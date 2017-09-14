В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» сыграла вничью с БАТЭ.
Белград, стадион «Райко Митич»
«Црвена Звезда» (Сербия) – БАТЭ (Белоруссия) – 1:1 (0:0)
Голы: Радоньич 54 – Сигневич 72.
«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Стойкович, Дональд, Крстичич (Милияш 89), Ле Таллек, Канга, Боаки, Радоньич (Рикардиньо 72), Срнич (Пешич 77).
Главный тренер: Владан Милоевич.
БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Гайдучик, Милунович, Стасевич (М. Володько 83), А. Володько (Сигневич 61), Драгун, Иванич, Риос, Родионов (Бага 74), Гордейчук.
Главный тренер: Александр Ермакович.
Предупреждения: Савич 15, Милунович 47, Родионов 53, Канга 90, Сигневич 90.
Судья: Арановский (Украина).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте