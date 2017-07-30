Пономарёв: «Ни в коем случае Дзюба ЦСКА не нужен! Он никакой!»

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв убеждён, что «армейцам» не пригодился бы форвард «Зенита» Артём Дзюба:
«Стоит ли ЦСКА взять Дзюбу в аренду? Ни в коем случае! Ни в коем случае он не нужен! Он развалит всё! На него начнут играть как на столба, надеяться, а он – никакой!
Дриусси и Паредес – ребята интересные, с ними петербуржцы поборются в чемпионате. Они, „Локомотив“ и ЦСКА – основные претенденты [на чемпионство]».
Напомним, ранее появилась информация о том, что Дзюба на правах аренды может перейти в «Локомотив».
Сегодня 16:18
Паномарев , что Спартак, Краснодар, Терек уже списал? Не рановато? 2-а тура прошло. .....
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За-то Локомотив вписал)))
Сегодня 16:18
Паномарев , что Спартак, Краснодар, Терек уже списал? Не рановато? 2-а тура прошло. .....
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За-то Локомотив вписал)))
Нередко в футболе мяч попадает в стойку ворот, то в ворота залетает, то в поле отлетает или за линию ворот. И если в команде есть перемещающаяся стойка, то главное чтобы она оказывалась в нужное время в нужном месте.
Нередко в футболе мяч попадает в стойку ворот, то в ворота залетает, то в поле отлетает или за линию ворот. И если в команде есть перемещающаяся стойка, то главное чтобы она оказывалась в нужное время в нужном месте.
Из Зенита в ЦСКА и наоборот вообще никто не переходит, да и зарплата этой деревяшки завышена в несколько раз!
Из Зенита в ЦСКА и наоборот вообще никто не переходит, да и зарплата этой деревяшки завышена в несколько раз!