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Но такую игру смотреть куда как приятнее чем предыдущие трехлетние «навесим на столба и больше ничего», да и с потрохами просто схавали одну из самых интересных команд нынешнего сезона. Рубин к сожалению кроме истерик ничего не показал. А ведь вроде не Спартак.
Дзюбу окрылило доверие Карпина. С возвращением!
Зенит с Победой! СБГ с победой! Болельщиков с победой!
Но такую игру смотреть куда как приятнее чем предыдущие трехлетние «навесим на столба и больше ничего», да и с потрохами просто схавали одну из самых интересных команд нынешнего сезона. Рубин к сожалению кроме истерик ничего не показал. А ведь вроде не Спартак.
Дзюбу окрылило доверие Карпина. С возвращением!
Зенит с Победой! СБГ с победой! Болельщиков с победой!