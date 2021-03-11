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3 : 0
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
|Классен Дэви
|1:0
|62’
|Тадич Душан
|2:0
|82’
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Бробби Брайан
ассистент Гравенберг Райан
|3:0
|90+2’
|49’
|Лаупер Сандро
|Тальяфико Николас
|53’
|64’
|Аэбишер Мишель
|78’
|Сьерро Венсан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|34’
|Цезигер Седрик
|Камара Мохаммед Али
|46’
|Нгамалеу Муми
|Сулеймани Миралем
|Шуурс Перр
|Ренш Девин
|67’
|Идрисси Уссама
|Энтони
|68’
|71’
|Сьерро Венсан
|Лаупер Сандро
|71’
|Мамбимби Феликс
|Месак Элиа
|Бробби Брайан
|Нерес Давид
|82’
|85’
|Сибатчу Теосон
|Фасснахт Кристиан
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|21
|Удары по воротам
|1
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|9
|Удары в створ
|0
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|11
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|0
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|0
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|3
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даешь больше лимита
даешь больше лимита
вперед Ajax и пусть они blah blah blah
https://www.youtube.com/watch?v=UGt_ZjRhzic
вперед Ajax и пусть они blah blah blah
Ни в одном из 19 последних матчей во всех турнирах «Аякс» не проигрывал – 16 побед и три ничьи
Мы считаем, что шансов у гостей нет.
Ни в одном из 19 последних матчей во всех турнирах «Аякс» не проигрывал – 16 побед и три ничьи
Мы считаем, что шансов у гостей нет.