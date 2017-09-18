Иммобиле: «Это лучший старт сезона в моей карьере»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Дженоа» в матче 4-го тура Серии А. Форвард оформил дубль, и теперь на его счету 6 голов в 4-х поединках чемпионата Италии.

«Важно было добиться хорошего результата. „Дженоа“ неудачно начал сезон, поэтому они очень хотели набрать очки в матче с нами.

Жаль, что мы снова пропустили два мяча. Проанализируем ситуацию в ближайшие дни, постараемся понять, где мы ошиблись.

Это лучший старт сезона в моей карьере. Когда я только перешел в „Лацио“, то сказал, что упорная работа важнее, чем голы, а теперь я и команда пожинаем плоды своего труда, и мы не намерены останавливаться».

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