Соу: «Знаю, что с ЦСКА у „Динамо“ добрые отношения, но на поле друзей не бывает»

Полузащитник «Динамо» Самба Соу поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против ЦСКА.

«Я знаю, что ЦСКА – один из ведущих клубов России, который постоянно играет в Лиге чемпионов и ежегодно ставит перед собой задачу по завоеванию золотых медалей. Мне также рассказали, что если „Спартак“ и „Зенит“, с которыми мы играли ранее, - это принципиальные оппоненты, отношения фанатов никак не назвать дружескими, то с армейцами как раз все мирно, по-доброму, и дерби в субботу пройдет в несколько иной атмосфере. Однако на поле друзей не бывает, мы выйдем на матч точно с тем же настроем, что и против „Спартака“ и „Зенита“.

Самое главное для „Динамо“ - показать свою лучшую игру, тогда, уверен, сможем рассчитывать на победу. Очень надеюсь на поддержку наших замечательных болельщиков. При заполненных трибунах одержать победу нам будет гораздо проще. Приходите на футбол!»

Матч состоится 23 сентября. Команды рассудит арбитр Алексей Николаев.

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