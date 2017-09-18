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Ширер: «„Ливерпуль“ Клоппа не отличается от „Ливерпуля“ Роджерса»

сегодня, 14:54

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал работу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа:

«Да, Клопп вывел „Ливерпуль“ в Лигу чемпионов, финишировав в прошлом сезоне на 4-м месте в АПЛ. Это добавило ему доверия со стороны руководства клуба. Но правда в том, что „Ливерпуль“ Клоппа не отличается от „Ливерпуля“ Роджерса.

Мне интересно, а чем они занимаются на тренировках, если мы наблюдаем в их обороне одни и те же ошибки тур за туром. 

После разгрома от „Ман Сити“ Клопп посетовал на красную карточку. Но удалили-то у них нападающего. В такой ситуации закройся, постарайся выжать результат. Но это не про „Ливерпуль“. Они раскрылись, так же как в матче против „Уотфорда“.

Да, за игрой „Ливерпуля“ приятно наблюдать, но не только фанатам „красных“, но и фанатам соперников. Клоппу надо навести порядок в обороне, а то мечты о титуле так и останутся мечтами».

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 15:47
Есть такое! При этом Роджерс хотя бы был в шаге от чемпионства в сезоне 2013-2014. А вот Юрген пока об этом может только мечтать!
Monolo ответил manutd navsegda
сегодня в 15:42
manutd navsegda:
Ну так у Эвертона нет задачи взять АПЛ, ну не попадут в ЕК и черт с ним займут свое место в середине таблицы для них это не провал сезона.
Почему не провал? Провал. 130+ млн фунтов на трансферы потратили. Хотя 6 место было бы ихним максимумом перед началом сезона.
manutd navsegda ответил КЭТиК
сегодня в 15:39
КЭТиК:
У Эвертона дела еще хуже.
Ну так у Эвертона нет задачи взять АПЛ, ну не попадут в ЕК и черт с ним займут свое место в середине таблицы для них это не провал сезона.
Monolo ответил manutd navsegda
сегодня в 15:37
manutd navsegda:
Вот по поводу трансферной политики полностью согласен, и приход Юры должен был положить конец этому цирку но как мы видим он ничего не изменил!
Они же вроде отдали все бразды правления Клоппу хотя раньше трансферный комитет по поводу трансферов все решал в Ливерпуле. Только толку? Как скупали дно так и скупают. Обидно за АПЛ) Ибо с такими финансами можно было бы создать команду получше:) Это у нас сейчас проблема постройки стадиона и супер трансферы мы не делаем. Но Ливерпуль то что? Просто смех:)
Rizo1
сегодня в 15:37
    DXTK
    сегодня в 15:36
    Яйца курицу не учат.

    я не понимаю одного почему какие то игроки делают подобные заявления. Ты Кто бывший игрок эксперт, но не тренер. Я думаю критиковать работу тренера может только тренер.

    или поработав 8 туров с Ньюкаслом в 2009 обеспечив им полный вылет из АПЛ Ширер себя считает тренером?

    Ширер говорит закрытся надо было после удаления Мане в игре с МС они и так проигрывали, Клопп никогда не будет играть в автобус,. А закрывшись ты еще больше призовешь атаковать соперника. может не 5 мячей влетело, а 3. полюбе ливер взял бы баранку.

