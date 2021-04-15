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Славия - Арсенал
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Рома - Аякс
Вильярреал - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Славия против Арсенал

Славия Логотип футбольный клуб Славия (Прага) 0:4 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Славия
0 : 4
завершен
15 апреля 2021, 22:00
четверг
1 - 1
Первый матч
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 1.4
Средний возраст: 25.2 - 25.4
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-3-1-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
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Арсенал
Лига Европы 2020/2021, 1/4 финала
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.823.821.78
Лига Ставок 4.80 3.70 1.78
Фонбет Live! 35.00 14.00 1.06
Мелбет 5.24 3.84 1.73
BetBoom 4.97 3.78 1.75
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    20' Громада Якуб (25)
     
    4
    46' Громада Якуб (25) уходит с поля, Масопуст Лукаш (28) вышел на поле
    46' Борил Ян (18) уходит с поля, Дорли Оскар (19) вышел на поле
    46' Станчу Николае (7) уходит с поля, Лингр Ондржей (32) вышел на поле
    46' Бах Александер (5) уходит с поля, Висински Томаш (41) вышел на поле
     
    63' Олайинка Петер (9)
     
    71' Кухта Ян (16) уходит с поля, Тецл Станислав (11) вышел на поле
     
    18' (0:1) Пепе Николя (19) (Смит-Роу Эмиль (32))
     
    21' (0:2) Ляказетт Александр (9)
     
    24' (0:3) Сака Бакайо (7) (Чемберс Калум (21))
     
    67' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
     
    77' (0:4) Ляказетт Александр (9) (Пепе Николя (19))
     
    3
    78' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Нкетиа Эдвард (30) вышел на поле
    78' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
    78' Партей Томас (18) уходит с поля, Соареш Седрик (17) вышел на поле
     
    82' Мартинелли Габриэл (35)
     
    88' Пепе Николя (19) уходит с поля, Балогун Фоларин (38) вышел на поле
    Голы
    18’ 0:1 Пепе Николя
    ассистент Смит-Роу Эмиль
    21’ 0:2(П) Ляказетт Александр
    24’ 0:3 Сака Бакайо
    ассистент Чемберс Калум
    77’ 0:4 Ляказетт Александр
    ассистент Пепе Николя
    Наказания
    Громада Якуб 20’
    Олайинка Петер 63’
    82’ Мартинелли Габриэл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Масопуст Лукаш Громада Якуб 46’
    Дорли Оскар Борил Ян 46’
    Лингр Ондржей Станчу Николае 46’
    Висински Томаш Бах Александер 46’
    67’ Эль-Нени Мохамед Смит-Роу Эмиль
    Тецл Станислав Кухта Ян 71’
    78’ Нкетиа Эдвард Ляказетт Александр
    78’ Мартинелли Габриэл Сака Бакайо
    78’ Соареш Седрик Партей Томас
    88’ Балогун Фоларин Пепе Николя
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 7
    		0 Удары в створ 5
    		9 Фолы 14
    		3 Угловые 5
    		0 Офсайды 4
    		60% Владение мячом 40%
    		1 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    16 апреля в 11:10
    Здорово повеселились Пушкари. )) С победой!
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    16 апреля в 11:08
    у чехов закончились везение и удача
    VeniaminS
    VeniaminS
    16 апреля в 10:40
    Что то Славия развалилась.
    NileCroco
    NileCroco
    16 апреля в 08:45
    Однократный импульс на фоне возможного увольнения Артеты - это, конечно, хорошо, но турниры так не выигрываются. Я даже не уверен, что их хватит на Вильярреал, тем более на такой МЮ.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 апреля в 05:12
    Удивительно но факт.
    zdeniss
    zdeniss ответ Little Caprice (раскрыть)
    15 апреля в 23:47
    Результат сделан за 7 минут, остальное - контроль ситуации. Короче - испортили вечер! Лучше бы в концовке забили... )
    Little Caprice
    Little Caprice ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    15 апреля в 23:43
    Действительно новый. 40% владения с чехами - это в новинку :)
    wattman
    wattman ответ mphuZ (раскрыть)
    15 апреля в 23:42
    Жаль, что нельзя подписать Рэмзи к этому матчу, чтобы добить этого зубастого козлину
    Bom Bom
    Bom Bom
    15 апреля в 23:37
    Ляка, прибереги парочку голов для испанцев)
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    15 апреля в 23:14
    Как дела, как дела? Это новый Арсенал! ))
    zdeniss
    zdeniss ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    15 апреля в 23:13
    еще бы и Лено отдохнул...
    dimagas2
    dimagas2 ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    15 апреля в 23:06
    Там еще МЮ по ходу нацелен ,да и у Эмери чит-код в кармане от ЛЕ)))
    mphuZ
    mphuZ
    15 апреля в 22:53
    Похоже, нас ожидает встреча с Эмери))
    Вот уж он отыграется за всё...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    15 апреля в 22:44, ред.
    Реально и "Славия" сегодня веселее играет, чем в первой игре) Просто игра была совсем ниочем.
    Evilhuman
    Evilhuman
    15 апреля в 22:34
    Норм тут Арсенал поле пашет, уже трёха
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    15 апреля в 22:31
    Как хорошо... Ни Обамы, ни Виллиана, ни Балерины... Жаль, редко так бывает
    Maks-tre
    Maks-tre
    15 апреля в 22:29
    Вот это поворот)
    Bom Bom
    Bom Bom
    15 апреля в 22:27
    Канониры рвут и мечут
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    15 апреля в 22:27
    У Арсенала это единственный шанс попасть в ЛЧ на будущий сезон, выиграть ЛЕ
    zdeniss
    zdeniss
    15 апреля в 22:26
    У меня была мысль, что это произойдет, но не хотелось сглазить. Даже как-то не интересно становится. Болелам Арсенала такой футбол не нужен - мы же мазохисты отчасти, нам нужны переживания, а здесь, похоже, все... Немного поболею за Славию, на один гол))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 апреля в 22:26
    Это будущий победитель ЛЕ играет
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    15 апреля в 22:25
    Арсенал, ты ли это? Я что....сплю?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    15 апреля в 22:25
    Бугага...
    youtomee
    youtomee ответ fanliverpoolfan27 (комментарий удален) (раскрыть)
    15 апреля в 22:24
    скорее всего, но позже
    zdeniss
    zdeniss
    15 апреля в 22:21
    Парни просто делают свою работу и удача им в этом не мешает, как это было дома!
    zdeniss
    zdeniss
    15 апреля в 22:19
    Вау! отлично! Главное верить в себя - у вас парни все для этого есть! Вперед , Арсенал!!
    Bom Bom
    Bom Bom
    15 апреля в 22:19
    Смит-Роу шикарен!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    15 апреля в 22:19
    Пепе)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    15 апреля в 22:17
    Бгг... Вне игры
    Bom Bom
    Bom Bom
    15 апреля в 22:16
    Облом, не засчитали
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