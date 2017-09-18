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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Дани Алвес: «В ПСЖ не должно быть разногласий»

сегодня, 17:47

Защитник ПСЖ Дани Алвес прокомментировал конфликт между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром, которые во вчерашнем матче с «Лионом» (2:0) никак не могли определиться, кто из них будет исполнять стандартные положения. При этом в эпизоде с пробитием штрафного удара сам Алвес не пустил Кавани к мячу, а отдал его своему соотечественнику.

«В команде не должно быть разногласий между игроками. Мы все должны добавить, чтобы команда продолжала расти и достигала целей. Думаю, все в ПСЖ достаточно умны, чтобы осознавать - командные действия всегда важнее индивидуальных».

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Все комментарии
киэнджин
сегодня в 18:51
Как и на соццере.))))
Великий Князь
сегодня в 18:44
Дани Алвес: «В ПСЖ не должно быть разногласий, поэтому всё будет по-моему»
FHTS-9
сегодня в 18:40
Ну да, говорит человек, который и создает эти разногласия.
Romeo 777
сегодня в 18:38
Что-то эти 2 новичка-подружки в команде слишком много на себя берут. Кавани нужно этих двух цыплят опустить с небес на землю.
DawnOfDestiny
сегодня в 18:30
Дани Алвес:"в ПСЖ не должно быть разногласий. поэтому стандарты будет исполнять Неймар")
киэнджин
сегодня в 18:21
Неймарка в Барсе тебя могли щелкнуть по головке, в ПСЖ волюшка есть но нет мозгов....Такой игрок, а команды ПСЖ не получится...
Owl Fake
сегодня в 18:21
Разногласия: «В ПСЖ не должно быть Дани Алвеса»
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:11
Так ты и взбудоражил всё... Неужели Матадор схавает это?
Schalke-04
сегодня в 18:06
shur ответил Глор ПСЖ
сегодня в 18:03
Глор ПСЖ:
В ПСЖ тебя быть не должно. Из Барселоны ушёл - как будто намордник сняли.
...две отделившиеся тени карлика злобно летали в небе Парижа...
Ternan
сегодня в 17:57
Сам кашу заварил, теперь начинает.
marvel777
сегодня в 17:52
сам себе это скажи шизофреник)
Глор ПСЖ
сегодня в 17:51
В ПСЖ тебя быть не должно. Из Барселоны ушёл - как будто намордник сняли.
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