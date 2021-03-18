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0 : 1
завершен
18 марта 2021, 23:00
четверг
1 - 1
Первый матч
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
|49’
|0:1
|Погба Поль
|Калулу Пьер
|65’
|Далот Диогу
|77’
|Кьер Симон
|85’
|90+3’
|Шоу Люк
|Эрнандес Тео
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Погба Поль
|Рэшфорд Маркус
|Ибрагимович Златан
|Кастильехо Самуэль
|65’
|Далот Диогу
|Калулу Пьер
|65’
|Диас Браим
|Крунич Раде
|72’
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|10
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|4
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|6
|Офсайды
|0
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|3
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|1
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Все 4 события зашли.
Считаю вылет к лучшему. В чемпионате тяжёлая борьба за четвёрку впереди.
Все 4 события зашли.
Считаю вылет к лучшему. В чемпионате тяжёлая борьба за четвёрку впереди.