«Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Зюлте-Варегем» проиграл «Ницце».
Варегем, стадион «Регенбогстадион»
«Зюлте-Варегем» (Бельгия) – «Ницца» (Франция) – 1:5 (0:3)
Голы: Лейя 46 – Плеа 16, Плеа 20, Данте 28, Сен-Максимен 69, Балотелли 74.
«Зюлте-Варегем»: Леали, Де Фаув, Дерийк, Хамалайнен, Хейлен, Кайя (Копман 75), Де Пов (Кастанос 74), Де Сарт, Думбия, Лейя (Шапонич 84), Олайинка.
Главный тренер: Франки Дюри.
«Ницца»: Кардиналь, Данте, Жалле, Ле Маршан, Суке, Менди (Срарфи 84), Плеа (Тамез 77), Сери (Ганаго 77), Лис Мелу, Балотелли, Сен-Максимен.
Главный тренер: Люсьен Фавр.
Предупреждения: Балотелли 38, Сен-Максимен 54, Лейя 76.
Судья: Али Палыбыйык (Турция).
В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».
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