Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2017/2018

Бубнов: «Пауза должна была помочь „Спартаку“. Но где Зе Луиш умудрился потянуть живот?»

09 сентября 2017, 02:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 9-го тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин» высказался по поводу предстоящей игры, травме нападающего красно-белых Зе Луиша, положении москвичей в турнирной таблице, а также поделился мнением о новичке «Спартака» Педро Роше:

«Пауза должна была помочь „Спартаку“. Восстановиться после Кубка конфедераций, тяжёлого сезона, празднования чемпионства и т. д. Должен помочь и новичок Роша. По характеристикам он сильнее Самедова и моложе. С учётом постоянных травм Зе Луиша и Луиса Адриано он точно не помешает. На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.

Матч с „Рубином“ очень важен, как и каждый следующий. „Спартак“ должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов. „Рубин“ – серьёзный соперник, несмотря на потери. Вскрыть их оборону будет сложно. Думаю, „Спартак“ полетит вперёд с первых минут, но важно не попасться на контратаках. Прогноз – 2:1 в пользу „Спартака“.

Если команда Карреры продолжит терять очки, то отдалится от лидеров слишком далеко. „Спартак“ должен победить 4 раза подряд, а „Зенит“ – проиграть, чтобы сравняться в таблице. Это нереально. У „Зенита“ выше ресурс. Более реальным сценарием выглядит попадание красно-белых в Лигу чемпионов, ведь в этом году от России туда отправятся 3 команды».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хомуха: «Оланаре не соответствует амбициям ЦСКА в РФПЛ, про ЛЧ уже и не говорю»
09 сентября 2017
Орлов: «Дзюба жадный? Ребята, вы чего? Артём – профессионал»
09 сентября 2017
Орлов: «Интерес „Арсенала“ к Головину? Давайте реально смотреть на вещи, он не Аршавин»
09 сентября 2017
Хомуха: «Допускаю, что ЦСКА по итогам сезона даже в тройку не попадёт»
08 сентября 2017
Гаджиев: «Некоторые ошибки „Амкара“ имеют системный характер»
08 сентября 2017
Ганчаренко: «Надо было выиграть после поражения от „Ахмата“»
08 сентября 2017
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
09 сентября 2017 в 14:09
Бубнов:"Матч с „Рубином“ очень важен, как и каждый следующий. „Спартак“ должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бубнов предлагает Спартаку сливать Лигу Чемпионов?
Zivs
Zivs
09 сентября 2017 в 13:56
Жаль, что нельзя потянуть язык, который без мышц и костей:-) А вот мышцы живота где угодно.
Zivs
Zivs ответ Igrov (раскрыть)
09 сентября 2017 в 13:55
Именно так.
sergan113
sergan113
09 сентября 2017 в 13:44
У Самедова в ресторане ,чебуреки на скорость ел.
Igrov
Igrov
09 сентября 2017 в 13:40
У кого нет мышц живота, тот не поймет.
Gunslinger
Gunslinger ответ Alex-96 (раскрыть)
09 сентября 2017 в 11:20
Скоро будет "сын полка"!!! :)))
Санчо Панса
Санчо Панса
09 сентября 2017 в 10:52
Ну как где...Съел несвежей свинины, скорее всего:( Или, быть может, у него рвотный рефлекс на Спартак!
sir-5
sir-5
09 сентября 2017 в 09:37
Забудьте,спартачи,о своём бывшем герое,от уже играть не хочет у вас.Симулянт.А потянуть "живот"можно и дома утром.сладко потянувшись.
Кlassе
Кlassе
09 сентября 2017 в 09:27
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 сентября 2017 в 09:24
    Допустим, Зенит и проиграет 4 игры подряд. Но впереди Спартака ещё 7 команд, которых тоже нужно обойти. Так что приставка ЭКС Спартаку уже обеспечена. И это ещё ЛЧ и КР не начинался...
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    09 сентября 2017 в 09:00
    Давай спартачек, по стопам динамо в фнл
    OLS
    OLS
    09 сентября 2017 в 08:45
    Пуки-туки
    Alex-96
    Alex-96
    09 сентября 2017 в 08:11
    глушаков забегает в комнату к ананидзе
    - жано, у зе что то с животом,
    правда мы не виноваты?
    64русс
    64русс
    09 сентября 2017 в 07:15
    как вообще можно потянуть живот??
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    09 сентября 2017 в 06:54
    На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.
    ===================
    В баньке с Глушаковым... =D =D =D
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    09 сентября 2017 в 02:49
    Непереживай Бубнов дагонит и перегонит...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     