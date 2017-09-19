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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Соу: «Знаю, что с ЦСКА у „Динамо“ добрые отношения, но на поле друзей не бывает»

сегодня, 18:27
ДинамоДинамо-:-ЦСКАЦСКА23.09.2017 в 16:30 Не начался

Полузащитник «Динамо» Самба Соу поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ против ЦСКА.

«Я знаю, что ЦСКА – один из ведущих клубов России, который постоянно играет в Лиге чемпионов и ежегодно ставит перед собой задачу по завоеванию золотых медалей. Мне также рассказали, что если „Спартак“ и „Зенит“, с которыми мы играли ранее, - это принципиальные оппоненты, отношения фанатов никак не назвать дружескими, то с армейцами как раз все мирно, по-доброму, и дерби в субботу пройдет в несколько иной атмосфере. Однако на поле друзей не бывает, мы выйдем на матч точно с тем же настроем, что и против „Спартака“ и „Зенита“.

Самое главное для „Динамо“ - показать свою лучшую игру, тогда, уверен, сможем рассчитывать на победу. Очень надеюсь на поддержку наших замечательных болельщиков. При заполненных трибунах одержать победу нам будет гораздо проще. Приходите на футбол!»

Матч состоится 23 сентября. Команды рассудит арбитр Алексей Николаев.

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Все комментарии
SHMEL
сегодня в 19:04
Динамо традиционно неудобный для нас соперник,но сейчас нам "кровь из носу" нужно побеждать.
EvgenyS ответил Шуnя771
сегодня в 19:02
Шуnя771:
Тоже чьи то дружбаны...)))
Спартака, вроде как.
EvgenyS ответил Absinthe3
сегодня в 19:01
Absinthe3:
Гениальный комментарий! Просто шедевр:)
О, третье воплощение из десяти тут.
Привет привет
Шуnя771 ответил Sully
сегодня в 18:58
Sully:
Безбородов, Лапочкин, Сельдяков, Айтекин...
Тоже чьи то дружбаны...)))
Absinthe3 ответил EvgenyS
сегодня в 18:57
EvgenyS:
Шуткуете? Ну шуткуйте.
Гениальный комментарий! Просто шедевр:)
Absinthe3
сегодня в 18:56
    Igo0rek
    сегодня в 18:55
    Менты и армия, едины!
    мяч квадратный
    сегодня в 18:54
    Динамо для ЦСКА до вылета в пердив было неудобным соперником. Слуцкий упорно, с упрямством носорога, из года в год наступал на одни и те же грабли. Собственно он вообще был любитель граблей.
    Sully ответил Шуnя771
    сегодня в 18:54
    Шуnя771:
    Соу: «Знаю, что с ЦСКА у „Динамо“ добрые отношения, но на поле друзей не бывает» Бывают! Бывают! Вилков... Карасев...
    Безбородов, Лапочкин, Сельдяков, Айтекин...
    Марк Аврелий
    сегодня в 18:47
    Теперь вся надежда на Вандерсона.
    EvgenyS ответил Шуnя771
    сегодня в 18:47
    Шуnя771:
    Соу: «Знаю, что с ЦСКА у „Динамо“ добрые отношения, но на поле друзей не бывает» Бывают! Бывают! Вилков... Карасев...
    Шуткуете? Ну шуткуйте.
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 18:43
    Трудно будет друзьям динамо без Панченко надеяться на успех.
    Удачи ЦСКА.
    Шуnя771
    сегодня в 18:33
    Соу: «Знаю, что с ЦСКА у „Динамо“ добрые отношения, но на поле друзей не бывает»

    Бывают! Бывают! Вилков... Карасев...
    Чикомас
    сегодня в 18:31
    Динамики-наши братья, но на поле друзей нет...правильно сказал.
    sir-5
    сегодня в 18:31
    Соу,ноу!
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