«Атлетико» обыграл «Малагу» в дебютном матче на своём новом стадионе

В поединке 4-го тура Ла Лиги «Атлетико» одолел неуступчивую «Малагу».
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» – «Малага» – 1:0 (0:0)
Голы: Гризманн 59.
«Атлетико»: Облак, Луис, Эрнандес, Годин, Хуанфран, Габи, Партей (Феррейра Карраско 46), Коке, Сауль, Гризманн, Корреа (Торрес 65).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Малага»: Роберто, Луис Эрнандес, Росалес, Диего Гонсалес, Рикка, Ролон (Кеко 67), Ресио, Мула (Ролан 83), Гонсало Кастро (Хуанпи 64), Адриан Гонсалес, Бастон.
Главный тренер: Мичел Гонсалес.
Предупреждения: Феррейра Карраско 62, Хуанфран 75, Кеко 88.
Судья: Хосе Санчес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Тоже хотят стать футбольной страной....)))
Тоже хотят стать футбольной страной....)))
С ПОБЕДОЙ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ АТЛЕТИКО МАДРИД!
Гризманну спасибо за гол!
С ПОБЕДОЙ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ АТЛЕТИКО МАДРИД!
Гризманну спасибо за гол!
П.С.Стадион просто бомба!
П.С.Стадион просто бомба!