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ЦСКА - Ростов
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Зенит - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Ростов

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
ЦСКА
Ростов
2 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 14 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    Кучаев Константин
    ассистент Гайч Адольфо     		1:0 20’
    Чалов Фёдор 2:0 74’
    Наказания
    Васин Виктор 59’
    Дзагоев Алан 59’
    Бистрович Кристиян 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Васин Виктор Зайнутдинов Бактиор 9’
    Чалов Фёдор Гайч Адольфо 62’
    Эджуке Чидера Сигурдссон Арнор 63’
    68’ Обухов Владимир Алмквист Понтус
    68’ Тугарев Роман Еременко Роман
    Шкурин Илья Кучаев Константин 79’
    Бистрович Кристиян Дзагоев Алан 80’
    83’ Алисами Хайтам Поярков Николай
    83’ Тошевски Давид Полоз Дмитрий
    90’ Сухомлинов Данила Хашимото Кенто
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 7
    		9 Удары в створ 2
    		6 Фолы 9
    		5 Угловые 5
    		0 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 7
    		3 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    drive45
    drive45
    сегодня в 21:03
    С победой армейцев, Акинфеева с отбитым пенальти. Но на самом деле , лучшим игроком матча был Сергей Письяков, учитывая общее количество ударов а также ударов в створ, которых было в четыре раза больше чем у Ростова. Да и какое количество сейвов совершил голкипер Ростова, отыграл потрясающе , Сергей просто МОЛОДЧИНА. Ростову не хватало сыгранности и исполнительского мастерства.
    Сокол 9
    Сокол 9
    сегодня в 20:46
    Коников с классной победой.))
    serh62
    serh62
    сегодня в 20:46
    модераторам адресовано-разве что то плохое было в комментарии?
    serh62
    serh62
    сегодня в 20:38
      протон1
      протон1
      сегодня в 20:25
      дали карпину знать свое место. помню когда он свиней тренировал . он много чего болтал про коней
      КАМЮ
      КАМЮ ответ pomor45 (раскрыть)
      сегодня в 20:25
      А чё тут обсуждать? - ЦВБП!
      протон1
      протон1
      сегодня в 20:24
      ну я не сморел игру. был на улице. за продуктами ходил. без маски. и выгнали меня с магазина. в общем поздравляю коней хоть и не болела их. болел в молодости . когда там газаев трени
      ровал
      andrefino13
      andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 20:15
        Николай Еремеев
        Николай Еремеев
        сегодня в 20:14, ред.
        Все хорошо, что хорошо кончается .Акинфеев молодца . Но с Васиным что то надо делать Этот казачок явно засланный . От него вреда больше, чем пользы Может всем миром "скинуться" ,выкупить его контракт и отпустить его на все четыре стороны !? Ну а если всерьез . не понимаю я наше руководство и Ганчаренко на счет него - зачем его держать и выпускать !
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        сегодня в 19:59
        Специально для непьющего повара. Ни один трансфер ни на вход, ни на выход не проходит без ведома тренера и естественно любой тренер имеет бонусы с трансферов на выход - это аксиома. Если вспомнить бурные Валерины годы в Спартаке, когда он разул Федуна на 250 млн на трансферах, покупая всех подряд, то ясно, что такие замашки с возрастом не пропадают. А ты, гр. повар спокойно можешь считать Карпина святым и кристально честным. Это твое право. Можешь даже портрет его повесить
        Великолепный
        Великолепный
        сегодня в 19:50
        Джон Иванов
        Джон Иванов
        сегодня в 19:44
        Тут вам не Фейенорд
        cska59
        cska59
        сегодня в 19:44
        Всех красно-синих с победой!!!Приятно ,что и еще одну неудачную серию прервали.На игру команды приятно смотреть.
        pomor45
        pomor45
        сегодня в 19:40
        Всё, как обычно. Вместо обсуждения срач.
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 19:39
        Всех болельщиков великого ЦСКА с победой!
        Трезвый повар
        Трезвый повар ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 19:36
          Ice van Reed
          Ice van Reed ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
          сегодня в 19:34, ред.
          А у Ростова 10 игроков,11 новичков, он про это говорит!
          Footbolista
          Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
          сегодня в 19:33
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
          сегодня в 19:32
          Я думаю, что определенную роль сыграло и то, что у ЦСКА тренер, путь средний, а у Ростова говорун, который никогда и ни за что не признает даже очевидной ошибки. Все виноваты, только не он.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
          сегодня в 19:29
          Аи нам как то фиолетово на мнение хлеборобов. У нас свои цели и задачи.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
          сегодня в 19:28, ред.
          Поскольку Ростов провалился в ЛЕ, то продажа игроков- это бизнес. У ЦСКА были финансовые проблемы и похуже. Но ЦСКА построили стадион сами, влезли в долги, а Ростов получил стадион от государства. Так, что воровать поменьше надо, в том числе и Карпину.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
          сегодня в 19:25
          Они промкооператоры - заготовители мяса, картофеля и даров природы.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          сегодня в 19:25
          Такие же как хряки гладиаторы -спартаки, работники прокооперации. Так и вижу Джикию и Айротона кооператорами, заготавливающими ягоды и грибы.
          Ismet FCSM
          Ismet FCSM
          сегодня в 19:23
          карпин КОНЧЕНЫЙ ТРЕНЕР.
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА ответ blitz (раскрыть)
          сегодня в 19:20
          На данный момент 54% болельщиков ЦСКА ( и мы) признали Игоря лучшим игроком матча.
          DAD81
          DAD81 ответ Snake Plissken (раскрыть)
          сегодня в 19:13
          По заслугам!
          blitz
          blitz
          сегодня в 19:10
          Победа имени Игоря Акинфеева!!!!
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев
          сегодня в 19:09
          Коней с заслуженной победой ! Бог сейчас на стороне ЦСКА - рикошет , нереализованный пенальти + желание играть !
          mortid
          mortid ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          сегодня в 19:09
          Так они же Центральная Сугубо Конская Ассоциация. Зачем им армия? :D
          blitz
          blitz
          сегодня в 19:08
          Игорь Акинфеев сегодня стал лучшим вратарём в РПЛ по количеству отраженных пенальти.
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