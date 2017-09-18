Бартомеу: «Я рад, что действия ПСЖ расследуются»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о трансферных запросах «Ливерпуля» по Филиппе Коутиньо, снова поведал, что новый контракт с Лионелем Месси уже давно готов, а также сообщил, что он не стал плохо спать из-за недоверия к его персоне со стороны некоторых болельщиков каталонцев.

«Я не буду говорить, сколько мы предлагали за Коутиньо. „Ливерпуль“ просил 200 млн евро, но мы не собирались платить 200 или 150. Клубы должны соблюдать правила, и я рад, что действия ПСЖ расследуют, это в интересах других европейских клубов.

Договор Месси подписан его отцом. Не хватает лишь подписи Лео и фотографии, но это будет сделано. Месси продемонстрировал свою приверженность клубу на поле, он лучший игрок мира.

Я не стал хуже спать из-за вотума недоверия. Мне не нужно любви, я просто хочу, чтобы люди видели мою работу и то, что я всегда пытаюсь сделать „Барселону“ лучше».

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