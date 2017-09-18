Кутроне: «Для меня носить футболку „Милана“ - это всё»

19-летний нападающий «Милана» Патрик Кутроне, на счету которого два мяча и голевая передача в 4-х турах Серии А, рассказал, что для него значит защищать цвета «россонери»:

«Мне нужно продолжать упорно работать, это лишь начало моей карьеры. Пока я еще ничего не добился. Моя задача - помогать партнерам, я не могу думать лишь о голах.

Я в системе „Милана“ уже 12 лет, для меня носить футболку этого клуба - это всё. Это всегда было моей мечтой».

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