В 1 Ледесма Херемиас Голов пропущено: 3 Перехваты: 1 Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 93

З 22 Гарсия Эспино Альфонсо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 65

З 20 Карселен Исаак Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

З 4 Лопес Маркос Мауро Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 93

З 3 Хименес Фальи Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 93

П 25 Искьердо Хайро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 93

П 2 Йонссон Йенс Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 93

П 7 Сальва Санчес Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

П 6 Хосе Мари Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Н 18 Негредо Альваро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

Н 21 Собрино Рубен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 6 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 13 Хиль Давид

З 15 Акапо Карлос Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 48

З 19 Алкала Педро

З 16 Кала Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 48

З 37 Мартин Алекс

П 5 Гарридо Хон

П 14 Иви Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 28

П 11 Помбо Хорхе

П 17 Фернандес Аугусто

Н 9 Лозано Энтони Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 48

Н 24 Малбашич Филип