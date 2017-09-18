Ромарио будет бороться за пост президента Федерации футбола Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне федеральный сенатор от штата Рио-де-Жанейро, Ромарио заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Бразилии:

«На полном серьезе сообщаю: намерен побороться за пост президента Федерации футбола Бразилии. Я осознаю все те сложности, с которыми мне придется столкнуться, чтобы поменять систему.

Не имею ничего против Федерации, но проблема в том, что в организации есть плохие люди, которые не заинтересованы в том, чтобы развивать футбол», - заявил легендарный футболист.

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