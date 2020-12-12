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Зенит - Динамо
Ротор - Уфа
Сочи - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Динамо

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Зенит
Динамо
3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 18 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 1909
Телетрансляция: Матч Премьер
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.425.80
BetCity 1.62 4.10 5.70
Fonbet 1.62 3.95 5.50
Мелбет 1.63 3.94 6.13
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    14' (1:0) Дзюба Артём (22) (Сутормин Алексей (19))
     
    34' (2:0) Дзюба Артём (22)
     
    55' Оздоев Магомед (27)
     
    61' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Чистяков Дмитрий (2) вышел на поле
     
    70' Дриусси Себастьян (11) уходит с поля, Азмун Сердар (7) вышел на поле
     
    71' Малком (8) уходит с поля, Кузяев Далер (14) вышел на поле
     
    84' (3:1) Азмун Сердар (7) (Сутормин Алексей (19))
     
    2
    89' Вендел (20) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
    89' Сутормин Алексей (19) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    90+3' Чистяков Дмитрий (2)
     
    34' Паршивлюк Сергей (4)
     
    2
    54' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
    54' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Каборе Шарль (77) вышел на поле
     
    56' (2:1) Комличенко Николай (11)
     
    67' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    78' Евгеньев Роман (24) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    81' Комличенко Николай (11)
    Голы
    Дзюба Артём
    ассистент Сутормин Алексей     		1:0 14’
    Дзюба Артём 2:0(П) 34’
    56’ 2:1(П) Комличенко Николай
    Азмун Сердар
    ассистент Сутормин Алексей     		3:1 84’
    Наказания
    34’ Паршивлюк Сергей
    Оздоев Магомед 55’
    81’ Комличенко Николай
    Чистяков Дмитрий 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    54’ Каборе Шарль Фомин Даниил
    54’ Комличенко Николай Лесовой Даниил
    Чистяков Дмитрий Оздоев Магомед 61’
    67’ Игбун Сильвестр Грулев Вячеслав
    Азмун Сердар Дриусси Себастьян 70’
    Кузяев Далер Малком 71’
    78’ Н'Жи Клинтон Евгеньев Роман
    Круговой Данил Вендел 89’
    Ерохин Александр Сутормин Алексей 89’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 10
    		5 Удары в створ 5
    		11 Фолы 10
    		4 Угловые 0
    		2 Офсайды 2
    		55% Владение мячом 45%
    		4 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Krasnodar007
    Krasnodar007 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 23:20
    Зачем им первая строчка?))Опять с позором вылетить из ЛЧ и слышать как над ними смеется вся страна...вам это нравится?)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 23:14
    С победой лучший клуб Российской Пример-Лиги последних лет!!! Лидеры нападения отличились. Дзюба оформил дубль, и Азмун отличился. Да и Сутормин неплохой результат выдал, оформив дубль по голевым передачам. Что касается московского Динамо, то они страдают из-за нестабильности. Вроде начинают игру очень хорошо, но потом что-то не хватает, особенно, когда пропускают гол в свои ворота. Что сегодняшний матч, что другие. Помню ещё матч с Тамбовом, который остался в меньшинстве и чуть не наказал московский клуб. Зенит вылетел из еврокубков, поэтому, думаю, что они теперь не упустят первую строчку турнирной таблицы РПЛ до конца сезона. Для РПЛ, у Зенита очень сильный состав. А для хорошей игры в еврокубках нужен опытный тренер.
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 23:09
    А в ЛЧ слабо было победить 3:1 хотя бы разок?
    Fanat 158
    Fanat 158
    сегодня в 23:05
    Зенит обыгрывал Баварию и дома в гостях..
    Fanat 158
    Fanat 158 ответ nikot (раскрыть)
    сегодня в 23:04
    обе пенки левые.........................
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 23:02
    В чём?
    Fanat 158
    Fanat 158 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 23:00
    договорняк с кем ?!?
    Динамо не выигрывало с хз каких времен и с чего вдруг бы выиграло ?!?
    ломали Зенитовцев что в прошлой игре (где не дали 100% пенальти в ворота Динамо)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 22:52
    Договорняк ...
    Ангел - Предохранитель
    Ангел - Предохранитель ответ CrazyTapok (раскрыть)
    сегодня в 22:51
    Полный беспредел. Такого на сайте не припомню.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 22:40
    От Динамо ждали большего, на фоне предыдущих успехов.Но не судьба.Санкт-Петербург с победрй!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Vitserb (раскрыть)
    сегодня в 22:39
    стебешся или зачем?
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 22:38
    25нуму снуть
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:23
      Dinamikk
      Dinamikk
      сегодня в 22:22
      все очень просто, в ЛЧ такие пенали ставить никогда не будут ибо это смешно, а тут все понятно, зенит превратил чемпионат России в посмешище
      12serg12
      12serg12
      сегодня в 22:22
      Спартак жаль, его уже Сочи катает как хочет.
      Vitserb
      Vitserb
      сегодня в 22:18
      Зенит и Сочи с красивыми победами!
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 22:17
      Вся страна смеется с газовой лиги)))
      Saban18
      Saban18 ответ Saban18 (раскрыть)
      сегодня в 22:16
      Я даже за свой дом не отвечу. Если соседи узнают и со мной не согласятся, мне мало не покажется. А отвечать за целую страну...
      Saban18
      Saban18 ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
      сегодня в 22:13
      Вы президент России? Вы президент какой то другой страны? Вы где то король, царь, император? За какую страну вы отвечаете?!
      Oplot
      Oplot ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
      сегодня в 22:06
      Я не смотрел спартак.Только за Зенитом и ЦСКА наблюдаю
      Тарасовские мечты
      Тарасовские мечты ответ Саша Белов (раскрыть)
      сегодня в 22:06
      Ни одного не знаю.
      Тарасовские мечты
      Тарасовские мечты ответ Oplot (раскрыть)
      сегодня в 22:05
      Спартак тоже сегодня классно играл, в свою игру, которая нравится всей стране.
      Тарасовские мечты
      Тарасовские мечты ответ Polus (раскрыть)
      сегодня в 22:04
      Не совсем, сколько платит спартак, то он должен быть на первом месте, но даже и в этом ему не везет.
      Saban18
      Saban18 ответ GreeM (раскрыть)
      сегодня в 22:03
      А просто не заходить силы воли не хватает? Все надо с пафосом сделать?)
      Polus
      Polus
      сегодня в 21:57
      кто заплатил, тот и выиграл. Очевидно же.
      Oplot
      Oplot ответ Krasnodar007 (раскрыть)
      сегодня в 21:56
      Красндару вообще вопросов нету они молодцы!Но и Зенит показал классный футбол.
      GreeM
      GreeM
      сегодня в 21:56
      Скучно стало на Соккере. прошу меня удалить навсегда.
      Саша Белов
      Саша Белов ответ Просто утка (раскрыть)
      сегодня в 21:56
      А ты расскажи
      Сколько судей дисквалифицировали в ЕК
      За подсуживание против бомжей?
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 21:54
      У зенита в газовом чемпионате свои порядки((((((
      Saban18
      Saban18 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 21:53, ред.
      Если вы чемпионы, с большим преимуществом, значит и выступить в ЛЧ должны были лучше всех. А лучше всех выступил Краснодар, который прошел через квалификацию
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