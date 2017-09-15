Куман: «Мне не нравится видеть „Эвертон“ таким, но я должен критиковать себя»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды от «Аталанты» в матче группового этапа Лиги Европы (0:3):

«Многое пошло не так за исключением, может быть, десяти минут в первом тайме, когда мы держали мяч немного лучше и чувствовали себя немного увереннее. Наиболее болезненно то, что в первой половине встречи соперник проявил большую агрессию, больше страсти… В такие моменты тренеру нужно спрашивать с себя. Я задавал себе вопрос: „Что я делаю не так?“ после второго тайма с „Тоттенхэмом“ и первого тайма в этом матче. Мне не нравится видеть свою команду такой. Мы можем играть плохо, мы можем упускать моменты, но нельзя так проигрывать в желании.

С одной стороны, нам нужно больше терпения, с другой – каждый должен показать свой максимум для достижения результата. Но сейчас не время критиковать игроков. Я должен критиковать себя, потому что команда не была подготовленной к этому матчу, и спрашивать за это нужно с меня».

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