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Манчестер Юнайтед - Лидс
Брайтон энд Хоув Альбион - Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм - Лестер Сити
Вест Бромвич - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Лидс

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    2' (1:0) МакТоминэй Скотт (39) (Фернандеш Бруну (18))
     
    3' (2:0) МакТоминэй Скотт (39) (Марсьяль Антони (9))
     
    20' (3:0) Фернандеш Бруну (18)
     
    37' (4:0) Линделеф Виктор (2) (Марсьяль Антони (9))
     
    52' Джеймс Даниэл (21)
     
    60' Шоу Люк (23) уходит с поля, Теллес Алекс (27) вышел на поле
     
    66' (5:1) Джеймс Даниэл (21) (МакТоминэй Скотт (39))
     
    70' (6:1) Фернандеш Бруну (18)
     
    2
    71' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
    71' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
     
    41' (4:1) Купер Лиам (6) (Рафаэл (18))
     
    2
    46' Филлипс Кельвин (23) уходит с поля, Стрейк Паскаль (21) вышел на поле
    46' Клих Матеуш (43) уходит с поля, Шакелтон Джейми (46) вышел на поле
     
    72' Купер Лиам (6) уходит с поля, Дэвис Лейф (24) вышел на поле
     
    73' (6:2) Даллас Стюарт (15) (Рафаэл (18))
    Голы
    МакТоминэй Скотт
    ассистент Фернандеш Бруну     		1:0 2’
    МакТоминэй Скотт
    ассистент Марсьяль Антони     		2:0 3’
    Фернандеш Бруну 3:0 20’
    Линделеф Виктор
    ассистент Марсьяль Антони     		4:0 37’
    41’ 4:1 Купер Лиам
    ассистент Рафаэл
    Джеймс Даниэл
    ассистент МакТоминэй Скотт     		5:1 66’
    Фернандеш Бруну 6:1(П) 70’
    73’ 6:2 Даллас Стюарт
    ассистент Рафаэл
    Наказания
    Джеймс Даниэл 52’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Стрейк Паскаль Филлипс Кельвин
    46’ Шакелтон Джейми Клих Матеуш
    Теллес Алекс Шоу Люк 60’
    ван де Бек Донни Фернандеш Бруну 71’
    Кавани Эдинсон Рэшфорд Маркус 71’
    72’ Дэвис Лейф Купер Лиам
    Статистика
    		 26 Удары по воротам 17
    		14 Удары в створ 3
    		6 Фолы 6
    		11 Угловые 13
    		2 Офсайды 4
    		41% Владение мячом 59%
    		1 Cэйвы 8
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ zooveterinar (раскрыть)
    сегодня в 22:31
    а Особенные совсем недавно были на 1 месте,теперь на 5,правда у розовых-зебр игра в запасе
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 22:10
    Манчестер уже на третьей строке ,турнирной таблицы!!!
    Viduka
    Viduka ответ DVL (раскрыть)
    сегодня в 22:04
    Для этого придется менять тренера.
    DVL
    DVL
    сегодня в 22:01
    Лидсу надо пару уроков взять у Моуриньо, как правильно парковать автобус хоть иногда)
    League1
    League1
    сегодня в 21:59
    МЮ Сульшера оказывается не так и плох.
    League1
    League1 ответ Джон Иванов (раскрыть)
    сегодня в 21:58
    Потому что в хоккее сейчас забивают меньше, чем в футболе.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 21:55
    С победой лучший клуб Англии в период до ухода Фергюсона! Манчестер Юнайтед сыграл образцово показательный матч. Фернандеш вроде пришёл недавно, но уже стал лидером одного из самых популярных клубов мира. Дубль+голевая передача лишний раз подтверждает этот факт. Так же и МакТоминэй оформил дубль и голевую передачу отдал. Если сумеет избежать травм, то может стать отличным игроком мирового уровня. А Лидс в очередной раз ничего не сумел противопоставить МанЮнайтеду. В последний раз, насколько я в курсе, Лидс обыграл Манчестер Юнайтед аж 10-11 лет назад в кубке Англии. Бьелса вроде бы хорошо справлялся с задачей со столь скромным составом, но сегодня что-то пошло не так. Успехов Лидсу в АПЛ!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 21:53
    Бьелса должен понять,что он в АПЛе,а не в ЧШ. Если с Ливерпулем такое прошло,благодаря открытию сезона,то дальше с топами такая игра станет лёгкой закуской. Нельзя играть в совсем открытый и атакующий футбол,с командами классом выше.Вы же помните игру с Лейпцигом - 5:0,так там и исполнители намного классом выше,а всё же результат хоккейный. Какой бы не был МЮ,он всё же остаётся таковым и это нельзя списывать со счетов. Ну и конечно у ЛИДСА состав более ЧШ чем АПЛовский,хотя их стиль игры и подкупает,но не баланса,отсюда и место внизу.хотя конечно не Шеффилд или ВБА. После игры с Ливерпулем,ожидал их видеть в ЛЕ,но нет ещё далеко до туда и попади туда,то могут и вылететь из АПЛа.
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    сегодня в 21:50
    Почему не с хоккейным, в теннисе не один сет играется)
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ Посмеёмся на славу (раскрыть)
    сегодня в 21:50
