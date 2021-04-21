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0 : 3
завершен
21 апреля 2021, 23:00
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.2
Средний возраст: 29.4 - 26.3
Средний рост: 179.7 - 181.9
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-4-2 - 3-4-3
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Стадион Рамон де Карранcа
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:55
|30’
|0:1(П)
|Бензема Карим
|33’
|0:2
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Одриосола Альваро
ассистент Бензема Карим
|40’
|0:3
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Бензема Карим
ассистент Каземиро
|Сальва Санчес
|8’
|22’
|Варан Рафаэль
|Карселен Исаак
|29’
|Йонссон Йенс
|41’
|46’
|Начо
|68’
|Марсело
|Акапо Карлос
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кала
|Хосе Мари
|46’
|Шапоньич Иван
|Негредо Альваро
|46’
|Лозано Энтони
|Сальва Санчес
|46’
|Акапо Карлос
|Карселен Исаак
|46’
|60’
|Карвахаль Даниэль
|Варан Рафаэль
|61’
|Асенсио Марко
|Винисиус Жуниор
|61’
|Иско
|Одриосола Альваро
|Иви
|Гарсия Эспино Альфонсо
|65’
|74’
|Гутьеррес Мигель
|Марсело
|74’
|Диас Мариано
|Бензема Карим
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|14
|Удары по воротам
|14
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|3
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|21
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|1
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|3
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Бензема дубль+ пас
Осталось победить в 6-и матчах кто знает....
Бензема дубль+ пас
Осталось победить в 6-и матчах кто знает....