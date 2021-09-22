|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Асенсио, закручивающий с углового прямо в ворота на 7 минуте - краткое описание матча. И это игрок, у которого судьба в Реале под большим вопросом. В этом весь папа Карло - умеет игроков убедить, что от футбола надо кайфовать.
Потрясающе заряженный на атаку Реал. Ещё и имеющий кучу комбинаций в запасе.
Спасибо, Анчелотти, что вернул футбольный театр.
Асенсио, закручивающий с углового прямо в ворота на 7 минуте - краткое описание матча. И это игрок, у которого судьба в Реале под большим вопросом. В этом весь папа Карло - умеет игроков убедить, что от футбола надо кайфовать.
Потрясающе заряженный на атаку Реал. Ещё и имеющий кучу комбинаций в запасе.
Спасибо, Анчелотти, что вернул футбольный театр.