И стал игроком матча! И отсюда возникает такой вопрос. Зачем сборной России Гильерме, который не топ, если есть свои ребята: Сафонов, Максименко, Джанаев, Шунин и т.д.???
Динамо никак не может придти в себя. Иногда, в некоторых сезонах начинают норм результаты показывать. И ты начинаешь думать, что вот и Динамо укрепилось. И тут же Динамо начинает сдавать позиции.
Раньше ведь очень сильная команда была!