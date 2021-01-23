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1 : 4
завершен
23 января 2021, 23:00
суббота
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Стадион Мендисорроса
|15’
|0:1
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Каземиро
ассистент Кроос Тони
|41’
|0:2
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Бензема Карим
ассистент Азар Эден
|45+1’
|0:3
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Азар Эден
ассистент Кроос Тони
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Хоселу
ассистент Перес Лукас
|1:3
|59’
|70’
|1:4
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Бензема Карим
ассистент Модрич Лука
|Наварро Хоакин
|10’
|Гарсия Ману
|49’
|59’
|Милитао Эдер
|Лагуардия Виктор
|79’
|Сайнс Борха
|85’
|86’
|Менди Ферлан
|87’
|Бензема Карим
|Мендес Эдгар
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гарсия Ману
|Батталья Родриго Андрес
|46’
|Перес Лукас
|Луис Риоха
|46’
|Сайнс Борха
|Наварро Хоакин
|46’
|63’
|Винисиус Жуниор
|Азар Эден
|Понс Пере
|Пина Томас
|72’
|77’
|Одриосола Альваро
|Модрич Лука
|77’
|Иско
|Асенсио Марко
|Дейверсон
|Хоселу
|78’
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|15
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|7
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|16
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|4
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|5
|Предупреждения
|3
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Винисиусу нужно помимо клубных тренировок, что-то предпринять и на индивидуальном уровне. Личного тренера по физухе нанять, а лучше к Роналду обратиться, чтобы поднатаскал как нужно тренироваться и как нужно эмоционально настраиваться на игру...
Винисиусу нужно помимо клубных тренировок, что-то предпринять и на индивидуальном уровне. Личного тренера по физухе нанять, а лучше к Роналду обратиться, чтобы поднатаскал как нужно тренироваться и как нужно эмоционально настраиваться на игру...
Хоть и разгромили клиента Месси, но тоже победа!
Но у напов нет стабильности пока.
Хоть и разгромили клиента Месси, но тоже победа!
Но у напов нет стабильности пока.
С победой Зидан, ты одержал великую победу!!!
С победой Зидан, ты одержал великую победу!!!
А вот Алавес наверное не о таком подарке мечтал, в свой сто летний юбилей....
А вот Алавес наверное не о таком подарке мечтал, в свой сто летний юбилей....
Днозар забил гол
Днозар забил гол