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2 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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Кучаев Константин
ассистент Гайч Адольфо
|1:0
|20’
|Чалов Фёдор
|2:0
|74’
|Васин Виктор
|59’
|Дзагоев Алан
|59’
|Бистрович Кристиян
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Васин Виктор
|Зайнутдинов Бактиор
|9’
|Чалов Фёдор
|Гайч Адольфо
|62’
|Эджуке Чидера
|Сигурдссон Арнор
|63’
|68’
|Обухов Владимир
|Алмквист Понтус
|68’
|Тугарев Роман
|Еременко Роман
|Шкурин Илья
|Кучаев Константин
|79’
|Бистрович Кристиян
|Дзагоев Алан
|80’
|83’
|Алисами Хайтам
|Поярков Николай
|83’
|Тошевски Давид
|Полоз Дмитрий
|90’
|Сухомлинов Данила
|Хашимото Кенто
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|23
|Удары по воротам
|7
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|9
|Удары в створ
|2
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|6
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|7
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|3
|Предупреждения
|0
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