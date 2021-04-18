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Спартак - Уфа
Урал - Рубин
Арсенал - Тамбов
Сочи - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Уфа

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 0:3 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Спартак
0 : 3
завершен
18 апреля 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 90.8 - 10.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 0.7
Средний возраст: 24.8 - 28.8
Средний рост: 182.4 - 184.5
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 3-4-1-2 - 5-4-1
Серия побед: 0 - 1
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Уфа
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 26 тур
Стадион Открытие Арена, зрителей: 10980 +9 +10, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: Матч Премьер.
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BetBoom 1.50 4.38 7.04
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    7' Промес Квинси (24)
     
    11' Понсе Эсекель (19)
     
    28' Жиго Самуэль (2)
     
    52' Крал Алекс (33) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    68' Маслов Павел (39) уходит с поля, Маркитесов Дмитрий (74) вышел на поле
     
    80' Жиго Самуэль (2)
     
    83' Тренеру Тедеско Доменико
     
    86' Кутепов Илья (29)
     
    2
    90+2' Понсе Эсекель (19) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
    90+2' Промес Квинси (24) уходит с поля, Литвинов Руслан (68) вышел на поле
     
    27' Табидзе Джемал (55)
     
    45+1' (0:1) Камилов Владислав (29) (Мрзляк Филип (24))
     
    48' (0:2) Мрзляк Филип (24) (Андрич Комнен (18))
     
    62' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Жамалетдинов Тимур (75) вышел на поле
     
    70' Андрич Комнен (18) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    2
    78' Иванов Олег (19) уходит с поля, Бизоза Парфе (8) вышел на поле
    78' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
     
    2
    87' (0:2) Нереализованный пенальти Камилов Владислав (29)
    87' (0:3) Камилов Владислав (29)
     
    88' Бизоза Парфе (8)
    Голы
    45+1’ 0:1 Камилов Владислав
    ассистент Мрзляк Филип
    48’ 0:2 Мрзляк Филип
    ассистент Андрич Комнен
    87’ 0:3 Камилов Владислав
    Наказания
    Промес Квинси 7’
    Понсе Эсекель 11’
    27’ Табидзе Джемал
    Жиго Самуэль 28’
    Жиго Самуэль 80’
    Тренеру Тедеско Доменико 83’
    Кутепов Илья 86’
    88’ Бизоза Парфе
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хендрикс Йоррит Крал Алекс 52’
    62’ Жамалетдинов Тимур Кротов Вячеслав
    Маркитесов Дмитрий Маслов Павел 68’
    70’ Голубев Артем Андрич Комнен
    78’ Бизоза Парфе Иванов Олег
    78’ Сысуев Дмитрий Мрзляк Филип
    Игнатов Михаил Понсе Эсекель 90+2’
    Литвинов Руслан Промес Квинси 90+2’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 4
    		12 Фолы 18
    		8 Угловые 2
    		3 Офсайды 4
    		66% Владение мячом 34%
    		1 Cэйвы 4
    		5 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Comentarios
    Comentarios
    20 апреля в 01:05
    Уфа не оставила шансов спартачам.. )
    VIC2
    VIC2
    19 апреля в 19:30, ред.
    "Спартак" нельзя хвалить!
    Он как избалованный ребёнок - стоит ему приподняться
    только на чуть-чуть и начинает выделываться до тех пор
    пока не получит по роже (смотреть стыдно) как в пацанских разборках
    Здесь чистая психология - в команде заражаются друг от друга -
    вирус превосходства над другими
    За поражение от "Локо" не было разочарования, потому что
    всё-таки себя уважали - было видно - получили в равной драке
    А с "Уфой" "Спартак от страха обделался - он боялся "Уфу"
    Пусть благодарят не знаю кого, что 6 голов не получили
    Но и "кони" ещё тот подарочек, но надеюсь не затопчут
    сканер
    сканер
    19 апреля в 17:40
    ну вот и результат
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
    19 апреля в 17:16, ред.
    Наше незавидное положение усугубила авантюра с назначением Олича. Грамотным решением было бы оставить Васю и. о. главного тренера до конца сезона, а там по результатам и без спешки решать. А назначение Олича это и не грамотное и авантюрное решение. Примеры Т. Анри и Ф. Лэмпарда это доказывают.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    19 апреля в 13:09
    Уфа ожила, в красивом стиле отспартачили мясных. Теперь Федун в замешательстве в этот раз на кого жаловаться даже не знает.
    galem72
    galem72
    19 апреля в 10:58
    Жалкое зрелище!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    19 апреля в 09:36
      dеigandre
      dеigandre
      19 апреля в 09:20
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin ответ Vladimir808 (раскрыть)
        19 апреля в 08:34
        Он и Аланию тренировал. Хорошо себя показал. Странно, что пропал.
        cska59
        cska59 ответ dynkel (раскрыть)
        19 апреля в 08:32
        Фу ,как не толерантно.
        Футбольный Гуру
        Футбольный Гуру
        19 апреля в 08:20
        вопрос первого места закрыт?
        Artem Saribekyan
        Artem Saribekyan
        19 апреля в 07:56
          Гавроша
          Гавроша ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          19 апреля в 05:47
            Гавроша
            Гавроша ответ Время уходит (раскрыть)
            19 апреля в 05:44
              Гавроша
              Гавроша ответ Ruslik1982 (раскрыть)
              19 апреля в 05:43
                Гавроша
                Гавроша ответ металлург (раскрыть)
                19 апреля в 05:41
                Ну конечно - а где 7 пенальти?
                Гавроша
                Гавроша
                19 апреля в 05:39
                  Гавроша
                  Гавроша ответ металлург (раскрыть)
                  19 апреля в 05:27
                  Конечно, пять пенальти не назначили!!!!
                  амурец
                  амурец
                  19 апреля в 05:13
                  это заговор против Спартака, Федун там не снимается с чемпионата?
                  металлург
                  металлург
                  19 апреля в 03:07
                  Опять судья?!
                  Палыч82
                  Палыч82 ответ NYJ (раскрыть)
                  19 апреля в 02:13
                  Очень похоже на то, что спартаковцы на установке на игру только атаку обсуждали и готовили, мол, дома с Уфой оборона на втором плане. У нас такой ерундой не занимаются, Уфе бы дашать свободно не дали
                  Палыч82
                  Палыч82 ответ морозз (раскрыть)
                  19 апреля в 01:47
                  Так и так будем,) Как будто появилась у нас какая-то команда в стране, которая не будет позориться,)
                  Время уходит
                  Время уходит
                  19 апреля в 01:25
                  Спасибо спартаку! Подарили праздник всей России!))
                  CSKA2012
                  CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
                  19 апреля в 01:23
                  А что на нас влияет? Думаете сезон потерян или есть шансы на кубок России ?)
                  Гавроша
                  Гавроша ответ Ruslik1982 (раскрыть)
                  19 апреля в 01:07
                    Гавроша
                    Гавроша
                    19 апреля в 01:07
                    Забыл спросить - сколько сегодня не назначили пенальти в пользу сартака? Пять, десять, пятнадцать?

                    Очень стыдно!!!
                    Гавроша
                    Гавроша
                    19 апреля в 01:05
                      valt134
                      valt134
                      19 апреля в 00:49
                      Неожиданно... Трудно даже объяснить.
                      Ruslan Volkov
                      Ruslan Volkov
                      19 апреля в 00:42
                      Сегодня мы проиграли по полной и это было похоже на слив команды,не играли совсем ,а вот красная на Жиго это больше обиднее
                      Пиночет 777
                      Пиночет 777
                      18 апреля в 23:57
                      Газизов купил спартак. 😂
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