Геркус: «Остальные матчи „Локомотива“ должны быть проще»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
    "Реал"
    27%
    2165
    "Барселона"
    17%
    1370
    "Атлетико"
    1%
    115
    "Манчестер Юнайтед"
    9%
    763
    "Манчестер Сити"
    4%
    321
    "Челси"
    6%
    487
    "Ливерпуль"
    2%
    184
    "Тоттенхэм"
    1%
    41
    ПСЖ
    15%
    1234
    "Бавария"
    5%
    428
    "Ювентус"
    5%
    443
    Другая команда
    5%
    397
    Затрудняюсь ответить
    2%
    156
    Всего голосов: 8104
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
  • Главные новости
  • Все новости
23:55
«Зенит» в гостях разгромил «Вардар»179
21:51
«Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»115
20:35
«Ливерпуль» узнал у УЕФА о возможных санкциях против «Спартака»64
20:12
Баклан будет маскотом стадиона «Крестовский»100
17:54
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»195
00:32
Манчини: «„Зенит“ показал отличную игру»0
23:59
«Црвена Звезда» сыграла вничью с БАТЭ4
23:59
«Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем»0
23:59
«Витория Гимараеш» и «Зальцбург» поделили очки0
23:59
«Герта» и «Атлетик» поделили очки0
23:58
«Марсель» дома одолел «Коньяспор»0
23:57
«Хапоэль» обыграл дома «Лугано»0
23:57
«Стяуа» обыграл на своём поле «Викторию»0
23:57
«Заря» проиграла «Остерсандсу»0
23:56
«Лацио» обыграл в гостях «Витесс»3
23:56
«Реал Сосьедад» разгромил «Русенборг»1
23:16
Тарасов: «„Локомотив“ играл на победу»6
22:42
Матч «Арсенал» - «Кельн» отложен из соображений безопасности14
22:38
РФС разрешил «Амкару» зарегистрировать Форбса1
22:35
Сёмин: «Хотели большего, чем ничью»8
21:55
АЕК обыграл на выезде «Риеку»0
21:55
«Милан» разгромил «Аустрию»16
21:55
«Фастав» и «Шериф» разошлись миром1
21:55
«Башакшехир» сыграл вничью с «Лудогорцем»0
21:54
«Брага» обыграла в гостях «Хоффенхайм»4

Геркус: «Остальные матчи „Локомотива“ должны быть проще»

вчера, 22:33
КопенгагенКопенгаген0 : 0ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге Европы.

«Нормальный матч. Для дебюта вполне приемлемый результат. Пускай и не за счет блестящей игры. Играли самоотверженно, спокойно, структурировано и даже создавали моменты. Не так много, как хотелось бы, не так опасно как в предыдущих играх, но все же.

Мы играли на удержание? Скорее аккуратно. „Копенгаген“ тоже подсел после перерыва, потому что явно делал ставку на первый тайм. Им тоже не хватает состава. Соглашусь, что это, наверное, был самый сложный матч в группе. Остальные должны быть проще».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ИВАН МЕЛЕШИН
вчера в 23:17
Интересно, какую цель преследует Геркус в Лиге Европы... Аккуратно играть без нападения?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100