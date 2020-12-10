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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Винисиус
ассистент Бэйл Гарет
|1:0
|57’
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Ло Чельсо Джовани
ассистент Кейн Харри
|2:0
|71’
|25’
|Сек Абдулайе
|77’
|Ампома Нана
|Санчес Давинсон
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бергвейн Стевен
|Регилон
|46’
|46’
|Ампома Нана
|Рафаэлов Лиор
|Сон Хын-Мин
|Бэйл Гарет
|58’
|Н'Домбеле Тангай
|Уинкс Харри
|58’
|Кейн Харри
|Винисиус
|58’
|58’
|Бойя Франк
|Хонгла Мартин
|58’
|Кристиансен Юклеруд Симен
|Лукаку Джордан
|Сиссоко Мусса
|Моура Лукас
|68’
|72’
|Мийоси Кодзи
|Бенсон Мануэль
|72’
|Верстрат Биргер
|Сек Абдулайе
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|21
|Удары по воротам
|2
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|10
|Удары в створ
|0
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|15
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|3
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|0
|Cэйвы
|8
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|1
|Предупреждения
|2
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