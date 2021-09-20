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Рубин - Зенит
Урал - Локомотив
ЦСКА - Спартак

Протокол матча Рубин против Зенит

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 1:3 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Рубин
1 : 3
завершен
20 сентября 2021, 18:30
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 59.9 - 116.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.4
Средний возраст: 25.3 - 27.5
Средний рост: 182.1 - 182.2
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 0
Зенит
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Центральный (Казань), зрителей: 7480 +5 +8, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.214.181.67
Мелбет 5.06 4.14 1.69
BetBoom 4.70 4.00 1.74
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    27' Уремович Филип (5) уходит с поля, Нижегородов Константин (97) вышел на поле
     
    50' Нижегородов Константин (97)
     
    63' Тренеру Слуцкий Леонид
     
    73' Кварацхелия Хвича (21) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (7) вышел на поле
     
    76' Хван Ин Бом (6)
     
    77' Тренеру Слуцкий Леонид
     
    86' Деспотович Джордже (9) уходит с поля, Онугха Герман (10) вышел на поле
     
    90+2' Зотов Георгий (31)
     
    24' (0:1) Дзюба Артём (22) (Клаудиньо (11))
     
    29' (0:2) Клаудиньо (11) (Малком (10))
     
    43' (0:3) Дзюба Артём (22) (Кузяев Далер (14))
     
    66' Ракицкий Ярослав (44)
     
    67' (1:3) Автогол Чистяков Дмитрий (2)
     
    75' Малком (10) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    87' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    2
    90' Сутормин Алексей (19) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
    90' Вендел (8) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
    Голы
    24’ 0:1 Дзюба Артём
    ассистент Клаудиньо
    29’ 0:2 Клаудиньо
    ассистент Малком
    43’ 0:3 Дзюба Артём
    ассистент Кузяев Далер
    Чистяков Дмитрий 1:3(А) 67’
    Наказания
    Нижегородов Константин 50’
    Тренеру Слуцкий Леонид 63’
    66’ Ракицкий Ярослав
    Хван Ин Бом 76’
    Тренеру Слуцкий Леонид 77’
    Зотов Георгий 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Нижегородов Константин Уремович Филип 27’
    Бакаев Солтмурад Кварацхелия Хвича 73’
    75’ Ерохин Александр Малком
    Онугха Герман Деспотович Джордже 86’
    87’ Мостовой Андрей Дзюба Артём
    90’ Круговой Данил Сутормин Алексей
    90’ Кравцов Кирилл Вендел
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 18
    		1 Удары в створ 9
    		10 Фолы 8
    		2 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		38% Владение мячом 62%
    		6 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ ildar_3871 (раскрыть)
    23 сентября в 00:19
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      21 сентября в 22:09
      4 гола Зенита против истерики Рубина!
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ ArtemBzdn (раскрыть)
      21 сентября в 22:07
        Ирина Михайлова
        Ирина Михайлова ответ ArtemBzdn (раскрыть)
        21 сентября в 15:51
        "путь вникуда." уже несколько лет длится..во так то..

