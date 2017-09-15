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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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«Арсенал» Тула - «Динамо»: стартовые составы

сегодня, 18:37
АрсеналАрсенал1 : 0ДинамоДинамоМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Динамо». Напомним, что команды рассудит бригада арбитров под руководством Михаила Вилкова.

«Арсенал» Тула: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич. 

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай. 

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 20:44
Арсенал сейчас сильнее.
Алексей Буренин
сегодня в 20:16
не предсказуемый матч
Марк Аврелий ответил ЭJlvIS
сегодня в 19:42
ЭJlvIS:
Я тебе могу скинуть. Ты в вконтакте есть?
На ютубе кстати тоже есть трансляция.
cska.78
сегодня в 19:35
Динамикам победы!
Марк Аврелий ответил ЭJlvIS
сегодня в 19:28
ЭJlvIS:
Я тебе могу скинуть. Ты в вконтакте есть?
Удалил ссылку на мою страницу отсюда. Если что, у меня в комментах можешь глянуть. Трансляцию в динамовской группе нашел
вячеслав остапенко
сегодня в 19:20
Я думаю победит Динамо
ЭJlvIS ответил Марк Аврелий
сегодня в 19:09
Марк Аврелий:
Привет! Надо найти нормальную трансляцию в инете.
Я тебе могу скинуть. Ты в вконтакте есть?
Марк Аврелий ответил ЭJlvIS
сегодня в 19:09
ЭJlvIS:
Здорово! Матч будешь смотреть же?
Привет! Надо найти нормальную трансляцию в инете.
ЭJlvIS ответил Марк Аврелий
сегодня в 19:05
Марк Аврелий:
Тем более впереди тяжелые матчи у Динамо с московскими командами.
Здорово! Матч будешь смотреть же?
Dominators
сегодня в 18:48
Поставил на ничью . Думаю обе команды будут довольны . Динамо ничьей на выезде , Арсенал ничьей с московским клубом .
Адвокат 76
сегодня в 18:47
Удачи Динамо!
Марк Аврелий
сегодня в 18:45
Тем более впереди тяжелые матчи у Динамо с московскими командами.
Марк Аврелий
сегодня в 18:44
Удачи Динамо! Надо брать 3 очка на выезде, соперник проходной.
cska plus
сегодня в 18:44
    Tommy Lee 2
    сегодня в 18:40
    Удачи Динамо, опустите этот спартаковский филиал.
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