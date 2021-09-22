В 1 Маноло Рейна Голов пропущено: 6 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 28 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 24 Вальент Мартин Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 29 Гайя Хосеп Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 59

З 3 Оливан Брайан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 2 Састре Хуан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 16 Батталья Родриго Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 17 Кубо Такефуса Ударов всего: 2 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

П 19 Ли Канджин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 6 Фебас Алейш Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 59

П 11 Лаго Жуниор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 76

Н 25 Хопп Мэттью Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 33 Гарсия Пере

В 13 Грейф Доминик

З 28 Кармона Марк

З 18 Коста Хауме Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 31

П 12 Баба Иддрису Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

П 14 Родригес Дани

П 10 Санчес Антонио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 31

П 8 Севилья Сальвадор

Н 7 Мбула Жорди Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Минут сыграно: 14

Н 23 Ндиайе Амат

Н 26 Ниньо Фернандо

Н 9 Пратс Абдон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 31

Пропускают

(З) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 11 из 11 очков в нац. чемпионате Маффео Пабло (З) - Мышечная травма

(З) - Травма лодыжки

Не играл с 14.08.21 , с ним 1 из 11 очков в нац. чемпионате Раильо Антонио (З) - Травма лодыжки

(Н) - Травма паха

Не играл с 02.10.21 , с ним 4 из 11 очков в нац. чемпионате Родригес Анхель (Н) - Травма паха