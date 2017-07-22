Марко Арнаутович: «„Вест Хэм“ — большой клуб, поэтому я здесь»

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22 июля 2017, 20:54

Нападающий прокомментировал свой переход в «Вест Хэм».

«Я рад стать частью такого клуба как „Вест Хэм“. У „Вест Хэма“ большая история, с нетерпением жду начала сезона. У клуба потрясающая армия болельщиков. „Вест Хэм“ с каждым годом становится лучше — вот почему я здесь», — сказал Арнаутович.