Кавани: «Между мной и Неймаром нет никакой проблемы»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани прокомментировал слухи о конфликте со своим одноклубником Неймаром. Напомним, в матче 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0) защитник Дани Алвес не дал Кавани пробить штрафной, отдав мяч Неймару. Позднее уже Кавани не позволил бразильскому форварду исполнить пенальти. Затем в СМИ появилась информация о том, что Неймар отписался от Кавани в Instagram, а капитану ПСЖ Тиаго Силве пришлось предотвратить драку между уругвайцем и бразильцем в раздевалке.

«Не знаю, зачем кто-то придумывает все эти истории. Есть обычные вещи, которые порой происходят в футболе. Узнал обо всём этом от брата. Он рассказал, что люди обсуждают то, что я не дал Неймару пробить пенальти, что у нас с ним есть какие-то проблемы. А правда заключается в том, что никакой проблемы нет.

Неймар только прибыл в команду, а в нашей команде есть всё для того, чтобы его адаптация прошла успешно. Мне казалось, все должны видеть, что она проходит быстро».

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