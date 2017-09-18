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Ромарио будет бороться за пост президента Федерации футбола Бразилии

сегодня, 16:13

Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне федеральный сенатор от штата Рио-де-Жанейро, Ромарио заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Бразилии:

«На полном серьезе сообщаю: намерен побороться за пост президента Федерации футбола Бразилии. Я осознаю все те сложности, с которыми мне придется столкнуться, чтобы поменять систему.

Не имею ничего против Федерации, но проблема в том, что в организации есть плохие люди, которые не заинтересованы в том, чтобы развивать футбол», - заявил легендарный футболист.

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Все комментарии
Alex12357
сегодня в 16:53
Всё правильно !У руля должен быть тот кто знает всю эту кухню!
Остапчук 67
сегодня в 16:43
Какой из него руководитель?
Ромарио с трудом свои мячи подсчитывал.
КЭТиК
сегодня в 16:37
Всякая метла метет по своему.
No problem
сегодня в 16:26
Агенты,ара,агенты папочки и их многочисленные подпольные фирмы контролируют всю Бразилию).
Какая на***н федерация?).
Забудь Ром.
Не суйся.Там и без тебя бардак.
Или позвони Марадоне,он тебе расскажет че и как в политике в футболе.
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