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3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 1909
Телетрансляция: Матч Премьер
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Дзюба Артём
ассистент Сутормин Алексей
|1:0
|14’
|Дзюба Артём
|2:0(П)
|34’
|56’
|2:1(П)
|Комличенко Николай
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Азмун Сердар
ассистент Сутормин Алексей
|3:1
|84’
|34’
|Паршивлюк Сергей
|Оздоев Магомед
|55’
|81’
|Комличенко Николай
|Чистяков Дмитрий
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Каборе Шарль
|Фомин Даниил
|54’
|Комличенко Николай
|Лесовой Даниил
|Чистяков Дмитрий
|Оздоев Магомед
|61’
|67’
|Игбун Сильвестр
|Грулев Вячеслав
|Азмун Сердар
|Дриусси Себастьян
|70’
|Кузяев Далер
|Малком
|71’
|78’
|Н'Жи Клинтон
|Евгеньев Роман
|Круговой Данил
|Вендел
|89’
|Ерохин Александр
|Сутормин Алексей
|89’
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|11
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|0
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|2
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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