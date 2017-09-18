Ширер: «„Ливерпуль“ Клоппа не отличается от „Ливерпуля“ Роджерса»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал работу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа:
«Да, Клопп вывел „Ливерпуль“ в Лигу чемпионов, финишировав в прошлом сезоне на 4-м месте в АПЛ. Это добавило ему доверия со стороны руководства клуба. Но правда в том, что „Ливерпуль“ Клоппа не отличается от „Ливерпуля“ Роджерса.
Мне интересно, а чем они занимаются на тренировках, если мы наблюдаем в их обороне одни и те же ошибки тур за туром.
После разгрома от „Ман Сити“ Клопп посетовал на красную карточку. Но удалили-то у них нападающего. В такой ситуации закройся, постарайся выжать результат. Но это не про „Ливерпуль“. Они раскрылись, так же как в матче против „Уотфорда“.
Да, за игрой „Ливерпуля“ приятно наблюдать, но не только фанатам „красных“, но и фанатам соперников. Клоппу надо навести порядок в обороне, а то мечты о титуле так и останутся мечтами».
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я не понимаю одного почему какие то игроки делают подобные заявления. Ты Кто бывший игрок эксперт, но не тренер. Я думаю критиковать работу тренера может только тренер.
или поработав 8 туров с Ньюкаслом в 2009 обеспечив им полный вылет из АПЛ Ширер себя считает тренером?
Ширер говорит закрытся надо было после удаления Мане в игре с МС они и так проигрывали, Клопп никогда не будет играть в автобус,. А закрывшись ты еще больше призовешь атаковать соперника. может не 5 мячей влетело, а 3. полюбе ливер взял бы баранку.
PS Отвалите уже все от Клоппа. иначе просто еще одного хорошего тренера потеряете.
я не понимаю одного почему какие то игроки делают подобные заявления. Ты Кто бывший игрок эксперт, но не тренер. Я думаю критиковать работу тренера может только тренер.
или поработав 8 туров с Ньюкаслом в 2009 обеспечив им полный вылет из АПЛ Ширер себя считает тренером?
Ширер говорит закрытся надо было после удаления Мане в игре с МС они и так проигрывали, Клопп никогда не будет играть в автобус,. А закрывшись ты еще больше призовешь атаковать соперника. может не 5 мячей влетело, а 3. полюбе ливер взял бы баранку.
PS Отвалите уже все от Клоппа. иначе просто еще одного хорошего тренера потеряете.
Собственно, 28 лет оставались, что мешает и дальше ими оставаться?
Собственно, 28 лет оставались, что мешает и дальше ими оставаться?
Роджерса тащил Суарез, и временами Джеррард или Шкртел, Клоппа тащил Коутиньо, теперь это Салах и Мане. Защиты нет совсем, в атаке всё решают 2 игрока. Их нет - игры тоже нет.
Действительно, Клопп Ливерпуля как две капли воды похож на команду Роджерса, и на БД Клоппа, с которой он в последнем сезоне очень сильно провалился. Работы над ошибками нет вообще. Как можно чего-то добиться, если твоя команда с открытым забралом несётся на любого соперника, а успех зависит от игры 2 футболистов из 11?
Роджерса тащил Суарез, и временами Джеррард или Шкртел, Клоппа тащил Коутиньо, теперь это Салах и Мане. Защиты нет совсем, в атаке всё решают 2 игрока. Их нет - игры тоже нет.
Действительно, Клопп Ливерпуля как две капли воды похож на команду Роджерса, и на БД Клоппа, с которой он в последнем сезоне очень сильно провалился. Работы над ошибками нет вообще. Как можно чего-то добиться, если твоя команда с открытым забралом несётся на любого соперника, а успех зависит от игры 2 футболистов из 11?