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Алавес - Реал
Уэска - Вильярреал
Севилья - Кадис
Реал Сосьедад - Бетис

Текстовая онлайн трансляция матча Алавес против Реал

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    10' Наварро Хоакин (23)
     
    3
    46' Батталья Родриго Андрес (6) уходит с поля, Гарсия Ману (19) вышел на поле
    46' Луис Риоха (11) уходит с поля, Перес Лукас (7) вышел на поле
    46' Наварро Хоакин (23) уходит с поля, Сайнс Борха (29) вышел на поле
     
    49' Гарсия Ману (19)
     
    59' (1:3) Хоселу (9) (Перес Лукас (7))
     
    72' Пина Томас (8) уходит с поля, Понс Пере (20) вышел на поле
     
    78' Хоселу (9) уходит с поля, Дейверсон (14) вышел на поле
     
    79' Лагуардия Виктор (5)
     
    85' Сайнс Борха (29)
     
    90+2' Мендес Эдгар (16)
     
    15' (0:1) Каземиро (14) (Кроос Тони (8))
     
    41' (0:2) Бензема Карим (9) (Азар Эден (7))
     
    45+1' (0:3) Азар Эден (7) (Кроос Тони (8))
     
    59' Милитао Эдер (3)
     
    63' Азар Эден (7) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
     
    70' (1:4) Бензема Карим (9) (Модрич Лука (10))
     
    2
    77' Модрич Лука (10) уходит с поля, Одриосола Альваро (19) вышел на поле
    77' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    86' Менди Ферлан (23)
     
    87' Бензема Карим (9)
    Голы
    15’ 0:1 Каземиро
    ассистент Кроос Тони
    41’ 0:2 Бензема Карим
    ассистент Азар Эден
    45+1’ 0:3 Азар Эден
    ассистент Кроос Тони
    Хоселу
    ассистент Перес Лукас     		1:3 59’
    70’ 1:4 Бензема Карим
    ассистент Модрич Лука
    Наказания
    Наварро Хоакин 10’
    Гарсия Ману 49’
    59’ Милитао Эдер
    Лагуардия Виктор 79’
    Сайнс Борха 85’
    86’ Менди Ферлан
    87’ Бензема Карим
    Мендес Эдгар 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гарсия Ману Батталья Родриго Андрес 46’
    Перес Лукас Луис Риоха 46’
    Сайнс Борха Наварро Хоакин 46’
    63’ Винисиус Жуниор Азар Эден
    Понс Пере Пина Томас 72’
    77’ Одриосола Альваро Модрич Лука
    77’ Иско Асенсио Марко
    Дейверсон Хоселу 78’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 7
    		16 Фолы 7
    		4 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		39% Владение мячом 61%
    		2 Cэйвы 4
    		5 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    амурец
    амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
    24 января в 15:03
    Барселоне даже такое не под силу
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответ AgamagA.. (раскрыть)
    24 января в 14:19
    Первом круге Алавес тоже обыграл Реал в гостях ну и что?
    AgamagA..
    AgamagA..
    24 января в 11:12
    Алавесу нужно учиться у клуба из третьего дивизиона, как те в меньшинстве обыграли их.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    24 января в 09:43
    Сполна реабилитировались за поражение в Кубке Испании! В этом сезоне нужно королевичам во что бы то ни стало защитить титул чемпиона Испании и постараться выиграть ЛЧ. Всех преданных мадридистов с очень важной выездной победой!
    Hamman
    Hamman
    24 января в 08:09, ред.
    Вот смотрю я на Винисиуса и с сожалением констатирую насколько деградировал бразильский футбол. Вот кто сможет не загуглив на вскидку назвать имена игроков сборной Бразилии под топовыми номерами 10, 9, 8, 3 ? Я нет. А ведь это моя любимая национальная команда! Когда ещё было такое что имена сборников не были на слуху? Лет 6-7 уже не слежу за играми бразилов, т.к. не на что смотреть.
    Винисиусу нужно помимо клубных тренировок, что-то предпринять и на индивидуальном уровне. Личного тренера по физухе нанять, а лучше к Роналду обратиться, чтобы поднатаскал как нужно тренироваться и как нужно эмоционально настраиваться на игру...
    Василий 50
    Василий 50
    24 января в 06:46
    Бывает и такое.
    Против Произвола
    Против Произвола ответ Байкал-38 (раскрыть)
    24 января в 06:42
      RR117
      RR117
      24 января в 06:22
      С победой!
      Хоть и разгромили клиента Месси, но тоже победа!

