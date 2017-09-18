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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Cакки считает, что «Баварии» следует прекратить сотрудничество с Анчелотти

сегодня, 17:38

Известный итальянский специалист Арриго Сакки считает, что главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти следует покинуть свой пост, так это пойдет на пользу всем сторонам. Анчелотти в свое время играл под руководством Сакки в «Милане».

«Похоже, изменения на тренерском мостике пошли бы на пользу „Баварии“. Когда ты становишься старше, то теряешь эту страсть к футболу. Такова жизнь. Мне кажется, что команда потеряла энтузиазм.

Тем не менее Карло является отличным тренером. Кто еще трижды выигрывал Лигу чемпионов? Он был успешен во всем мире».

По слухам, Анчелотти покинет «Баварию» следующим летом, если клуб не достигнет успеха в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Медив ответил киэнджин
сегодня в 18:30
киэнджин:
Снова увольнение....Юпп че до 100 лет ваш проект должен тренировать.._)))0
Ну не знаю на счет Юппа, но то что Рибери и Роббен нацелились играть до ста лет, это стопроцентов
киэнджин
сегодня в 18:17
Снова увольнение....Юпп че до 100 лет ваш проект должен тренировать.._)))0
Медив ответил Mоnоlo
сегодня в 18:16
Mоnоlo:
А что не так с Баварией? Одна из лучших команд в Европе с одним из лучших составов в Европе. Или виноваты все кроме Анчелотти? А когда из Челси его поперли тоже был виноват Абрамович и КО? Очень сильно сомневаюсь. Дело явно не в Баварии, а в тренере. Не возможно так уныло играть при таком составе. При всем уважении. С тем же Пепом играли на голову лучше. Последений сезон ЛВГ сейчас кажется не таким уж и плохим.
    травокур
    сегодня в 18:14
    все просто некоторые команды и тренера несовместимы!
    GIRONDINS DE BORDEAUX
    сегодня в 17:47
    Если проиграют шахтерам из Гельзенкирхена то думою покинет Баварию.
    Mоnоlo ответил AmIIIeR89
    сегодня в 17:45
    AmIIIeR89:
    Ему всего 57, а до скольки тренировал и успешно тренировал САФ,к слову о страсти? Да дело то не в Анчи, а в самой Баварии
    А что не так с Баварией? Одна из лучших команд в Европе с одним из лучших составов в Европе. Или виноваты все кроме Анчелотти? А когда из Челси его поперли тоже был виноват Абрамович и КО? Очень сильно сомневаюсь. Дело явно не в Баварии, а в тренере. Не возможно так уныло играть при таком составе. При всем уважении. С тем же Пепом играли на голову лучше. Последений сезон ЛВГ сейчас кажется не таким уж и плохим.
    Mоnоlo
    сегодня в 17:45
    Физрука спустили с небес на землю. Пора идти в Серию Б тренировать.
    AmIIIeR89
    сегодня в 17:44
    Ему всего 57, а до скольки тренировал и успешно тренировал САФ,к слову о страсти? Да дело то не в Анчи, а в самой Баварии
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