«Монако» крупно обыграл «Страсбур»

В поединке 6-го тура Лиги 1 «Монако» в отсутствие травмированных Даниэля Субашича и Тома Лемара разгромил «Страсбур».
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» – «Страсбур» – 3:0 (1:0)
Голы: Лопеш 44, Фалькао 51, Фалькао 67.
«Монако»: Бенальо, Глик, Жорже, Жемерсон, Сидибе, Тилеманс, Фабиньо, Лопеш (Каррильо 72), Геззаль, Йоветич (Кейта 59), Фалькао (Мейте 85).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Страсбур»: Камара, Мартинес (Лиэнар 46), Манган, Сека, Коне, Сако (Гримм 68), Ахолу, Мартен, Терье (Гонсалвес 74), Саади, Да Кошта
Главный тренер: Тьерри Лори.
Предупреждения: Мартен 1, Манган 63, Сидибе 73, Жорже 85.
Судья: Жоан Амель.
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