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0 : 4
завершен
15 апреля 2021, 22:00
четверг
1 - 1
Первый матч
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 1.4
Средний возраст: 25.2 - 25.4
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-3-1-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
|18’
|0:1
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Пепе Николя
ассистент Смит-Роу Эмиль
|21’
|0:2(П)
|Ляказетт Александр
|24’
|0:3
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Сака Бакайо
ассистент Чемберс Калум
|77’
|0:4
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Ляказетт Александр
ассистент Пепе Николя
|Громада Якуб
|20’
|Олайинка Петер
|63’
|82’
|Мартинелли Габриэл
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Масопуст Лукаш
|Громада Якуб
|46’
|Дорли Оскар
|Борил Ян
|46’
|Лингр Ондржей
|Станчу Николае
|46’
|Висински Томаш
|Бах Александер
|46’
|67’
|Эль-Нени Мохамед
|Смит-Роу Эмиль
|Тецл Станислав
|Кухта Ян
|71’
|78’
|Нкетиа Эдвард
|Ляказетт Александр
|78’
|Мартинелли Габриэл
|Сака Бакайо
|78’
|Соареш Седрик
|Партей Томас
|88’
|Балогун Фоларин
|Пепе Николя
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|7
|Удары по воротам
|7
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|0
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|4
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|1
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