        РС. "Прогресс Семака в тренерских умениях впечатляет ничуть не меньше игры команды. Откапывает лучшие качества каждого и встраивает в общую схему на пользу команде. Захватывающее зрелище."(С)
        stasil
        stasil
        21 сентября в 11:15, ред.
        То есть когда Брежнев субсидировал спартак это было нормально, а Газпром делает медвежью услугу. Лукойл и ВТБ и РЖД и усманов со своим икс холдинг делают медвежью услугу. Только команды Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Динамо все находятся на разных местах. Дело не в деньгах, а в отношении к ним. Зенит строит топ клуб, а Спартак - содержанка, ЦСКА сбитый лётчик для имиджа, Локомотив - философия отдельной страны, Динамо - попытка выиграть прошлое
        Храневец
        Храневец
        21 сентября в 11:13
        Даже в свои ворота сам себе забивает ,противнику не дает !Респект .
        Пепс
        Пепс ответ Palex (раскрыть)
        21 сентября в 09:43
        Да ладно.... Номинально- так как ты говоришь В реалии же в Лондоне крайние только оборонялись - 5 защей. Вчера Сутармин например тоже не особо ходил вперёд, но чаще чем в Лондоне.
        gentlewolf
        gentlewolf
        21 сентября в 04:36
        Тот случай когда и тряпки, и тех кто их рвал хочется помножить на ноль...
        Stormtrooper-26
        Stormtrooper-26 ответ ArtemBzdn (раскрыть)
        21 сентября в 03:30
        Понять-то понял, но хочется чтобы и вы уловили мою мысль))
        Palex
        Palex ответ Пепс (раскрыть)
        21 сентября в 01:03
        Какие пять защитников? Ну если не понимаешь в схеме, зачем писАть? Зенит играл по схеме 3-4-3 в ТРИ защитника.
        ArtemBzdn
        ArtemBzdn ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
        21 сентября в 00:36
        "Остальным командам искать спонсоров" .. - это проще сказать и легко, когда Зениту не надо ничего делать и искать, его просто назначили "заводилой" лиги и усыпали мешками денег и легов за ручку привели. А остальные искать должны? Против, или негатив против вашего Зенита не имею: первый идёт, ну и молодец. НО! Все должны быть в равных условиях, вот тогда и конкуренция будет, рост мастерства игроков и интерес. Если этого нет, то и сильный (даже усыпанный весь золотом) станет слабее со временем. Вот о чём я говорю. )) Пусть спонсоров ищут ВСЕ 16 клубов, а частично пока финансировать одинаково. ) Надеюсь поняли меня. ) Но Газпром делает медвежью услугу, которая обернётся полным провалом нашей лиги.
        Пепс
        Пепс ответ Palex (раскрыть)
        21 сентября в 00:35
        Что там что тут играет в 5 защей. Задачи тока меняются.
        Maikl322
        Maikl322 ответ Locomotive Breath (комментарий удален) (раскрыть)
        21 сентября в 00:05
        ТЫ ПРАВ.
        Palex
        Palex ответ Пепс (раскрыть)
        21 сентября в 00:03
        Какой автобус выставил Зенит в матче с Челси? Зенит играл по тойже схеме, что и сегодня с Рубином, даже состав такой же, только Дзюба вместо Азмуна.
        Пепс
        Пепс ответ Oplot (раскрыть)
        20 сентября в 23:07, ред.
        Если б Слуцкий выставил такой же автобус как Зенит против Челси. Счёт был б 0-1 и все говорили, какой Рубин достойный.... Не надо обольщаться. Слуцкий просто поторопился играя в открытую с такими защами в центре ... Несыгранный состав наших центр защей не должен вводить вас в эйфорию... В ЛЧ будут другого уровня игроки чем Тальби или Нижегородов....
        Пепс
        Пепс ответ stachel (раскрыть)
        20 сентября в 22:59
        Количество ударов в створ, никогда не был стопудовым показателем победы. Не смеши. Это футбол. Барселона - Рубин 1-2, соотношение ударов наверно было 30-3...
        Stormtrooper-26
        Stormtrooper-26 ответ ArtemBzdn (раскрыть)
        20 сентября в 22:57, ред.
        Я конечно тоже против того чтобы футбольные клубы финансировались из гос.бюджета, но тем не менее не постесняюсь спросить: а что мешает остальным командам найти себе частных спонсоров и не стоять с протянутой рукой ежегодно перед региональными властями? Может быть тоже Зенит с Газпромом мешает?) А мне кажется наши клубам просто так проще - не надо ни о чём заморачиваться и соответственно, развиваться... Зачем это, если халявная денежка обломится...
        pomor45
        pomor45
        20 сентября в 22:39
        Спорить о победе Зенита нет смысла после заявления Слуцкого, что эта победа заслуженная АБСОЛЮТНО.
        n272nm
        n272nm
        20 сентября в 22:10
        Зенит был сильнее, без шансов для соперника. Все 4 гола забил Зенит, в том числе, один в свои ворота. Чистяков феерично сыграл в Юру Ковтуна. Старикашки знают, о чем я :)))) Судья бы не идеален. Возможно, он пропустил несколько эпизодов с нарушениями игроков Зенита, но сути игры это не поменяло. Не вижу причин для истерики Слуцкого, по этому поводу. Зенит был на голову сильнее.
        Oplot
        Oplot ответ Пепс (раскрыть)
        20 сентября в 22:07
        Ну да.Ты видел сколько технико тактических действий сделал Зенит в матче с Челси?Это один из лучших показателей среди топ клубов ЛЧ,команда показывает феноменальный футбол.Если бы не отскок Челси в конце,этот матч стал бы лучшим по качеству в исполнении российского клуба в истории.Зенит будет рвать и метать в это Лиге Чемпионов,Рубин вообще не заметили.
        stachel
        stachel ответ Пепс (раскрыть)
        20 сентября в 21:58
        Но Рубин то вообще ничего не создал. 1 удар в створ и тот автогол. У нас 9 в створ. Разве победа не по делу?!
        Пепс
        Пепс ответ Oplot (раскрыть)
        20 сентября в 21:56
        Оооооооо 😂😂😂😂😂да и Юве раскатает и Челси в ответке
        Пепс
        Пепс ответ pomor45 (раскрыть)
        20 сентября в 21:55
        Второй сделал Абильдгор, третий сделал судья. Остальные пожалуй Зенит.
        minai
        minai ответ протон (раскрыть)
        20 сентября в 21:55
        А я помню: Польскому Ракуву бегемот проSRaл не менее бездарно.
        Oplot
        Oplot
        20 сентября в 21:54, ред.
        С такой игрой Зенит уверенно раскатает Ювентус.Есть все шансы на 1 место в групее,Челси должны побеждать в домашнем матче.
        pomor45
        pomor45 ответ stachel (раскрыть)
        20 сентября в 21:45
        У Рубина 1 удар в створ и тот автогол Чистякова. О чём тут ещё рассуждать?
        Алексей Скутин 1
        Алексей Скутин 1
        20 сентября в 21:43
        Терпеть не магу газпром урод , но вот Семак с победой, да прибудет с тобой сила!
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny ответ ildar_3871 (раскрыть)
        20 сентября в 21:42
        pomor45
        pomor45 ответ Пепс (раскрыть)
        20 сентября в 21:41
        Зенит сделал все 4 гола в матче.
        VeniaminS
        VeniaminS
        20 сентября в 21:39
        Зенит катком прошел по Рубину.
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