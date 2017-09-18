Вальверде: «Будем искать альтернативу Дембеле в резервной команде»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, как клуб будет выходить из ситуации с травмой нападающего Усмана Дембеле, который выбыл на срок до четырех месяцев.

«У Дембеле до этого не было мышечных травм, так что у него не было опыта, чтобы сразу распознать небольшие нарушения в организме. Опытный футболист, возможно, сумел бы предотвратить это повреждение.

Самое сложное для травмированного игрока - терпеть, работать в одиночестве и постоянно оценивать свое состояние. Дембеле - молодой игрок и с этими трудностями он будет сталкиваться на протяжении всей карьеры.

У нас есть несколько игроков в команде, которые могут закрыть его позицию. Деулофеу, Видаль, Денис Суарес, Андре Гомеш - вот некоторые варианты. Кроме того, будем искать альтернативу в резервной команде».

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