Марко Арнаутович: «„Вест Хэм“ — большой клуб, поэтому я здесь»

Нападающий Марко Арнаутович прокомментировал свой переход в «Вест Хэм».
«Я рад стать частью такого клуба как „Вест Хэм“. У „Вест Хэма“ большая история, с нетерпением жду начала сезона. У клуба потрясающая армия болельщиков. „Вест Хэм“ с каждым годом становится лучше — вот почему я здесь», — сказал Арнаутович.
такое впечатление,что если бы он перешёл к дроздам,тоже мог обозвать их великим клубом.
такое впечатление,что если бы он перешёл к дроздам,тоже мог обозвать их великим клубом.
ТОлько вот особо они ничего не добились. Но игры с ними было приятно смотреть.
ТОлько вот особо они ничего не добились. Но игры с ними было приятно смотреть.