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2 : 0
завершен
вчера, 22:45
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Тилеманс Юри
ассистент Лукаку Ромелу
|1:0
|10’
|Мертенс Дрис
|2:0
|24’
|Витсель Аксель
|44’
|Вертонген Ян
|51’
|Менье Тома
|54’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|38’
|Сака Бакайо
|Чилуэлл Бенжамин
|46’
|Уинкс Харри
|Хендерсон Джордан
|69’
|Калверт-Льюин Доминик
|Маунт Мэйсон
|70’
|Санчо Джейдон
|Триппьер Киран
|Прат Деннис
|Мертенс Дрис
|83’
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|8
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|8
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|1
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|3
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|2
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|0
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Тогда прощу 1986 год :)))
Тогда прощу 1986 год :)))