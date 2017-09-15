«Арсенал» Тула - «Динамо»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Динамо». Напомним, что команды рассудит бригада арбитров под руководством Михаила Вилкова.
«Арсенал» Тула: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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