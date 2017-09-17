Моуриньо: «В Англии взять титул сложнее, чем где-либо еще»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо убежден, что сегодня английская Премьер-Лига — самый сложный национальный футбольный турнир на планете:

«Сейчас всё стало еще сложнее. Каждый обладает экономической властью. Я говорю не просто о покупках, а о возможности сказать: „Нет, он не продается“. Каждый клуб Премьер-Лиги обладает такой властью, у каждой команды есть потенциал.

Всегда были разные причины, чтобы назвать этот турнир сложным. Он сложный, потому что в этой стране гораздо больше команд сражается за титул. Даже коллективы вне топ-6 или топ-7 способны дать бой и отобрать очки. Тут действительно большая конкуренция. В Англии взять титул сложнее, чем где-либо еще».

После ничьей в 4-м туре АПЛ «красные дьяволы» идут на втором месте в турнирной таблице.

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