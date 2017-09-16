«Крылья Советов» не оказали гостеприимства «Балтике»

В поединке 14-го тура ФНЛ «Крылья Советов» разгромили «Балтику».
Самара, стадион «Металлург»
«Крылья Советов» – «Балтика» – 3:0 (1:0)
Голы: Корниленко 13, Чочиев 57, Самодин 66
«Крылья Советов»: Конюхов, Гаджибеков, Надсон, Таранов, Ятченко (Зотов 4 (Тихонов 74)), Мияйлович (Кленкин 60), Чочиев, Ланин, Корниленко (Ткачук 59), Алиев, Самодин.
Главный тренер: Андрей Тихонов.
«Балтика»: Помазан, Тимошин, Логашов, Каленкович, Крючков, Свежов (Малеев 85), Чуперка, Шешуков (Родионов 80), Скопинцев, Себай, Касьян (Кобялко 36).
Главный тренер: Игорь Черевченко.
Предупреждения: Себай 14, Свежов 33, Крючков 65.
Удаление: Себай (вторая желтая) 15.
Судья: Василий Казарцев.
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