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Реал - Мальорка
Эспаньол - Алавес
Севилья - Валенсия
Вильярреал - Эльче

Протокол матча Реал против Мальорка

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 6:1 Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка) Мальорка
Реал
6 : 1
завершен
22 сентября 2021, 23:00
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 1.6
Средний возраст: 24.7 - 25.3
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 4 - 0
Мальорка
Испания. Примера 2021/2022, 6 тур
Стадион Сантьяго Бернабеу, зрителей: 20113
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.6813.12
Мелбет 1.21 7.49 13.80
1XBET 1.23 7.50 14.00
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    3' (1:0) Бензема Карим (9)
     
    24' (2:0) Асенсио Марко (11)
     
    29' (3:1) Асенсио Марко (11) (Бензема Карим (9))
     
    47' Камавинга Эдуардо (25)
     
    55' (4:1) Асенсио Марко (11) (Бензема Карим (9))
     
    60' Камавинга Эдуардо (25) уходит с поля, Бланко Антонио (27) вышел на поле
     
    67' Начо (6)
     
    2
    72' Родриго (21) уходит с поля, Васкес Лукас (17) вышел на поле
    72' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    78' (5:1) Бензема Карим (9) (Алаба Давид (4))
     
    2
    80' Начо (6) уходит с поля, Сантос Серхио (43) вышел на поле
    80' Бензема Карим (9) уходит с поля, Йович Лука (16) вышел на поле
     
    84' (6:1) Иско (22) (Винисиус Жуниор (20))
     
    25' (2:1) Ли Канджин (19) (Хопп Мэттью (25))
     
    46' Кубо Такефуса (17) уходит с поля, Баба Иддрису (12) вышел на поле
     
    57' Баба Иддрису (12)
     
    3
    59' Гайя Хосеп (29) уходит с поля, Коста Хауме (18) вышел на поле
    59' Хопп Мэттью (25) уходит с поля, Пратс Абдон (9) вышел на поле
    59' Фебас Алейш (6) уходит с поля, Санчес Антонио (10) вышел на поле
     
