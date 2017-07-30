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Пономарёв: «Ни в коем случае Дзюба ЦСКА не нужен! Он никакой!»

30 июля 2017, 04:03

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв убеждён, что «армейцам» не пригодился бы форвард «Зенита» Артём Дзюба:

«Стоит ли ЦСКА взять Дзюбу в аренду? Ни в коем случае! Ни в коем случае он не нужен! Он развалит всё! На него начнут играть как на столба, надеяться, а он – никакой!

Дриусси и Паредес – ребята интересные, с ними петербуржцы поборются в чемпионате. Они, „Локомотив“ и ЦСКА – основные претенденты [на чемпионство]».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Дзюба на правах аренды может перейти в «Локомотив».

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Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
31 июля 2017 в 16:34
У нас печек нет. Что бы дрова к зиме запасать :)
Beekeeper
Beekeeper ответ Константин Белых (раскрыть)
31 июля 2017 в 16:33
из-за одного везучего сезона рано вешать на себя корону, вы как были дном так и останетесь.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответ MIvan (раскрыть)
30 июля 2017 в 19:18
MIvan
Сегодня 16:18
Паномарев , что Спартак, Краснодар, Терек уже списал? Не рановато? 2-а тура прошло. .....
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За-то Локомотив вписал)))
MIvan
MIvan
30 июля 2017 в 16:18
Паномарев , что Спартак, Краснодар, Терек уже списал? Не рановато? 2-а тура прошло. .....
удав
удав ответ Сула (комментарий удален) (раскрыть)
30 июля 2017 в 15:22
стабильности и техники не хватает частенько, но даже не в лучшем прошлом сезоне 14 забил, кроме промеса из стана спартака и ЦСКА вряд ли кто даже этим может похвастаться)
Шуnя771
Шуnя771
30 июля 2017 в 15:12
Дзюба: "Я родился в буденовке и мечтал с детства..."
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
30 июля 2017 в 14:55
а его в ЦСКА никто и не возьмет...
мяч квадратный
мяч квадратный
30 июля 2017 в 14:04
ЦСКА карманники не нужны.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
30 июля 2017 в 12:03
На него начнут играть как на столба

Нередко в футболе мяч попадает в стойку ворот, то в ворота залетает, то в поле отлетает или за линию ворот. И если в команде есть перемещающаяся стойка, то главное чтобы она оказывалась в нужное время в нужном месте.
удав
удав
30 июля 2017 в 11:49
сейчас артемка формы и злобы наберет и посмотрим как Спартак и ЦСКА будут от "никакого" мячи из сетки вытаскивать
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
30 июля 2017 в 11:21
да ну!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
30 июля 2017 в 11:20
Игроччишка!!!
шлем
шлем
30 июля 2017 в 11:14
Я как Дзюба никакой!!! Могу его в треть оклада заменить))))
Beekeeper
Beekeeper ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
30 июля 2017 в 11:12
у траоре хоть техника была )) он мог обыграть, а этого только на паленицу положить и ждать, зимних холодов что бы потом спалить в камине :)
Zimmer
Zimmer
30 июля 2017 в 10:36
Надеяться действительно надо только на себя.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Мяучело (комментарий удален) (раскрыть)
30 июля 2017 в 10:28
Это большая несправедливость, когда президент клуба занимает должность в РФС, он изначально имеет возможность влиять на остальных. Болельщик видя это голосует ногами.
Адвокат 76
Адвокат 76
30 июля 2017 в 10:04
Пускай дерево в Зените и дальше растёт.
ОЛЛС
ОЛЛС ответ Морская свинка (раскрыть)
30 июля 2017 в 09:58
    Морская свинка
    Морская свинка
    30 июля 2017 в 09:55
    Ая я уже вижу как Дзюба облизывает ЦСКАвский лейбл
    Суеверный
    Суеверный
    30 июля 2017 в 09:43
    Я к Артему всегда относился и отношусь позитивно (это на поле, язычок не в счет), но нечего ему делать в ЦСКА, не вписывается в традиции, также и схему. Лишних нет, почти все собрано в составе. Ребята есть в аренде. Это не тот "кадровый голод", который команда испытывала в прошлом.
    ОЛЛС
    ОЛЛС
    30 июля 2017 в 09:40
    Полностью согласен с Владимиром Алексеевичем. Дзюба в ЦСКА - лишнее.Манчини сам его потихоньку убирает на скамейку...
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    30 июля 2017 в 09:31
    Вообще не понимаю, как можно обсуждать Дзюбу в ЦСКА!
    Из Зенита в ЦСКА и наоборот вообще никто не переходит, да и зарплата этой деревяшки завышена в несколько раз!
    SHMEL
    SHMEL ответ Константин Белых (раскрыть)
    30 июля 2017 в 09:16
    Малыш,братья и Серега играют последний сезон,не плачь,все у нас хорошо.Думайте как бы в восьмерку забраться.
    SHMEL
    SHMEL
    30 июля 2017 в 09:15
    Как он интересно выразился про претендентов,поросята роют пятаками землю от злобы и негодования.Сейчас посыпется:"Да кто он такой,первый раз о нем слышу,тоже мне специалист..."А по сути все верно сказал.
    KaZёL
    KaZёL ответ sir-5 (раскрыть)
    30 июля 2017 в 09:08
      sir-5
      sir-5
      30 июля 2017 в 08:45
      Кто такой глупый вопрос задал??? Не иначе,как спартач!
      ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
      ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
      30 июля 2017 в 08:42
      Очередной "тренеришка" посылает это дерево на ...., типа в аренду.
      KaZёL
      KaZёL
      30 июля 2017 в 08:19
      Пономарь заразился от рашин хорса и великолепного!Лосина и Олянарэ топЫ а Артемонка нет!
      КЭТиК
      КЭТиК
      30 июля 2017 в 08:00
      Вот и кончилось футбольное счастье Артема
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1
      30 июля 2017 в 07:39
      Надо брать, ему есть что доказывать именно сейчас. В крайнем случае в защите сгодится. 4 столба в задней линии-это будет огонь.
      Гость
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