    PS Отвалите уже все от Клоппа. иначе просто еще одного хорошего тренера потеряете.
    Rizo1
    сегодня в 15:36
    Нормально..Тренер он!! и это говорит человек который Ньюкасл затащил в чемпионшип!!
    Monolo ответил Red_team
    сегодня в 15:34
    Red_team:
    "Просто цирк, а не трансферная политика" - это кого-то удивляет в отношении Ливера? Это ж их коронный почерк
    Я просто думала что после прихода Клоппа и практически роспуска трансферного комитета что то изменится. Но нет. Дно оно и есть дно. Его ничем не изменить.
    manutd navsegda ответил Monolo
    сегодня в 15:34
    Monolo:
    Надо было укреплять защиту еще летом. Неужели не было толковых ЦЗ и ЛЗ на рынке? Шпоры к примеру откопали Санчеса из Аякса и мы только рады. Парень сейчас просто шикарно играет. Зачем было зацикливаться на этом Ван Дайке? Или в той же АПЛ мало хороших защитников? Тот же Шоукросс или Кин явно на голову выше всех нынешних защитников Ливерпуля. То что святые не продадут голландца было понятно еще в июле. Да и в Европе на продажу достаточно игроков. Зачем было брать того же Кариуса? Который при всем уважении за Майнц играл просто хорошо. Взяли бы того же Лено который уже готовый вратарь для ТОП клуба. Тот же Хорн? Шикарные вратари. Просто цирк, а не трансферная политика уже который год.
    Вот по поводу трансферной политики полностью согласен, и приход Юры должен был положить конец этому цирку но как мы видим он ничего не изменил!
    Red_team ответил Monolo
    сегодня в 15:31
    Monolo:
    Надо было укреплять защиту еще летом. Неужели не было толковых ЦЗ и ЛЗ на рынке? Шпоры к примеру откопали Санчеса из Аякса и мы только рады. Парень сейчас просто шикарно играет. Зачем было зацикливаться на этом Ван Дайке? Или в той же АПЛ мало хороших защитников? Тот же Шоукросс или Кин явно на голову выше всех нынешних защитников Ливерпуля. То что святые не продадут голландца было понятно еще в июле. Да и в Европе на продажу достаточно игроков. Зачем было брать того же Кариуса? Который при всем уважении за Майнц играл просто хорошо. Взяли бы того же Лено который уже готовый вратарь для ТОП клуба. Тот же Хорн? Шикарные вратари. Просто цирк, а не трансферная политика уже который год.
    "Просто цирк, а не трансферная политика" - это кого-то удивляет в отношении Ливера? Это ж их коронный почерк
    КЭТиК
    сегодня в 15:29
    У Эвертона дела еще хуже.
    Monolo
    сегодня в 15:24
    Надо было укреплять защиту еще летом. Неужели не было толковых ЦЗ и ЛЗ на рынке? Шпоры к примеру откопали Санчеса из Аякса и мы только рады. Парень сейчас просто шикарно играет. Зачем было зацикливаться на этом Ван Дайке? Или в той же АПЛ мало хороших защитников? Тот же Шоукросс или Кин явно на голову выше всех нынешних защитников Ливерпуля. То что святые не продадут голландца было понятно еще в июле. Да и в Европе на продажу достаточно игроков. Зачем было брать того же Кариуса? Который при всем уважении за Майнц играл просто хорошо. Взяли бы того же Лено который уже готовый вратарь для ТОП клуба. Тот же Хорн? Шикарные вратари. Просто цирк, а не трансферная политика уже который год.
    Owl Fake
    сегодня в 15:18
    "а то мечты о титуле так и останутся мечтами.."

    Собственно, 28 лет оставались, что мешает и дальше ими оставаться?
    Red_team
    сегодня в 15:16
    Верим в Клоппа, он же гений
    Monolo ответил Cules2013
    сегодня в 15:15
    Cules2013:
    Это правда. При Роджерсе Ливерпуль занимал и 2 место тоже, если кто уже забыл. Роджерса тащил Суарез, и временами Джеррард или Шкртел, Клоппа тащил Коутиньо, теперь это Салах и Мане. Защиты нет совсем, в атаке всё решают 2 игрока. Их нет - игры тоже нет. Действительно, Клопп Ливерпуля как две капли воды похож на команду Роджерса, и на БД Клоппа, с которой он в последнем сезоне очень сильно провалился. Работы над ошибками нет вообще. Как можно чего-то добиться, если твоя команда с открытым забралом несётся на любого соперника, а успех зависит от игры 2 футболистов из 11?
    Не знаю где там тащил Коутиньо. Он раз в три матча просыпается уже который год. Очень нестабильный игрок.
    Monolo
    сегодня в 15:12
    Вратаря нет, защиты нет, центра поля тоже по сути нет. Одна хорошая атака. Как с эстонским "лидером" обороны, вечным косячником Миньоле и "великим" капитаном Хендерсоном можно чего то добиться? Никак. Борьба за ТОП-4 и 1/4 ЛЧ максимум нынешнего Ливерпуля.
    Cules2013
    сегодня в 15:03
    Это правда. При Роджерсе Ливерпуль занимал и 2 место тоже, если кто уже забыл.
    Роджерса тащил Суарез, и временами Джеррард или Шкртел, Клоппа тащил Коутиньо, теперь это Салах и Мане. Защиты нет совсем, в атаке всё решают 2 игрока. Их нет - игры тоже нет.
    Действительно, Клопп Ливерпуля как две капли воды похож на команду Роджерса, и на БД Клоппа, с которой он в последнем сезоне очень сильно провалился. Работы над ошибками нет вообще. Как можно чего-то добиться, если твоя команда с открытым забралом несётся на любого соперника, а успех зависит от игры 2 футболистов из 11?
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