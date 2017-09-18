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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Агент: «К Милинкович-Савичу был большой интерес из Мадрида, Манчестера и Милана»

сегодня, 20:37

Матея Кежман, агент полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, рассказал, что летом к его клиенту проявляли интерес гранды европейского футбола.

«Из Мадрида, Манчестера и Милана был очень серьезный интерес, но Сергей хочет расти и иметь игровую практику, чтобы стать одним из лучших на своей позиции.  Трудно представить его не в „Лацио“, где он так хорошо начал сезон, хотя нельзя исключать ничего.

Если Милинкович-Савич продолжит играть на таком уровне, то в будущем к нему снова будет большой интерес. Посмотрим, что произойдет, но на данный момент важно, что Сергей растет под руководством Симоне Индзаги, который является очень хорошим тренером». 

Минувшим летом «Лацио» просил за 22-летнего серба 70 млн евро.

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Все комментарии
Гнойный
сегодня в 20:49
Кежман агент) не знал
Mоnоlo
сегодня в 20:49
Если бы был большой интерес то ушел бы. Агент слишком нагнетает.
marvel777
сегодня в 20:45
его брательник вратарь в МЮ в молодежке играет.
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