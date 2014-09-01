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Индзаги: «В течение первого часа „Милан“ показывал идеальный футбол»

01 сентября 2014, 10:47
 Наставник «Милана» Филиппо Индзаги прокомментировал победу над «Лацио» (3:1) в 1-м туре Серии А.

«Последние 50 дней тренировок помогли нам стать прекрасной командой. Сегодня в течение первого часа мы показывали идеальный футбол. Потом нам было слегка непросто, но это вполне естественно в таких обстоятельствах. Президент Берлускони остался доволен тем, что мы сегодня показали», — сказал Индзаги.
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