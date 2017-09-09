Бубнов: «Пауза должна была помочь „Спартаку“. Но где Зе Луиш умудрился потянуть живот?»

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09 сентября 2017, 02:15

Футбольный эксперт в преддверии матча 9-го тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин» высказался по поводу предстоящей игры, травме нападающего красно-белых , положении москвичей в турнирной таблице, а также поделился мнением о новичке «Спартака» :

«Пауза должна была помочь „Спартаку“. Восстановиться после Кубка конфедераций, тяжёлого сезона, празднования чемпионства и т. д. Должен помочь и новичок Роша. По характеристикам он сильнее Самедова и моложе. С учётом постоянных травм Зе Луиша и Луиса Адриано он точно не помешает. На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.

Матч с „Рубином“ очень важен, как и каждый следующий. „Спартак“ должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов. „Рубин“ – серьёзный соперник, несмотря на потери. Вскрыть их оборону будет сложно. Думаю, „Спартак“ полетит вперёд с первых минут, но важно не попасться на контратаках. Прогноз – 2:1 в пользу „Спартака“.

Если команда Карреры продолжит терять очки, то отдалится от лидеров слишком далеко. „Спартак“ должен победить 4 раза подряд, а „Зенит“ – проиграть, чтобы сравняться в таблице. Это нереально. У „Зенита“ выше ресурс. Более реальным сценарием выглядит попадание красно-белых в Лигу чемпионов, ведь в этом году от России туда отправятся 3 команды».