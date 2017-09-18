Дани Алвес: «В ПСЖ не должно быть разногласий»

Защитник ПСЖ Дани Алвес прокомментировал конфликт между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром, которые во вчерашнем матче с «Лионом» (2:0) никак не могли определиться, кто из них будет исполнять стандартные положения. При этом в эпизоде с пробитием штрафного удара сам Алвес не пустил Кавани к мячу, а отдал его своему соотечественнику.

«В команде не должно быть разногласий между игроками. Мы все должны добавить, чтобы команда продолжала расти и достигала целей. Думаю, все в ПСЖ достаточно умны, чтобы осознавать - командные действия всегда важнее индивидуальных».

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