В 13 Рунарссон Рунар Спасений: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 31 Колашинац Сеад Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 20 Мустафи Шкодран Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 61

П 17 Соареш Седрик Ударов всего: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 34 Джака Гранит Отборы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 74

П 15 Мэйтленд-Найлз Эйнсли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 28 Уиллок Джозеф Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 5 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 25 Эль-Нени Мохамед Ударов всего: 2 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 24 Нельсон Рейсс Ударов всего: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

Н 30 Нкетиа Эдвард Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 74

П 19 Пепе Николя Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 1 Лено Бернд

В 44 Хейн Карл

З 2 Бельерин Эктор

З 6 Габриэль

З 3 Тирни Киран Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 16

П 38 Балогун Фоларин Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16

П 18 Партей Томас

П 7 Сака Бакайо

П 8 Себальос Даниэль Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 29

Н 12 Виллиан Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 28

Н 9 Ляказетт Александр