Геркус: «Остальные матчи „Локомотива“ должны быть проще»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Европы.

«Нормальный матч. Для дебюта вполне приемлемый результат. Пускай и не за счет блестящей игры. Играли самоотверженно, спокойно, структурировано и даже создавали моменты. Не так много, как хотелось бы, не так опасно как в предыдущих играх, но все же.

Мы играли на удержание? Скорее аккуратно. „Копенгаген“ тоже подсел после перерыва, потому что явно делал ставку на первый тайм. Им тоже не хватает состава. Соглашусь, что это, наверное, был самый сложный матч в группе. Остальные должны быть проще».

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