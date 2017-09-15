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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Гол Беляева принёс «Арсеналу» победу над «Динамо»

сегодня, 21:22
АрсеналАрсенал1 : 0ДинамоДинамоМатч завершен

В поединке 10-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» в родных стенах переиграл московское «Динамо».

Тула, стадион «Арсенал» 

«Арсенал» Тула – «Динамо» Москва – 1:0 (1:0)
Голы: Беляев 17

«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Александров, Боурчану, Максимов (Ткачев 78), Чаушич (Денисов 90+2), Шевченко, Джорджевич (Расич 86).
Главный тренер: Миодраг Божович.

«Динамо» Москва: Шунин, Рыков (Шунич 42), Хольмен, Терехов, Темников, Сапета, Тиам (Зотов 46), Соснин, Козлов, Панченко (Вандерсон 68), Бечирай.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

Предупреждения: Соснин 24, Терехов 44, Шевченко 67, Комбаров 90+4.

Судья: Михаил Вилков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
ЭJlvIS
сегодня в 21:24
Был Ионов, появился Соснин. Я про подачи угловых....Соснин в прошлом сезоне с 5 метров в створ ворот попасть не смог в матч против Кубани.
Бечирай Темникова не замечает. Короче. замечательная игра. Просто шикарная.
Еще и Панченко потеряли. Надеюсь, что все будет хорошо с Кирой
Михалыч 75
сегодня в 21:24
Ждём реакцию нового эксперта Панченко старшего
Марк Аврелий
сегодня в 21:24
Проигрывать таким соперникам нельзя. Чувствую, что если ничего не изменится, нас ждет зона стыковых матчей по итогам сезона.
Mi6
сегодня в 21:24
Почти как сборная России
Спагетти
сегодня в 21:23
ФНЛовская команда проиграла.
RiotZero
сегодня в 21:23
Да Калита никакой тренер.
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