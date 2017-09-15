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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Сольбаккен: «„Копенгаген“ должен был побеждать „Локомотив“»

сегодня, 03:58
КопенгагенКопенгаген0 : 0ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Наставник «Копенгагена» Столе Сольбаккен после матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (0:0) заявил, что его команда должна была побеждать «железнодорожников», так как владела игровым преимуществом:

«Матч с „Рубином“ (Прим. – состоявшийся в 2010 году и завершившийся победой датчан - 1:0) тоже был достаточно равным, но сегодня у нас было преимущество и мы должны были победить, просто не получилось. У „Локомотива“ хорошие защитники, которые не допускали ошибок. В целом получился красивый матч, на уровне Лиги Европы. Мы очень хорошо играли, футболисты чувствовали друг друга, делали ловушки для „Локомотива“, но соперник на них не попался».

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Все комментарии
kastites
сегодня в 07:39
Размечтался
starche
сегодня в 07:08
В Москве будет непросто.
Роман Романов
сегодня в 06:37
Должен, да не обязан.
sir_Alex
сегодня в 06:31
Надо было реализовывать свои моменты.
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