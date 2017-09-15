Сольбаккен: «„Копенгаген“ должен был побеждать „Локомотив“»

Наставник «Копенгагена» Столе Сольбаккен после матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (0:0) заявил, что его команда должна была побеждать «железнодорожников», так как владела игровым преимуществом:

«Матч с „Рубином“ (Прим. – состоявшийся в 2010 году и завершившийся победой датчан - 1:0) тоже был достаточно равным, но сегодня у нас было преимущество и мы должны были победить, просто не получилось. У „Локомотива“ хорошие защитники, которые не допускали ошибок. В целом получился красивый матч, на уровне Лиги Европы. Мы очень хорошо играли, футболисты чувствовали друг друга, делали ловушки для „Локомотива“, но соперник на них не попался».

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