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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Вальверде: «Будем искать альтернативу Дембеле в резервной команде»

сегодня, 19:49

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, как клуб будет выходить из ситуации с травмой нападающего Усмана Дембеле, который выбыл на срок до четырех месяцев.

«У Дембеле до этого не было мышечных травм, так что у него не было опыта, чтобы сразу распознать небольшие нарушения в организме. Опытный футболист, возможно, сумел бы предотвратить это повреждение.

Самое сложное для травмированного игрока - терпеть, работать в одиночестве и постоянно оценивать свое состояние. Дембеле - молодой игрок и с этими трудностями он будет сталкиваться на протяжении всей карьеры.

У нас есть несколько игроков в команде, которые могут закрыть его позицию. Деулофеу, Видаль, Денис Суарес, Андре Гомеш - вот некоторые варианты. Кроме того, будем искать альтернативу в резервной команде».

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Все комментарии
Raamtvall
сегодня в 20:16
130 с хреном лимонов в трубу. А сколько было барселонских соплей про неймаросменщика...
Марк Аврелий
сегодня в 20:12
Неловко конечно получилось с Дембеле. Посмотрим, каким он будет после выздоровления.
Медив
сегодня в 20:09
Могли бы поискать до того, как потратили столько лямов
Chatlan ответил nba05
сегодня в 20:09
nba05:
Андре Гомеш на фланге,забавно
Дома против каких-нибудь Эйбаров можно
зигзаг
сегодня в 20:07
Дениса Суареса нужно основным делать в центре. У парня талант!
3ton
сегодня в 19:57
Как сезон начинали , к тому и вернулись

Надеюсь его молодой организм быстро востоновится и после перерыва в чемпионате он сразу вольется в игру
barcelona and cruyff
сегодня в 19:56
Гомеш? Лучше играть вдесятером
nba05
сегодня в 19:51
Андре Гомеш на фланге,забавно
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