      Но у напов нет стабильности пока.
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян
      24 января в 06:19
      С победой, но Реал очень нестабилен.
      Байкал-38
      Байкал-38
      24 января в 06:08, ред.
      После НЕ позора от команды 3-го эшелона и победа над командой борющиеся за выживания это успех, а победа на выезде над аутсайдером вообще судя по комментариям ставится в разряд подвигов!
      С победой Зидан, ты одержал великую победу!!!
      Black Widow
      Black Widow
      24 января в 03:26
      Нет алжирского физрука на скамейке и сразу победа.
      амурец
      амурец
      24 января в 02:41
      с победой, Азар проснулся это радует, но Алавес конечно не тот соперник, что бы предаваться успокоению
      NOVA
      NOVA
      24 января в 01:07, ред.
      вот супер же, когда у Реала идет игра и голы, так держать и с победой конечно же!! жаль что пропустили только!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      24 января в 01:06, ред.
      С победой лучший клуб в истории футбола- Реал Мадрид!!! С победой и хорошей игрой всех болельщиков Реала!!! Понятно, что у Алавеса много проблем на данный момент. Но всё же, Реал вдвойне отомстил за домашнее поражение. Рад за Бензема, сделал дубль, причем оба гола очень хорошие, один из них победный. Крооса с дублем по голевым передачам. И конечно же радует, что и Азар отличился результативными действиями, забив гол и отдав голевую передачу. Хоть Алавес и не показатель, но всё равно приятно, когда побеждаем. Когда пойдут сильные соперники, они такого не дадут с собой делать. Зидану здоровья. Реалу и Зидану успехов и больших побед!!! Винисиуса пусть по чаще выпустит. Надеюсь, что Реалу удастся подписать Мбаппе, Холланда и Алабу с Камавингой. Если Холландом в этом году не получится, то вернуть бы Роналду в аренду на год, предложив ему и Ювентусу норм условия, но этот трансфер уже почти невозможен. Но не будем терять надежду. Кстати, сегодня Милитао хорошо сыграл. А вот Асенсио не порадовал сегодня. И конечно же отмечу Луку Модрича, когда он в форме, тогда он очень сильно влияет на игру Реала!!! С Модричем в форме и без него, это две разные игры.
      Сантус
      Сантус
      24 января в 00:58
      Победа хорошо.Почти уверенная вдвойне.Но с качеством игры ,проблемы с более сильным соперником будут.Пока кидаем чепчики вверх...
      A.S.A
      A.S.A
      24 января в 00:56
      Реал Мадрид сегодня провел очень хороший матч, а Эден Азар провел один из лучших таймов выступая за Реал (гол+ голевая передача), передачи Крооса просто конфетки...даже не заметили отсутствие Зизу, а Давид Беттони может и раскрепостил команду, после последних неудачных игр
      А вот Алавес наверное не о таком подарке мечтал, в свой сто летний юбилей....
      feris1
      feris1
      24 января в 00:52
      Реал с победой!
      Бубнин
      Бубнин ответ killofwrathx (раскрыть)
      24 января в 00:49
      Вот и окупились с лихвой 100 миллионов!
      killofwrathx
      killofwrathx ответ Сантус (раскрыть)
      24 января в 00:44
      Да уж, по человечески жалко его
      Сантус
      Сантус ответ killofwrathx (раскрыть)
      24 января в 00:38
      Он" реабилитировался" тем, что скорее всего опять что то с собой сделал.Ушел хромая...
      killofwrathx
      killofwrathx
      24 января в 00:09
      Просто редчайшее астрономическое событие произошло
      Днозар забил гол
      Сантус
      Сантус
      23 января в 23:51
      Только перед матчем пытался вспомнить когда Мадрид много забивал...?Не вспомнил...
      Сантус
      Сантус ответ Алексей Ионов 1 (раскрыть)
      23 января в 23:50
      100 лет празднуют..).действительно сегодня почти не сопротивляются...
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS
      23 января в 23:48
      приятно смотреть
      Алексей Ионов 1
      Алексей Ионов 1
      23 января в 23:35
      алавес совсем никакой
      Сантус
      Сантус
      23 января в 23:31
      Сколько же запороли уже моментов...как бы не аукнулось..
      Сантус
      Сантус
      23 января в 22:56
      Надеюсь пижоны проснутся...
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      23 января в 22:53
      0-1
      Gahi
      Gahi
      23 января в 22:53
      Алавес = 1.Х.
      dok66
      dok66
      23 января в 21:05
      Надеюсь Реал в этот раз выиграет
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