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3 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Эмирейтс
|Нкетиа Эдвард
|1:0
|42’
|Уиллок Джозеф
|2:0
|44’
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Пепе Николя
ассистент Уиллок Джозеф
|3:0
|46’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Слоггетт Грегори
|Мюррей Шон
|53’
|Флорес Хордан
|МакЭлени Патрик
|53’
|Хоар Шон
|Клири Даниэль
|Себальос Даниэль
|Мустафи Шкодран
|61’
|Виллиан
|Пепе Николя
|62’
|62’
|Гэннон Шон
|Шилдс Крис
|70’
|Чолович Стефан
|Майкл Даффи
|Тирни Киран
|Джака Гранит
|74’
|Балогун Фоларин
|Нкетиа Эдвард
|74’
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|25
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|1
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|20
|Фолы
|0
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|15
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|0
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|1
|Cэйвы
|3
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