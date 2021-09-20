В 1 Крицюк Станислав Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 3 Дуглас Сантос Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 2 Чистяков Дмитрий Блоки: 3 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 5 Барриос Вильмар Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Выносы: 3 Пасы: 100 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 8 Вендел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 89

П 11 Клаудиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 14 Кузяев Далер Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 8 Всего навесов: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 19 Сутормин Алексей Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 89

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 87

П 10 Малком Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 91 Бязров Давид

В 41 Кержаков Михаил

З 4 Круговой Данил Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 94 Хотулев Данила

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 15

П 64 Кравцов Кирилл Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Минут сыграно: 1

П 17 Мостовой Андрей Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 3

Н 85 Кузнецов Даниил

Пропускают

(З) - Травма колена

Не играл с 07.09.21 , с ним 14 из 23 очков в нац. чемпионате Караваев Вячеслав (З) - Травма колена

(З) - Травма колена

Не играл с 03.10.21 , с ним 14 из 23 очков в нац. чемпионате Ловрен Деян (З) - Травма колена