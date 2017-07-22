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Марко Арнаутович: «„Вест Хэм“ — большой клуб, поэтому я здесь»

22 июля 2017, 20:54

Нападающий Марко Арнаутович прокомментировал свой переход в «Вест Хэм».

«Я рад стать частью такого клуба как „Вест Хэм“. У „Вест Хэма“ большая история, с нетерпением жду начала сезона. У клуба потрясающая армия болельщиков. „Вест Хэм“ с каждым годом становится лучше — вот почему я здесь», — сказал Арнаутович.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 июля 2017 в 21:46
я понимаю Челси,МЮ,АРСЕНАЛ,ЛИВЕРПУЛЬ,МС даже ТОтенхэм (хоть и не великий клуб,но последнее время уверенно занял БигФо), но с каких это пор ВХ(при всём уважении к ним,кроме последнего сезона), был Великим клубом. Обычный середняк в 10.
такое впечатление,что если бы он перешёл к дроздам,тоже мог обозвать их великим клубом.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 июля 2017 в 23:11
В Стоке была хорошая компания звездных игроков... Шакири, Кркич, Арнаутович в том числе..
ТОлько вот особо они ничего не добились. Но игры с ними было приятно смотреть.
ZeuSS
ZeuSS ответ kor_toxa (раскрыть)
22 июля 2017 в 22:12
Такое вполне реально
kor_toxa
kor_toxa
22 июля 2017 в 22:08
Забыл добавить, что с детства за „Вест Хэм“
Гость
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