    Вот бы твоя теорема сработала с РБ Лейпциг. Эти товарищи так ржали, что "профнепригодный" Лейпциг постоянно выигрывал у Зенита. Вот и посмотрим, чего стОит лучший клуб мира)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 21:49
    Лидс конечно умеет радовать как своих болельщиков, так и чужих
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 21:41
    Сульшеру пора в Реал
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Martini_1987 (раскрыть)
    сегодня в 21:41
    Мы против мю не играли, а ливер намазывали)
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват ответ Посмеёмся на славу (раскрыть)
    сегодня в 21:37
    Привет! Благодарю!)
    В январе с ними как раз будет игра!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 21:37
    Ну тут просто играли с мертвой командой без центра поля, причем тренер вообще не попытался ничего изменить по ходу матча. Минуте на 60й вообще было ощущение, что это дружеская предсезонка
    Limp Bizkit
    Limp Bizkit
    сегодня в 21:34
    Лисы накидают манкам в след туре)))
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 21:31
    Лидс показал, что он чисто шиповская команда и случайно залетел в Премьер-Лигу. Марсьяля пора уже в топку, бестолков донельзя, уж в таком матче стыдно ЦФ не забить хоть 1 гол, а ведь было 2 момента! Да куда ему, пора в Лигу 1 возвращаться.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 21:29, ред.
    Дурдом, а не матч, сперва дубль МакТоминея за 3 минуты (самое обидное для МЮ что он травмировался в концовке), потом ещё два (у Лидса в центре поля вообще была пустота). Потом один отквитали. Во втором тайме, вроде бы Лидс даже не плохо начал - давил, создавал моменты, но МЮ снова "успокоил" забив два. Лидс опять смог отквитать один (гол кстати отличный). Счёт прямо разгромный по итогу получился. Не могу сказать что Лидс заслуженно проиграл с такой разницей мячей, всё же могли забить на 1-2 больше (хотя и МЮ мог ещё парочку голов добавить).
    Лидсу нужно срочно решать проблемы в обороне и на стандартах, плюс, возможно, Бьелсе пора что-то менять в тактике команды: игра идёт по сути без центра поля в режиме 1-5-0-5, и если соперник преодолевает группу прессинга то дальше вплоть до штрафной Лидса можно бежать почти без сопротивления. То что работало в Чемпиошипе в АПЛ работает "через раз"...
    МЮ главное не зазнаваться, поскольку игра в обороне тоже "хромает" ну и плюс сегодня повезло что это был "день МакТоминея" в опорке (такого может и не повторится), ну а про успехи Бруну не говорю, поскольку он уже стабильно высочайшего класса игрок. В целом матч смотрелся легко, если вы нейтральный зритель, и голами команды порадовали с избытком =)
    Посмеёмся на славу
    Посмеёмся на славу ответ SpartakАдекват (раскрыть)
    сегодня в 21:29
    С победой, Алексей.
    Должны закончить сезон выше ливерпуля.
    Viduka
    Viduka
    сегодня в 21:28
    Бесшабашный футбол Бьелсы во всей красе. Кабы не Мелье, то счет был бы трехзначным. Если вам вдруг покажется, что ваша любимая команда плохо играет в обороне, просто пересмотрите данный матч.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:28, ред.
    Манчестер Юнайтед пропустил 6 мячей в этом сезоне и забил 6, Ливерпуль пропустил 7 мячей и вчера забил 7, ещё одно интересное совпадение у Красных!!!))
    прошлый раз разгромные фиаско были в один день, ныне weekend!!!
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    сегодня в 21:28
    Хороший матч ! всех с наступающим
    Посмеёмся на славу
    Посмеёмся на славу ответ youtomee (раскрыть)
    сегодня в 21:28
    На вилла-парк в роли Пэласа был ливерпуль)
    particular
    particular
    сегодня в 21:25
    МЮ покуражился, а Лидс опарафинился...
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 21:25
    Гейм, сет, матч!!!
    М.Ю с победой!!!
    МакТоминэйя с уникальным достижением!!!
    Болельщикам Лидса сочувствую, и понимаю горечь поражения(сам за Арсенал болею)....
    Всем удачи!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:25
    С Победой всех Болельщиков Манчестер Юнайтед! GGMU!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:23
    У мактоминая походк травма паха... Здоровья!!
    youtomee
    youtomee ответ Посмеёмся на славу (раскрыть)
    сегодня в 21:23
    особенно это хорошо заметно на примере Кристал Пэлас
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват
    сегодня в 21:22
    С победой болельщиков МЮ! Причём с убедительной, в отличие от прошлого матча!
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 21:21
    Ну порадовали дьяволы вечером воскресенья)), всех с победой, крупной и веселой
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