В 12 Харт Джо Пасы: 33 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

П 2 Доэрти Мэтт Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

З 33 Дэвис Бен Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

П 3 Регилон Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

З 6 Санчес Давинсон Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

З 25 Танганга Джафет Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 94

П 18 Ло Чельсо Джовани Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 94

Н 27 Моура Лукас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 68

П 8 Уинкс Харри Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 59

Н 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 58

Н 45 Винисиус Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 41 Уайтмен Альфи

З 4 Алдервейрелд Тоби

П 20 Алли Деле

П 15 Дайер Эрик

П 28 Н'Домбеле Тангай Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 35

П 17 Сиссоко Мусса Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26

П 48 Уайт Харви

Н 23 Бергвейн Стевен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 49

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 35

Н 47 Кларк Джек

Н 53 Скарлетт Дэйн