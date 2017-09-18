Cакки считает, что «Баварии» следует прекратить сотрудничество с Анчелотти

Известный итальянский специалист Арриго Сакки считает, что главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти следует покинуть свой пост, так это пойдет на пользу всем сторонам. Анчелотти в свое время играл под руководством Сакки в «Милане».

«Похоже, изменения на тренерском мостике пошли бы на пользу „Баварии“. Когда ты становишься старше, то теряешь эту страсть к футболу. Такова жизнь. Мне кажется, что команда потеряла энтузиазм.

Тем не менее Карло является отличным тренером. Кто еще трижды выигрывал Лигу чемпионов? Он был успешен во всем мире».

По слухам, Анчелотти покинет «Баварию» следующим летом, если клуб не достигнет успеха в Лиге чемпионов.

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