В 1 Стекеленбург Мартен Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 4 Альварес Эдсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 112 Точность пасов: 99 Минут сыграно: 90

З 2 Мадуро Журрьен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 79 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 21 Мартинес Лисандро Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 111 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 90

З 15 Ренш Девин Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 67

З 31 Тальяфико Николас Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 8 Гравенберг Райан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 86 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 6 Классен Дэви Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 7 Нерес Давид Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 83

Н 10 Тадич Душан Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Н 39 Энтони Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 33 Котарски Доминик

В 16 Схерпен Кьелл

З 5 Клайбер Шон

З 3 Шуурс Перр Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 23

П 20 Кудус Мохаммед

П 19 Лабиад Закария

П 25 Тэйлор Кеннет

П 18 Эккеленкамп Юрген

Н 30 Бробби Брайан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

Н 9 Идрисси Уссама Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 22