Пономарёв: «Ни в коем случае Дзюба ЦСКА не нужен! Он никакой!»

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30 июля 2017, 04:03

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв убеждён, что «армейцам» не пригодился бы форвард «Зенита» :

«Стоит ли ЦСКА взять Дзюбу в аренду? Ни в коем случае! Ни в коем случае он не нужен! Он развалит всё! На него начнут играть как на столба, надеяться, а он – никакой!

Дриусси и Паредес – ребята интересные, с ними петербуржцы поборются в чемпионате. Они, „Локомотив“ и ЦСКА – основные претенденты [на чемпионство]».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Дзюба на правах аренды может перейти в «Локомотив».