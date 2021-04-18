|
0 : 3
завершен
18 апреля 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 90.8 - 10.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 0.7
Средний возраст: 24.8 - 28.8
Средний рост: 182.4 - 184.5
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 3-4-1-2 - 5-4-1
Серия побед: 0 - 1
|
Стадион Открытие Арена, зрителей: 10980 +9 +10, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: Матч Премьер.
|45+1’
|0:1
|
Камилов Владислав
ассистент Мрзляк Филип
|48’
|0:2
|
Мрзляк Филип
ассистент Андрич Комнен
|87’
|0:3
|Камилов Владислав
|Промес Квинси
|7’
|Понсе Эсекель
|11’
|27’
|Табидзе Джемал
|Жиго Самуэль
|28’
|Жиго Самуэль
|80’
|Тренеру Тедеско Доменико
|83’
|Кутепов Илья
|86’
|88’
|Бизоза Парфе
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хендрикс Йоррит
|Крал Алекс
|52’
|62’
|Жамалетдинов Тимур
|Кротов Вячеслав
|Маркитесов Дмитрий
|Маслов Павел
|68’
|70’
|Голубев Артем
|Андрич Комнен
|78’
|Бизоза Парфе
|Иванов Олег
|78’
|Сысуев Дмитрий
|Мрзляк Филип
|Игнатов Михаил
|Понсе Эсекель
|90+2’
|Литвинов Руслан
|Промес Квинси
|90+2’
|
|13
|Удары по воротам
|13
|
|
|4
|Удары в створ
|4
|
|
|12
|Фолы
|18
|
|
|8
|Угловые
|2
|
|
|3
|Офсайды
|4
|
|
|66%
|Владение мячом
|34%
|
|
|1
|Cэйвы
|4
|
|
|5
|Предупреждения
|2
|
|
|1
|Удаления
|0
|