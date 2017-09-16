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19:30 Матч завершен Тоттенхэм 0:0 Суонси Сити
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16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
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17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Барселона
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16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
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19:00 Матч завершен Анжи 1:5 Краснодар
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14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
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18:00 Матч завершен Кубань 2:2 Факел
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«Монако» крупно обыграл «Страсбур»

сегодня, 19:52
МонакоМонако3 : 0СтрасбурСтрасбурМатч завершен

В поединке 6-го тура Лиги 1 «Монако» в отсутствие травмированных Даниэля Субашича и Тома Лемара разгромил «Страсбур».

Монако, стадион «Луи-Дозьем» 

«Монако» – «Страсбур» – 3:0 (1:0)
Голы: Лопеш 44, Фалькао 51, Фалькао 67.

«Монако»: Бенальо, Глик, Жорже, Жемерсон, Сидибе, Тилеманс, Фабиньо, Лопеш (Каррильо 72), Геззаль, Йоветич (Кейта 59), Фалькао (Мейте 85).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Страсбур»: Камара, Мартинес (Лиэнар 46), Манган, Сека, Коне, Сако (Гримм 68), Ахолу, Мартен, Терье (Гонсалвес 74), Саади, Да Кошта
Главный тренер: Тьерри Лори.

Предупреждения: Мартен 1, Манган 63, Сидибе 73, Жорже 85.

Судья: Жоан Амель.

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Все комментарии
Lazio-Kiev ответил Vector
сегодня в 21:00
Vector:
Хотел спросил, где Мбаппе...
Как сказал бы гинеколог, там его тоже нет!)
Zidane.5
сегодня в 20:52
Фалькао вторую молодость обрел.
cska.78
сегодня в 20:28
Монако, с победой!
sir_Alex
сегодня в 20:21
На классе.
Vector
сегодня в 19:55
Хотел спросил, где Мбаппе...
sihafazatron
сегодня в 19:54
фалькао молодец, забивать не разучился
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