Ширер: «„Ливерпуль“ Клоппа не отличается от „Ливерпуля“ Роджерса»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал работу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа:

«Да, Клопп вывел „Ливерпуль“ в Лигу чемпионов, финишировав в прошлом сезоне на 4-м месте в АПЛ. Это добавило ему доверия со стороны руководства клуба. Но правда в том, что „Ливерпуль“ Клоппа не отличается от „Ливерпуля“ Роджерса.

Мне интересно, а чем они занимаются на тренировках, если мы наблюдаем в их обороне одни и те же ошибки тур за туром.

После разгрома от „Ман Сити“ Клопп посетовал на красную карточку. Но удалили-то у них нападающего. В такой ситуации закройся, постарайся выжать результат. Но это не про „Ливерпуль“. Они раскрылись, так же как в матче против „Уотфорда“.

Да, за игрой „Ливерпуля“ приятно наблюдать, но не только фанатам „красных“, но и фанатам соперников. Клоппу надо навести порядок в обороне, а то мечты о титуле так и останутся мечтами».

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