В 1 Мелье Иллан Голов пропущено: 6 Выносы: 1 Спасений: 8 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 15 Даллас Стюарт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 6 Купер Лиам Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 72

З 2 Эйлинг Люк Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 43 Клих Матеуш Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

П 23 Филлипс Кельвин Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

П 22 Харрисон Джек Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 10 Алиоски Эзган Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

Н 9 Бэмфорд Патрик Ударов всего: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 18 Рафаэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 20 Родриго Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Касилья Кико

З 24 Дэвис Лейф Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 18

З 49 Кейси Оливер

З 21 Стрейк Паскаль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

П 46 Шакелтон Джейми Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

П 19 Эрнандес Пабло

Н 17 Кошта Элдер

Н 7 Поведа Иан