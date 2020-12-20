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6 : 2
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Олд Траффорд
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МакТоминэй Скотт
ассистент Фернандеш Бруну
|1:0
|2’
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МакТоминэй Скотт
ассистент Марсьяль Антони
|2:0
|3’
|Фернандеш Бруну
|3:0
|20’
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Линделеф Виктор
ассистент Марсьяль Антони
|4:0
|37’
|41’
|4:1
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Купер Лиам
ассистент Рафаэл
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Джеймс Даниэл
ассистент МакТоминэй Скотт
|5:1
|66’
|Фернандеш Бруну
|6:1(П)
|70’
|73’
|6:2
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Даллас Стюарт
ассистент Рафаэл
|Джеймс Даниэл
|52’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Стрейк Паскаль
|Филлипс Кельвин
|46’
|Шакелтон Джейми
|Клих Матеуш
|Теллес Алекс
|Шоу Люк
|60’
|ван де Бек Донни
|Фернандеш Бруну
|71’
|Кавани Эдинсон
|Рэшфорд Маркус
|71’
|72’
|Дэвис Лейф
|Купер Лиам
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|26
|Удары по воротам
|17
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|14
|Удары в створ
|3
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|6
|Фолы
|6
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|11
|Угловые
|13
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|2
|Офсайды
|4
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|1
|Cэйвы
|8
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|1
|Предупреждения
|0
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В январе с ними как раз будет игра!
В январе с ними как раз будет игра!
Лидсу нужно срочно решать проблемы в обороне и на стандартах, плюс, возможно, Бьелсе пора что-то менять в тактике команды: игра идёт по сути без центра поля в режиме 1-5-0-5, и если соперник преодолевает группу прессинга то дальше вплоть до штрафной Лидса можно бежать почти без сопротивления. То что работало в Чемпиошипе в АПЛ работает "через раз"...
МЮ главное не зазнаваться, поскольку игра в обороне тоже "хромает" ну и плюс сегодня повезло что это был "день МакТоминея" в опорке (такого может и не повторится), ну а про успехи Бруну не говорю, поскольку он уже стабильно высочайшего класса игрок. В целом матч смотрелся легко, если вы нейтральный зритель, и голами команды порадовали с избытком =)
Лидсу нужно срочно решать проблемы в обороне и на стандартах, плюс, возможно, Бьелсе пора что-то менять в тактике команды: игра идёт по сути без центра поля в режиме 1-5-0-5, и если соперник преодолевает группу прессинга то дальше вплоть до штрафной Лидса можно бежать почти без сопротивления. То что работало в Чемпиошипе в АПЛ работает "через раз"...
МЮ главное не зазнаваться, поскольку игра в обороне тоже "хромает" ну и плюс сегодня повезло что это был "день МакТоминея" в опорке (такого может и не повторится), ну а про успехи Бруну не говорю, поскольку он уже стабильно высочайшего класса игрок. В целом матч смотрелся легко, если вы нейтральный зритель, и голами команды порадовали с избытком =)
Должны закончить сезон выше ливерпуля.
Должны закончить сезон выше ливерпуля.
прошлый раз разгромные фиаско были в один день, ныне weekend!!!
прошлый раз разгромные фиаско были в один день, ныне weekend!!!
М.Ю с победой!!!
МакТоминэйя с уникальным достижением!!!
Болельщикам Лидса сочувствую, и понимаю горечь поражения(сам за Арсенал болею)....
Всем удачи!
М.Ю с победой!!!
МакТоминэйя с уникальным достижением!!!
Болельщикам Лидса сочувствую, и понимаю горечь поражения(сам за Арсенал болею)....
Всем удачи!