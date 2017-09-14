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«Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем»

вчера, 23:59
Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем1 : 5НиццаНиццаМатч завершен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Зюлте-Варегем» проиграл «Ницце».

Варегем, стадион «Регенбогстадион»

«Зюлте-Варегем» (Бельгия) – «Ницца» (Франция) – 1:5 (0:3)
Голы: Лейя 46Плеа 16, Плеа 20, Данте 28, Сен-Максимен 69, Балотелли 74.

«Зюлте-Варегем»: Леали, Де Фаув, Дерийк, Хамалайнен, Хейлен, Кайя (Копман 75), Де Пов (Кастанос 74), Де Сарт, Думбия, Лейя (Шапонич 84), Олайинка.
Главный тренер: Франки Дюри.

«Ницца»: Кардиналь, Данте, Жалле, Ле Маршан, Суке, Менди (Срарфи 84), Плеа (Тамез 77), Сери (Ганаго 77), Лис Мелу, Балотелли, Сен-Максимен.
Главный тренер: Люсьен Фавр.

Предупреждения: Балотелли 38, Сен-Максимен 54, Лейя 76. 

Судья: Али Палыбыйык (Турция).

В другом матче «Зенит» обыграл «Вардар».

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