    76' Лаго Жуниор (11) уходит с поля, Мбула Жорди (7) вышел на поле
    Голы
    Бензема Карим 1:0 3’
    Асенсио Марко 2:0 24’
    25’ 2:1 Ли Канджин
    ассистент Хопп Мэттью
    Асенсио Марко
    ассистент Бензема Карим     		3:1 29’
    Асенсио Марко
    ассистент Бензема Карим     		4:1 55’
    Бензема Карим
    ассистент Алаба Давид     		5:1 78’
    Иско
    ассистент Винисиус Жуниор     		6:1 84’
    Наказания
    Камавинга Эдуардо 47’
    57’ Баба Иддрису
    Начо 67’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Баба Иддрису Кубо Такефуса
    59’ Коста Хауме Гайя Хосеп
    59’ Пратс Абдон Хопп Мэттью
    59’ Санчес Антонио Фебас Алейш
    Бланко Антонио Камавинга Эдуардо 60’
    Васкес Лукас Родриго 72’
    Иско Асенсио Марко 72’
    76’ Мбула Жорди Лаго Жуниор
    Сантос Серхио Начо 80’
    Йович Лука Бензема Карим 80’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 17
    		12 Удары в створ 5
    		18 Фолы 8
    		3 Угловые 2
    		2 Офсайды 0
    		59% Владение мячом 41%
    		4 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    25 сентября в 10:47, ред.
    Тут вообще не о чем спорить ,как сейчас Азар стал бревном так же из бревна Бензема стал топ напом.Над ним насмехались все кому не лень ,а болельщики Барсы запускали мемы мол кто больше промажет Игуаин или Бензема
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    25 сентября в 10:43
    С какими издержками ? Что для нас выиграл Бензема ? Мы ещё с уходом Роналду только один титул взяли и то благодаря мертвой Барсе ,и нашей обороне ибо забивали очень мало .Поэтому такие эпититы ещё рано делать . Так я и не списываю на форму одного игрока ,это же ты говоришь что и за Бензема мы там в финалы выходили ,хотя он в плей оффах очень редко забивал ,прям очень редко
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    25 сентября в 10:36
    Ну ты же говоришь что тот кто хорошо играл не может быть бревном ,Азар в Челси и в сборной очень хорошо играл как он может быть в Реале бревно ?
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    25 сентября в 10:36
    Получается Перес гуру, но с издержками)
    Бенз на конфликт видимо не идёт, молча пашет.
    Знает в каком клубе играет.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    25 сентября в 10:34
    Да у тебя на Роналду всё остановилось что ли?
    Спады бывают у всех, но говорить, что он бревно - это слишком. Я бы понял, если речь шёл про Йовича или про того же Азара, который превратился в бревно.
    Одно слово рожает другое и продолжать дискутировать можно очень долго. Про вылеты в 1/8 тоже не стоит скидывать на физическую форму одного игрока. Роналду с Ювентусом тоже три раза вылетал.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    25 сентября в 09:49
    То что Перес не продавал это о чем то говорит ? С каких пор Перес великий футбольный гуру ? Ты сам говоришь продал хороших Снейдера и Роббена .Этот Президент всю свою жизнь продавал лучших ради хайповых тем самым колоссально навредив Реалу. Он Ди Марию слил ради Хамеса а тот потом на банку залетел.То что Перес его не продавал это вообще не показатель .Это показатель только одного что Бензема подлизыаал Пересу вот и все ,ибо у каждого Капитана и легенды Реала был конфликт с Пересом ,и от многих он избавлялся будь это Рауль или Касильяс ,и конечно же Бенз лучше всех них ,ведь его оставили )))
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    25 сентября в 09:44
    Такого я давно не читал.Человек что запрограммированный робот что ли ,вот как он начал так и играет ? Нет ,футболисты растут ,кто то деградирует но так или иначе они меняются .Да сам Бензема сказал что сейчас играет намного лучше .Игроку который хорошо всегда играет ,нету претензий . Ну тебя можно поймать на слово ,и спросить за его стату в сезоне около 10 мячей за весь сезон .Почему без Роналду 2 года подряд в 1,8 вылетали ? Что тогда мешало Бензема тащит ?)))
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    24 сентября в 10:53
    Ну вот получается вы переобулись, называли бревно, а теперь одним из лучших стал. Бревно всегда бывает бревно, но он им не был.
    "мы лучше разбираемся", да мы не в вашем огороде копаемся, а обсуждаем публичный клуб. Ты можешь только свое мнение оставить, как и остальные.
    Перес избавлялся от многих хороших игроков раньше времени (Снейдер, Роббен), но Бенз хорошо играл всегда.
    Если бы не он, то криш бы вылетал с Реалом как он вылетал с Ювентусом на стадии 1/8.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    24 сентября в 06:13
    У вас болельщиков Барсы свойственно переобувание ,но не у нас .Раньше был бревном ,сейчас один из лучших .Это как у Мессии только на оборот
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    24 сентября в 06:11
    Да харош ты что говоришь ? Перес не держит бревин с каких пор ?))) Болелы Барсы годами насмехались над Пересом ,а теперь оказывается он бревен не держит .То что Бензема бревно ,говорили 95 процентов болельщиков Реала ,мы лучше знаем свою команду ,потому что смотрим за нею . Я также помню как болелы Барсы насмехались над нами сравнивая Вилью и Бензема ,говорили что мы за цену Вильи купили бревно. После ухода Роналду ,он в первом сезоне без него забил 10 голов ,этот тот сезон где нас ЦСКА порвал ,ну и что там тоже Роналду мешал ?
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    23 сентября в 21:36
    Никогда Бензема им не был. С метра и Роналду не попадал бывало. Перес не держит брёвен в команде.
    Бак5
    Бак5
    23 сентября в 15:18
    Такими темпами Бензема может и золотой мяч получить
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Gelious (раскрыть)
    23 сентября в 13:10
    Какая слабейшая ? Она на 7 месте была .При Зидане с 20 местом 1-0 играли и ели как мучалист ,а когда последний раз 6 мячей забивали никто не помнит ,даже клубам из 10 дивизиона Испании
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ h8you (раскрыть)
    23 сентября в 13:02, ред.
    Да нет ,он не забивал с метра ,в пустые ворота ,терял мяч на ровном месте ,и без Роналду пару сезонов он бестолковил .Это как вы обвиняли Роналду за плохие результаты ,а без него вообще на дно упали .Плохому танцору ты знаешь что мешает
    Gelious
    Gelious
    23 сентября в 12:06
    Что за радость такая огромная у болельщиков? Это слабейшая Мальорка. До этого атака никакой была практически все матчи в плане командной игры. Тяжело будет до жути.
    протон
    протон
    23 сентября в 11:58
    Анчелотти поставил Реалу потрясающую атакующую игру. Супер футбол..Папа Карло волшебник, конечно.
    Вернул Реалу его привычный стиль игры, с огромным количеством быстрых комбинаций и контратак, реально приятно смотреть на такое)
    Надеюсь, в этом сезоне не будет такого количества травм, как в прошлом.
    Конечно, Асенсио, Иско, да и Йович мог отличиться. Надеюсь, что эта игра и её результат ещё больше вдохновят команду на новые победы.
    санек002
    санек002
    23 сентября в 10:06
    кто бы сомневался?класс есть класс
    NOVA
    NOVA
    23 сентября в 09:52
    молодцы, так держать и дальше!!!
    feris1
    feris1
    23 сентября в 08:41
    Реал с убедительной победой!
    h8you
    h8you ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    23 сентября в 08:34
    Бензема никогда не был бревном и если бы не Роналду,на стату которого он играл,он бы примерно столько же забивал бы.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    23 сентября в 08:27
    Ха-ха-ха
    Реал разгромил 6-1 ...
    Вот Самарские Крылья РАЗГРОМИЛИ Ореховских 10-1 !
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    23 сентября в 08:23
    И Виничиус тоже хорошо начал играть ,и это отменяет того факта что раньше он играл ужасно ?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    23 сентября в 08:18
    Трёха от Асенсио, красава! Про Бензема молчу.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
    23 сентября в 08:17
    Совсем недавно он и был бревном .Последние 2 года он реально начал хорошо играть ,но это не отменяет факта что он был бревном .Парень вышел на новый уровень
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    23 сентября в 08:16
    Давно я такой Реал не видел
    shlomo
    shlomo
    23 сентября в 08:16
    Не по детски раскатали...
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    23 сентября в 08:10, ред.
    Бензема раскрылся и стал так играть как сейчас посути с уходом Роналду-раньше он был его так сказать "оруженосцем",да и моментов он порол много,очень много!
    А сейчас он лидер Реала и один из лучших нападающих мира!
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
    23 сентября в 07:58
    Гном бревно
    Пень я бы сказал
    lotsman
    lotsman
    23 сентября в 07:39
    Кто бы мог подумать? Реал и Мальорка)))
    ОПС
    ОПС
    23 сентября в 07:25
    Круто получилось.
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