Гол Беляева принёс «Арсеналу» победу над «Динамо»

В поединке 10-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» в родных стенах переиграл московское «Динамо».
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» Тула – «Динамо» Москва – 1:0 (1:0)
Голы: Беляев 17
«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Александров, Боурчану, Максимов (Ткачев 78), Чаушич (Денисов 90+2), Шевченко, Джорджевич (Расич 86).
Главный тренер: Миодраг Божович.
«Динамо» Москва: Шунин, Рыков (Шунич 42), Хольмен, Терехов, Темников, Сапета, Тиам (Зотов 46), Соснин, Козлов, Панченко (Вандерсон 68), Бечирай.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
Предупреждения: Соснин 24, Терехов 44, Шевченко 67, Комбаров 90+4.
Судья: Михаил Вилков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Бечирай Темникова не замечает. Короче. замечательная игра. Просто шикарная.
Еще и Панченко потеряли. Надеюсь, что все будет хорошо с Кирой
Бечирай Темникова не замечает. Короче. замечательная игра. Просто шикарная.
Еще и Панченко потеряли. Надеюсь, что все будет хорошо с Кирой