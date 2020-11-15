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Чехия - Израиль
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Австрия - Северная Ирландия
Венгрия - Сербия
Дания - Исландия
Молдавия - Греция
Словения - Косово

Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия против Англия

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    Голы
    Тилеманс Юри
    ассистент Лукаку Ромелу     		1:0 10’
    Мертенс Дрис 2:0 24’
    Наказания
    Витсель Аксель 44’
    Вертонген Ян 51’
    Менье Тома 54’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    38’ Сака Бакайо Чилуэлл Бенжамин
    46’ Уинкс Харри Хендерсон Джордан
    69’ Калверт-Льюин Доминик Маунт Мэйсон
    70’ Санчо Джейдон Триппьер Киран
    Прат Деннис Мертенс Дрис 83’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 3
    		15 Фолы 8
    		1 Угловые 5
    		0 Офсайды 3
    		45% Владение мячом 55%
    		2 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:56
    Бельгия лишила Англию плей-офф!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 00:49
    Поэтому Бельгия и №1 в рейтинге сборных на данный момент бесспорно.
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:47
    вот это я понимаю команды. а не то что тут россия сборная.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:27
    У Бельгии потихоньку возвращается основной состав! Вот вам и результат!
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 23:38
    О, ставка ещё в первом тайме зашла. Надо было больше грузить на турков, голландцев, плюс бельгийцев.
    post-navigator
    post-navigator
    вчера в 23:10, ред.
    Бельги - космос! Дави файвоклоков!
    Тогда прощу 1986 год :)))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:03
    П-1
    1bear
    1bear
    вчера в 20:58
    За бельгийцев,но будет непросто...
    David Young
    David Young
    вчера в 14:15
    Победа Бельгии или ничья.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 10:53
    БЕЛЬГИЙЦЫ ПРОСЫПАЙТЕСЬ !!!!ВАС ЖДЕТ ПОБЕДА!!!ДАВАЙТЕ НЕ ПОДКАЧАЙТЕ!!!
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    вчера в 03:42
    Бельгия скорей всего
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