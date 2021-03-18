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Милан - Манчестер Юнайтед
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Шахтёр - Рома
Арсенал - Олимпиакос
Мольде - Гранада
Янг Бойз - Аякс
Вильярреал - Динамо
Рейнджерс - Славия

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Манчестер Юнайтед

Милан Логотип футбольный клуб Милан 0:1 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Милан
Манчестер Юнайтед
0 : 1
завершен
18 марта 2021, 23:00
четверг
1 - 1
Первый матч
Смотреть трансляцию
Лига Европы 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.363.542.20
Лига Ставок 4.60 3.95 1.75
Фонбет Live! 98.00 8.00 1.09
Мелбет 5.01 4.00 1.72
Pin-Up.ru 4.50 4.05 1.81
BetBoom 4.55 4.00 1.76
 
3
65' Калулу Пьер (20)
65' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Ибрагимович Златан (11) вышел на поле
65' Калулу Пьер (20) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
 
72' Крунич Раде (33) уходит с поля, Диас Браим (21) вышел на поле
 
77' Далот Диогу (5)
 
85' Кьер Симон (24)
 
90+5' Эрнандес Тео (19)
 
46' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Погба Поль (6) вышел на поле
 
49' (0:1) Погба Поль (6)
 
90+3' Шоу Люк (23)
Голы
49’ 0:1 Погба Поль
Наказания
Калулу Пьер 65’
Далот Диогу 77’
Кьер Симон 85’
90+3’ Шоу Люк
Эрнандес Тео 90+5’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Погба Поль Рэшфорд Маркус
Ибрагимович Златан Кастильехо Самуэль 65’
Далот Диогу Калулу Пьер 65’
Диас Браим Крунич Раде 72’
Статистика
 10 Удары по воротам 13
4 Удары в створ 4
13 Фолы 8
4 Угловые 4
6 Офсайды 0
50% Владение мячом 50%
3 Cэйвы 4
4 Предупреждения 1
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Мысыктар (раскрыть)
20 марта в 10:24
вон оно что....написано Балтика, а внутри вот это...
Мысыктар
Мысыктар ответ lobsterdam (раскрыть)
19 марта в 22:04
mix markt milano.там и пиво Amsterdam крепкое с русской этикеткой йя йя.
lobsterdam
lobsterdam ответ Мысыктар (раскрыть)
19 марта в 17:21
в Милане - Балтика? Не встречал! И где подают?
Мысыктар
Мысыктар ответ lobsterdam (раскрыть)
19 марта в 13:11
было дело,в одной из стен положил крышки от балтики 9 .
lobsterdam
lobsterdam ответ ВиммБилльДанн (раскрыть)
19 марта в 13:06
Ну только если считать, что все лысые похожи друг на друга (что истинно), а так - совсем не похож. В кино: обрюзгший пропито-прокуренный дедок, а вот Пьоли - холеный и подтянутый старикан.
lobsterdam
lobsterdam ответ Мысыктар (раскрыть)
19 марта в 13:01
    lobsterdam
    lobsterdam
    19 марта в 12:58
    И тут пришел лесник (Погба) и разогнал всех к елкиной матери!
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 марта в 12:02
    Ибра чуть чуть головой не положил...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    19 марта в 09:54
    Я в нем никогда и не сомневался! Молодец, Поль) Всех преданных болельщиков Манчестер Юнайтед с трудовой победой!
    Интер чемпион 19
    Интер чемпион 19
    19 марта в 09:32
    в целом игра равная была,но МЮ был более удачлив.
    galem72
    galem72
    19 марта в 08:50
    По факту вчерашнего матча Юнайтед был явно лучше, чем просевший Милан. Но объективно игра Юнайтед вызывает только тошноту. Тренерская мысль, как обычно при Гуннаре, где-то там...
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват ответ Тасманский дьявол (комментарий удален) (раскрыть)
    19 марта в 08:07
    Привет! Спасибо за поздравление! Да. Судя по всему, действительно недооценка имела место в том матче, иначе бы Милан не хозяйничал столько возле нашей штрафной.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    19 марта в 08:02
    С заслуженным проходом в следующую стадию. Милан сыграл слабо, только у Ибры был опасный момент, хваленный Чалханоглу ничего не показал, только думали как развести рефери на липовую пенку. МЮ первый тайм провел так себе, но Pogback сделал свое дело во втором тайме и весь второй тайм МЮ был уверенней и в целом по совокупности двух матчей был чуть-лучше и поэтому дальше прошел.
    Pervomaez
    Pervomaez
    19 марта в 07:36
    Буду надеяться что мю возьмёт ле
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    19 марта в 07:27
      Dauletbek
      Dauletbek
      19 марта в 06:53
      Милан чё не мог сыграть на 0-0
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      19 марта в 05:56
      Заслуженная победа МЮ.
      Evilhuman
      Evilhuman
      19 марта в 05:47
      Всех с победой, мало что создали, но за ошибку наказали, молодцы
      Пень трухлявый
      Пень трухлявый
      19 марта в 03:15
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        19 марта в 01:01
        МЮ мало что создал,но Милан ни создал ничего,кроме удара Ибры головой!!!!!!!!!!МЮ заслуженно выиграл!!!!!!!!!!!!!
        SpartakАдекват
        SpartakАдекват
        19 марта в 00:56
        Признаюсь, оптимизма перед сегодняшним матчем было немного, вспоминая, как мы провели первую встречу. Но сегодня Милан был гораздо слабее, чем в матче на ОТ. Справедливости ради, МЮ с голом повезло, слишком долго возились с мячом перед тем, как нанести удач. Тем не менее, МЮ проходит дальше. С чем я и поздравляю всех его болельщиков! Ждём теперь жеребьёвки!
        DEIVID_33
        DEIVID_33
        19 марта в 00:55
        Прости Милан, но сегодня я на тебе зарабатывал.

        Все 4 события зашли.

        Считаю вылет к лучшему. В чемпионате тяжёлая борьба за четвёрку впереди.
        Comentarios
        Comentarios
        19 марта в 00:54
        Мде.. Милан чет ваще......
        Сантус
        Сантус
        19 марта в 00:22
        Скажем откровенно в первом матче Милан отскочил в концовке.Не думаю что они способны на подобное сегодня.
        azkan
        azkan ответ Мысыктар (раскрыть)
        19 марта в 00:18
        Ну почему это ясно? Самая интрига сейчас. Но думаю здесь тоже без экстра тайма не обойтись. А спать хочется))
        SpartakАдекват
        SpartakАдекват
        19 марта в 00:11
        А вот теперь интрига!)
        Abbath
        Abbath
        19 марта в 00:10, ред.
        Вот же полоротые-то.
        bruno_07
        bruno_07
        19 марта в 00:09
        Все можно идти варить макароны из твердых сортов пшеницы)!
        Мысыктар
        Мысыктар
        19 марта в 00:08
        все ясно, можно спать) всем снов.
        Ironigor
        Ironigor
        19 марта в 00:07
        Это же Погба !!! Красавец !!!
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